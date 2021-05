Chatilla van Grinsven: ‘Ik ga een paar zilverstaven op mijn nachtkastje zetten’

Tijdens de bloedstollende finale van De Verraders gisteren, sleepten Chatilla van Grinsven en Samantha Steenwijk de buit van 22 kilo zilver in de wacht. Chatilla vertrouwde, als getrouwe, Samantha blind. Maar zij onthulde zichzelf achteraf als verrader. Aan Metro vertelt Chatilla nu dat ze zeker niet jaloers was op de rol van Samantha.

Ook heeft ze al een idee over wat ze gaat doen met haar winst.

Chatilla van Grinsven: ‘Had twee weken lang nachtmerries’

Ten eerste gefeliciteerd met de winst! Had je het verwacht?

Chatilla: „Voordat ik begon met het programma zeker niet, het is ook mijn tv-debuut, ik heb nog nooit met een tv-show meegedaan. En dat het dan zo’n kijkcijferhit is én dat ik win, is fantastisch. In eerste instantie had ik het niet verwacht, maar naarmate het spel vorderde en ik meer tactisch ging spelen en goede bondjes sloot, dacht ik wel een goede kans te hebben. Maar dat was pas na aflevering vijf ongeveer. Aan het begin had ik het al geweldig gevonden om aflevering 1 te overleven.”

Hoe kijk je nu terug op je deelname aan De Verraders?

„Met dankbaarheid en blijdschap, vooral. Ik heb veel vriendschappen gesloten, en zelfs angsten overwonnen, zoals toen ik in de doodskist moest”, lacht Van Grinsven. „Het was een psychologische thriller, je gaat echt op een soort oorlogspad met bondjes en vrienden, het is doodeng. De spanning die er op beeld vanaf spat, was er in real life ook echt zo. Uiteindelijk was het een fantastische ervaring. Ik heb er ook zeker wat van geleerd, je kan het goed vergelijken met het ‘echte’ leven. Dan weet je soms ook niet wat je moet doen, en wie je wel of niet kan vertrouwen.”

„Toen ik thuiskwam heb ik wel twee weken lang erg slecht geslapen. Ik had vrijwel elke nacht nachtmerries, dat ik ‘s nachts ook wakker werd.”

Wilde je meteen meedoen, toen je werd gevraagd?

„Het is natuurlijk het allereerste seizoen, dus je kan je nergens op baseren. Maar ik stond er zeker heel erg open voor, en was hartstikke blij dat ze me gekozen hadden. Het is mijn tv-debuut, maar dit was iets dat ik altijd al wilde, en waar ik voor open zou staan. Nu des te meer: ik wil zeker vaker meedoen aan tv-shows.”

Aan het begin van de coronaperiode laste Van Grinsven een basketbal-sabbatical in, vertelt ze. „Ik was altijd alleen maar bezig met reizen, vliegen, trainen, basketbal en mijn master politicologie. Ik speel natuurlijk op topniveau in landen over de hele wereld, dus dat is enorm druk. Maar dit was fantastisch om in die ‘pauze’ te doen.”

Zou je, achteraf gezien, liever verrader of getrouwe zijn?

„Dat is een moeilijke vraag, want ik weet nog wel dat ze dat aan het begin vroegen en ik volmondig ‘ja’ heb gezegd. Ik denk wel dat het heel moeilijk is, als verrader. En uiteindelijk ben ik blij dat ik een van de getrouwen was, dat is ook wat ik het beste kan ‘spelen’. Je kan daar eigenlijk zijn wie je bent, je hoeft geen masker te dragen.”

„Voor getrouwen is de eerste helft het moeilijkst, omdat er dan zoveel kandidaten zijn. Zien wie de verraders zijn, is dan lastig. Maar richting het einde van het spel krijg je steeds beter door wie je niet kunt vertrouwen. Aflevering 2 had ik Diederik (Jekel, red.) eigenlijk al door, daarna snel Kees (Boot, red.) en Holly (Brood, red.)”, herinnert de ex-getrouwe zich.



‘Samantha is mijn blinde hoek’

Waarom koos je toch voor Samantha, als je al twijfelde tussen haar en Francis als verrader?

„Samantha is echt mijn blinde hoek”, zegt Van Grinsven over haar (inmiddels goede) vriendin Samantha Steenwijk. „Ik vertrouwde haar volledig, tot ze iemand anders aanwees dan ze met mij en Francis had afgesproken. Daarna maakte ze dat ook goed, dus dat wantrouwen ebt weer weg. Toen we eenmaal met z’n drieën aan tafel zaten, Samantha, Loiza, en ik, wist ik wel dat Samantha een verrader was. Maar we hadden toch met z’n drieën een bondje, en die had ik eerder met Samantha. Daar was ik ook iets closer mee, dus ik koos ervoor om met haar te winnen.”

Maar het was tot het einde spannend: „Toen Samantha en ik voor elkaar hadden gekozen, moesten we een staredown doen. En die hele tijd keek ze me maar niet aan. Ik dacht: ‘Dit is zo raar, ik heb je de hele tijd 100 procent kunnen vertrouwen en nu weet ik zeker dat je een verrader bent’. Ik vond dat ze zo vreemd deed, toen dat zilver op tafel lag. Als er eenmaal geld voor je ligt, verandert je karakter. Ik was echt wel even bang dat ze me echt zou verraden.”

Heb je nog getwijfeld om verraad op het bordje te schrijven, zodat jij wellicht met al het zilver naar huis ging?

„Nee, dat is niet eens in mijn gedachten opgekomen. De hele show lang ben je jezelf en je bondjes aan het verdedigen, en op dat moment waren we er voor elkaar. Ik verwachtte dat zij mij ook steunde, maar het is wel the moment of truth. Ga je je ware aard laten zien?”

22 kilo zilver… wat is dat ongeveer in euro’s? Wat gaan jullie daarmee doen?

„Ik schat dat het in totaal ongeveer 15.000 euro is. Maar toen ik en Samantha wonnen trokken we Loiza er meteen bij en zeiden we: ‘Lieve schat, we delen het met jou’.”

En Van Grinsven heeft al zelfs een ideetje voor wat ze met haar deel wil doen: „Als we het uitbetaald krijgen in zilverstaven heb ik al met mezelf afgesproken dat ik een aantal staven op mijn nachtkastje zet. Gewoon als eerbetoon, of soort medaille. Maar als we het in euro’s krijgen wil ik wel een weekje of weekend weg met die meiden. Misschien zelfs in het kasteel in Limburg, om de ervaring te herleven.”



Reacties op De Verraders

Hoe kijk je nu naar de doodsbedreigingen voor Samantha? Heb je zelf ook nare reacties ontvangen?

„De reacties die ik kreeg waren wel redelijk positief, al zitten er natuurlijk altijd ook negatieve reacties tussen. Maar ik ben niet heel veel bezig met dat Twitter-gebeuren, en kijk er niet veel op. Dat wil ik aan me voorbij laten gaan. Natuurlijk is het fantastisch als mensen je steunen.”

Volgens Van Grinsven moeten doodsbedreigingen, zoals Steenwijk kreeg, „echt verboden worden”. „Of de politie moet die mensen in ieder geval gaan vervolgen. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Het blijft een spel, en iedereen heeft een bepaalde rol. Ik vond dat iedereen het super goed speelde.”

Wat wist je niet tijdens de opnames en wel nu je het programma op tv ziet?

„Dat we soms met z’n allen zaten te huilen, persoonlijke dingen en verhalen vertelden. We gingen soms echt de diepte in met elkaar. Dat vind ik ook het mooie van zo’n productie: je speelt een spel maar je blijft ook zo menselijk. Tot nu hebben we een groepsapp met iedereen, plus Tijl en de mensen van productie. Elke dag appen we elkaar en maken we grappen. Het is echt lachen, gieren, brullen.”

Hoe was het toen je weer thuis kwam? Wat heb je als eerste gedaan?

„Heel veel en heel lang mijn hond Luna geknuffeld. Het is mijn schatje natuurlijk, en mijn kind. Voor mijn basketbalcarrière gaat ze eigenlijk altijd mee op reis. In die vijf jaar is ze meegeweest naar Los Angeles, Istanbul, Frankrijk, Spanje, Tsjechië: overal is ze met mij naartoe geweest. Dus nu ik haar 2,5 niet zag, miste ik haar enorm.”

„Ik heb denk ik wel een uur met haar geknuffeld, en daarna heb ik veel vrienden en familie gezien. Het was wel flink bijkomen.”



