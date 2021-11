Dit zijn de nieuwe deelnemers en eerste beelden van De Verraders

Het tweede seizoen van het dit voorjaar goed bekeken en gewaardeerde programma De Verraders is een feit. De nieuwe deelnemers zijn vanmorgen bekendgemaakt.

Vanaf 5 december is De Verraders te zien, maar deze keer exclusie op streamingdienst Videoland van RTL.

Dit zijn de Verraders of de Getrouwen

En dit zijn ze dan, de deelnemers aan De Verraders: Romana van Baaijen (realityster uit B&B Vol Liefde), Envy Peru (Drag Queen en winnares van het eerste seizoen Drag Race Holland), Jay Francis (Tisjeboyjay, stand-up comedian), Henk Grol (ex-judoka), Bettina Holwerda (musical-actrice), Ellen Hoog (ex-hockeyster en Olympisch kampioen), Iliass Ojja (acteur Mocro Maffia), Amara Onwuka (weervrouw), Britt Scholte (actrice), Tim Senders (presentator), Shelly Sterk (presentatrice) en Thijs Zeeman (presentator).

Wie zijn de Verraders – volgens RTL met een hoofdletter – en wie zijn de Getrouwen? In het programma moeten laatstgenoemde deelnemers de Verraders ontmaskeren. Zo kunnen zij hen naar huis sturen. Andersom stemmen de Verraders elke nacht een Getrouwe weg. Die verschijnt dan niet meer aan het ontbijt. Bij Gaby Blaaser was dat in het eerste seizoen tijdens de eerste nacht het geval. Zij was toen not amused…

Niet meer in Limburg, maar Drenthe

Het extra seizoen speelt zich af op landgoed Havixshorst in Drenthe. Vorig seizoen was Limburg de thuishaven vol verraad. De Verraders kent nieuwe regels en is volgens RTL intenser dan het afgelopen voorjaar. De vraag uiteindelijk: wie worden Verraders en wie Getrouwen en wie gaan er uiteindelijk met de zilverschat vandoor?

Metro sprak in maart met Holly Mae Brood, voorafgaand aan de eerste editie van De Verraders. Wat we toen nog niet wisten, was dat zij een Verrader was. Holly Mae werd verlinkt door mede-Verrader Samantha Steenwijk en kijkers vonden dat een naaistreek. Brood ‘kreeg hartkloppingen van het programma’, gaf ze toe. En ook: „Ik denk dat geen enkele deelnemer had verwacht dat het vanaf het eerste moment zo intens zou zijn. Het zijn veel mensen met veel gepraat. Er wordt alleen maar geluld en dat is heftig. Ik had er hartkloppingen van. Je twijfelt aan iedereen. De Verraders is een frustrerend spel, maar tegelijkertijd heel vet. Echt heel vet.”

De Verraders duurt zes weken. Vanaf 5 december vind je elke zondag een nieuwe aflevering op Videoland. De allereerste aflevering is ook op RTL 4 te zien (21.30 uur), de volgende vijf niet.