Angela de Jong bij Op1: ‘Vrijheid van meningsuiting onder druk na cancelen Meilandjes’

Volgens televisierecensent Angela de Jong staat de vrijheid van meningsuiting enorm onder druk in Nederland. Dat blijkt volgens haar uit de rel die ontstond als gevolg van de anti-islamuitspraken in de biografie van Erica Meiland. „Het feit is dat wij met de islam op het moment anders omgaan in dit land dan met ieder ander geloof. Ik ben van mening dat wij in dit land over alles grappen en opmerkingen moeten kunnen maken”, stelde De Jong vrijdagavond aan tafel bij Op1.

In haar column voor het AD schreef de televisierecensent ‘dat we weer kunnen negeren waar de boycot echt om draait nu de Meilandjes sorry hebben gezegd’. Daarmee verwijst ze naar dochter Maxime Meiland die vrijdag via social media haar excuses aanbood. Maxime liet weten erg geschrokken te zijn van de hele situatie. Het is volgens haar nooit de bedoeling geweest om een groepering buiten te sluiten of tekort te doen.



Bedrijven stoppen samenwerking met Meilandjes

Als gevolg van de stevige uitspraken van moeder Erica hebben verschillende bedrijven hun samenwerking met de Meilandjes stopgezet. Onder meer Hallmark en Emma werken niet langer samen met de familie Meiland. Aan de andere kant roepen mensen op social media juist op om de bedrijven die hun samenwerking stopgezet hebben, te boycotten.

Deze hele rel benadrukt volgens De Jong alleen maar waar het echt om gaat: hoe het ervoor staat in Nederland met de vrijheid van meningsuiting. „Het is in Nederland steeds lastiger om gewoon te zeggen wat je denkt”, stelt ze. Ze haalt onder meer het voorbeeld aan van de VI-rel, die ontstond nadat er volgens haar een ‘grap’ werd gemaakt over Akwasi. En ook de spotprent over Sigrid Kaag ‘waardoor D66 ineens op zijn achterste benen stond’ is een voorbeeld volgens haar. „De vrijheid van meningsuiting staat echt onder druk.”



De uitspraken van Erica Meiland waar het allemaal om te doen is, staan in haar biografie. Daarin zegt ze onder meer dat hoofddoeken „niet normaal” zijn en dat de islam volgens haar voor „heel veel ellende” zorgt. Waar het echter vooral over gaat, is de vergelijking die Erica maakt van vrouwen in boerka’s met pinguïns. „Neem de uitspraak waar het allemaal over gaat. Het gaat over boerka’s en het gaat over Erica Meiland, over wie hebben we het? We hebben het niet over de minister-president, we hebben het niet over een politicus, we hebben het over een reality-ster op SBS. Een van de slechtst bekeken zenders van Nederland”, stelt De Jong.

Geen rel bij andere vergelijking

Volgens de televisierecensent was er nooit een rel ontstaan als Erica dezelfde uitspraak over een andere groep had gemaakt. „Ze heeft het er dus over dat ze vrouwen in een boerka op een pinguïn vindt lijken. Wat was er gebeurd als ze had gezegd dat ze een non op een pinguïn vond lijken? Of als ze had gezegd dat ze de dames in Staphorst met hun zwarte rokken en kousen op pinguïns vond lijken? Denk je dat we dan ook zo’n rel zouden hebben gehad?”

Op1-presentator Jort Kelder valt haar bij. Hij leest een stukje voor uit de biografie van Meiland waarin ze het heeft over Joden. „Ik heb het boek hier voor me en bij gekke gewoontes schrijft ze het volgende over Joden: ‘Ook over het Joodse geloof heb ik veel gelezen. Daar worden vrouwen ook allemaal onderdrukt en hebben ze dat gekke bijgeloof van twee aanrechten, dat je geen beesten mag eten met hoefjes, ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind het allemaal zo’n onzin’.”

‘Gaan anders om met islam dan met ieder ander geloof’

Dat over die uitspraken veel minder ophef is ontstaan, laat volgens De Jong zien dat bepaalde onderwerpen veel meer een taboe zijn dan andere. „Bepaalde onderwerpen zijn gewoon taboe in Nederland, waar je gewoon niet aan mag komen, zelfs niet als je een heel onschuldige vergelijking maakt. Dat vind ik een hellend vlak. Op het moment dat Erica Meiland de opmerking had gemaakt over nonnen, was er nooit een cancelactie gekomen. Daar was niemand over gevallen en het feit is dat wij met de islam op het moment anders omgaan in dit land dan met ieder ander geloof. Ik ben van mening dat wij in dit land over alles grappen en opmerkingen moeten kunnen maken.”