60-minners kunnen vanaf januari hun boosterprik halen

Mensen onder de 60 jaar kunnen vanaf januari een boosterprik krijgen tegen corona, mits zij hun laatste vaccinatie minimaal 6 maanden geleden hebben gehad. Dat zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge vrijdag. Daarbij wordt geprikt „van oud naar jong”.

De minister voorspelt dat er aan het einde van de maand ruim 3 miljoen boosterprikken zijn gezet. Het tempo komt voorlopig op zo’n 700.000 prikken per week te liggen. „Dat houden we vol tot we iedereen hebben gehad.” Hij denkt dat in maart iedereen die dat wil, een booster kan hebben gehad.

Boostercampagne in hoogste versnelling

De boostercampagne wordt „in de hoogst mogelijke versnelling” voortgezet, aldus koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. „We gaan verder in deze strijd tegen het coronavirus en leveren onze bijdrage in het volste vertrouwen dat we dit, met iedereen die met ons samenwerkt, aanpakken”, aldus Jaap Eikelboom, programmadirecteur COVID-19. Nederland is een van de laatste Europese landen die start met de boostercampagne, wat deze week tot veel kritiek vanuit de Tweede Kamer leidde. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel meent dat er minder mensen in het ziekenhuizen beland zouden zijn, als de boosterprik eerder beschikbaar was geweest. Uit het overleg vandaag is dan ook de noodzaak om te versnellen naar voren gekomen.

Meer priklocaties

Om dat mogelijk te maken worden de komende weken weer meer priklocaties ingericht. Nu zijn het er nog een stuk of zeventig. Half december moeten er 79 kleinere locaties zijn, en 9 ‘XXL’-locaties. Alle mensen ouder dan 60 jaar moeten voor het einde van het jaar aan de beurt komen, aldus de minister.

Sinds vanavond staat de website www.ggdreservisten.nl online. Mensen die kunnen en willen helpen met prikken zetten voor de boostercampagne kunnen zich op de site aanmelden. Dan gaat het bijvoorbeeld om voormalige zorgmedewerkers of medische studenten, aldus De Jonge. In de Tweede Kamer en vanuit de samenleving klonk de afgelopen week juist kritiek dat mensen die willen helpen met de boostercampagne, geen gehoor kregen bij het ministerie.

Studenten nog niet ingezet in boostercampagne

Studenten genees- en verpleegkunde zijn in ieder geval nog niet gevraagd om een bijdrage te leveren aan de boostercampagne. „Terwijl we wel een grote achterban hebben”, zegt Femke van de Zuidwind, voorzitter van vereniging De Geneeskundestudent met bijna 16.000 leden. Ze vertelt dat ze veel geneeskundestudenten kent die ingezet kunnen worden op de vaccinatielocaties.

Ook verscheidene directeuren van hbo- en mbo-instellingen bevestigen dat studenten nog niet zijn gevraagd om te helpen. „Als het een acute situatie is, heb ik direct voor twee weken 460 studenten beschikbaar die gekwalificeerd zijn om prikken te zetten”, laat Jan-Ernst van Driel, directeur van het Zwolse ROC Deltion College weten.



Deze maand voor alle 60+’ers en zorgmedewerkers de #oppepprik, in de 7e maand na hun laatste prik.

🔝 boosterteller eind deze week op 700.000 💉

🔝 eind dit jaar ruim 3 mln 💉

Vanaf januari volgen 60-minners, in de 7e maand na vaccinatie of besmetting.

👉 https://t.co/t6Wo5d52Eg pic.twitter.com/THzm91IZSy — Hugo de Jonge (@hugodejonge) December 3, 2021