Samantha Steenwijk: ‘Geen spijt van hoe ik De Verraders speelde’

Samen stonden Samantha Steenwijk, Chatilla van Grinsven en Loiza Lamers gisteravond in de finale van De Verraders. Uiteindelijk kozen Samantha en Chatilla voor elkaar, en moesten zij dus beslissen of ze voor de laatste keer trouw blijven of elkaar verraden. Het werd het eerste. Samantha onthult nu dat zij en Chatilla ook Loiza bij de winnaars betrokken, en met z’n drieën het zilver gaan delen.

Ook vertelt Samantha aan Metro dat ze geen spijt heeft van haar deelname, en zeker niet van haar tactiek.

Samantha Steenwijk over De Verraders: ‘Zou tactiek niet veranderen’

Samantha, van harte met de gewonnen buit! Dat zal wel goed voelen. Of niet?

Samantha: „Het voelt inderdaad goed, maar het gaat me niet zozeer om de buit. Dat ik nu mag praten over mijn tactiek en waarom ik het spel op die manier speelde vind ik een veel fijner gevoel.”

Heel begrijpelijk, want daar was nogal wat ophef over. Zou je, als je toen wist wat je nu weet, het spel hetzelfde spelen?

„Zeker, ik had geen keuze. Als ik ‘nee’ had gezegd tegen het voorstel om verrader te worden, was ik vermoord. En als ik in de speltactiek van de verraders mee was gegaan, hadden ze mij eruit geknikkerd. Ik werd gebruikt, maar ik wilde die meiden (Loiza en Chatilla, red.) zo graag meenemen, dus ik heb me niet laten gebruiken. Ik heb het juist andersom gedaan. Toen besloot ik mezelf te redden, om de meiden te redden waarmee ik een bondje had gesloten. Daar ben ik altijd trouw aan gebleven: het allereerste bondje. Ik voelde me ook wel een Robin Hood, ik dacht ‘ik bescherm die getrouwen, die heel kwetsbaar zijn’. In mijn hoofd zou ik als een held het spel uitkomen, dat dacht ik echt”, verzucht Samantha. In werkelijkheid pakte het namelijk iets anders uit, en ontving ze zelfs doodsbedreigingen.

Waarom besloot je je nieuwe bondgenoten, Kees en Holly, uiteindelijk te verraden?

„Ik ben trouw gebleven aan mijn bondjes. Aan het begin sloot ik een aantal bondjes, en op die volgorde heb ik uiteindelijk mensen eruit gespeeld. Ik wilde mijn belofte aan hen niet verbreken, dus beschermde ik ze. Chatilla was mijn eerste bondje en daar heb ik uiteindelijk mee gewonnen. Kim was mijn tweede, maar zij werd vermoord. Loiza was mijn derde en zij stond met mij en Chatilla in de finale. Francis was uiteindelijk de vierde persoon waar ik een bondje mee sloot, dus nam ik haar ook ver in het spel mee. Daarom heb ik ook Chatilla opgeschreven, want hoe moet je anders kiezen? Moet je dan iene, miene, mutte doen?”



Fotomomentje voor Steenwijk

Midden in het interview gaat de deurbel: een groepje kinderen die, volgens Steenwijk, ‘trillen van de zenuwen’. De telefoon wordt eventjes neergelegd, maar het gesprek is te volgen. „Mogen we een foto?”, vragen ze verlegen, maar overduidelijk blij dat Samantha met een lach open doet. Steenwijk, vrolijk als altijd: „Natuurlijk! Maar wel snel, die mevrouw zit te wachten voor een interview.”

Maar als de foto dan ietsje wazig blijkt, is het voor de zangeres geen probleem om een nieuwe te maken. „Ze staan dan helemaal zenuwachtig voor de deur, en dat is zo lief.” Uiteindelijk gaan de kinderen helemaal in hun nopjes weer naar huis.

Als je als je nu opnieuw voor de keuze zou staan om mee te doen, zou je dan weer ‘ja’ zeggen?

„Gek genoeg ben je nu weer de held omdat je wint, en vinden mensen dat je het goed hebt gespeeld. Ik hoop gewoon dat ik vorige week achter me kan laten. Natuurlijk heb ik toen gezegd dat ik het beter niet had moeten doen, maar ik ben er veel sterker uit gekomen. Ik heb een fantastische tijd gehad, en ik sta sterker in het leven door dit programma. Dus ik ben er zeker mee opgeschoten, en ik denk dat ik zo weer ‘ja’ zou zeggen, wetende wat ik nu weet.”

Die doodsbedreigingen, hoe ga je daarmee om? Is dat al minder geworden?

„Het komt zo rauw op je dak. Natuurlijk was het al eventjes gaande, maar vorige week bereikte het dan een hoogtepunt. Je kan niks zeggen en dat is zo fucking irritant. Die doodsbedreigingen, dat was echt niet grappig meer. Mijn missie was de finale halen, en dat is natuurlijk leuk, maar als dat erbij komt kijken is dat heel heftig. Ik denk dat dat nu wel zal afnemen, omdat mensen ook mijn tactiek doorhebben.”

Heb je spijt van bepaalde keuzes, of had je dingen achteraf anders willen doen?

„Nee eigenlijk helemaal niet, ik heb met m’n hart gespeeld”, zegt Steenwijk resoluut. „Op tv kom ik koel over, maar ik ben heel vaak gebroken. Vrijwel elke dag, en soms zelfs meerdere keren per dag. Maar die stukjes laten ze dan net niet op tv zien. Het is absoluut niet waar dat ik alles maar koelbloedig deed. Ik had alle goede bedoelingen, ik zou juist een slecht mens zijn als ik al mijn bondjes verraadde.”

Hoe reageerden je vrienden en familieleden op je acties?

„Mijn zus belde me en zei: ‘Jeetje, ik ken jou helemaal niet zo, je bent zo koel’, en toen zei ik: ‘maar ik ben helemaal niet koel’”, lacht Steenwijk. „Zelfs mijn zus had dus een vertekend beeld van me, door de beelden die op tv te zien zijn. Maar nu is iedereen apetrots. Ze zeggen, nu ze de tactiek weten, dat dit echt is zoals zij mij ook kennen. ‘Als jij iets afspreekt met iemand of een bondje sluit, dan ben je trouw en ga je voor iemand door het vuur’, zeggen ze.”

Samantha, Chatilla en Loiza delen buit De Verraders

Wat ga je doen met het zilver? Hebben jullie ook nog wat aan Loiza gegeven?

„Zeker, dat hebben Chatilla en ik daar gelijk afgesproken. We hebben het met z’n drieën gewonnen. Een minuut nadat het ‘afgelopen’ was keken we elkaar aan en dachten we eigenlijk allebei hetzelfde. We waren zo close geworden, dus het was onwijs klote om die keuze te moeten maken. Aan het begin kenden we elkaar totaal niet, maar we hebben zo vreselijk veel gelachen en gehuild samen. Ik wilde niet iemand alsnog verraden, dus we zeiden tegen elkaar ‘we delen het met z’n drieën’. Toen stonden we daar met z’n drieën te huilen. Echt een bekroning op wat we hebben meegemaakt.”

„We hebben echt lief en leed gedeeld. Je hebt alleen elkaar, geen telefoon, alleen even ‘s avonds, en er zijn geen mensen omheen. Ik zie ze beide nog steeds bijna dagelijks, Chatilla heeft hier gisteren de finale gekeken.”

En wat gaan jullie doen met het zilver, hebben jullie daar over nagedacht? Misschien op reis met z’n drieën?

„Eerlijk gezegd hebben we het daar nog niet over gehad, maar dat is misschien wel een leuk idee!”, beaamt Steenwijk enthousiast. „Met z’n drieën op reis als het weer kan. Eerlijk gezegd is het ook niet belangrijk, ik had er nog niet over nagedacht. Belangrijker voor mij was de finale halen met m’n meiden. Op het begin wilde ik wel winnen, maar dat werd steeds minder omdat ik met z’n drieën daar wilde staan.”



Goede band met mede-verraders

Spreek je Holly en Kees nog, na je verraad?

„Ik heb Holly gisteren nog gezien, dus dat zit goed. Kijkers dachten ‘die zijn water en vuur’, maar zo zit het echt niet. Kees ook: hij zoende me vol op de mond toen ‘ie me zag. We waren wel getest, hoor”, zegt Steenwijk lachend, omdat ze daar geen ‘gezeur’ over wil krijgen. „Francis spreek ik elke week wel ergens, en Barbara kwam laatst op visite. Ze belde me vannacht om 02.00 uur ook, om me te feliciteren.”



Je schreef in de finale op dat je trouw bleef. Heb je er nog even aan gedacht om verraad op te schrijven?

„Geen seconde, ik ben een goed mens en dat is het ultieme verraad naar je bondjes toe. Als ik dat van plan was, had ik dat veel eerder kunnen doen.”

Waar heb je als kijker echt geen weet van, maar speelt zich wel af tijdens de opnames?

„Dat ik niet zo koel ben als mensen denken, en dat ik echt wel vaak gebroken ben. Dat heb ik ook van alle kandidaten gehoord, zij zeiden: ‘Wow ik heb het zo anders beleefd’. Op tv kiezen ze voor een paar verhaallijnen, maar er zijn er misschien wel 800. Ik heb ook gezegd: voor de volgende moet je misschien 16 in plaats van 8 afleveringen uitzenden, daar kan je veel meer in kwijt.”

Voor De Verraders-fans dus niets dan goed nieuws: er komt een tweede reeks aan en als het aan Steenwijk ligt, krijgt die meer afleveringen.

