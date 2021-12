NOOD: originele tv vanuit de 112-meldkamer met uitzonderlijke noodgevallen

„112-alarmcentrale. Wat is de plaats van het noodgeval?” Zo begint ieder telefoongesprek in de nieuwe tv-serie NOOD van BNNVARA. Een serie met op z’n minst een originele insteek en een flink aantal verrassende scenarioschrijvers.

Metro bekeek de eerste aflevering van NOOD gisteravond en zag ook al aflevering 3 voor Blik op de Buis. In deze rubriek bespreekt verslaggever Erik Jonk nieuwe en opmerkelijke programma’s van tv-omroepen en streamingdiensten.

NOOD met vier vaste gezichten

In de nieuwe dramaserie NOOD worden vier centralisten – zo heten de razendsnel werkende telefonisten – geconfronteerd met de meest uitzonderlijke noodgevallen. Zij moeten die onder grote druk afhandelen. Het bekendste gezicht is Melody Klaver als Lieke (Metro sprak haar deze zomer over haar eerste boek). Bilal (Mohammed Elouardani), Boudewijn (Joris Smit) en Joyce (Jenny Mijnhijmer, die we ook zagen in Mocro Maffia) maken het team dat bellers te woord staat compleet. Zij zijn in deze serie de vaste gezichten. Twaalf weken lang spelen wisselende andere acteurs het noodgeval van dat moment.

Regisseur Joran Lürsen (Bankier van het Verzet, Vliegende Hollanders) heeft voor een alleraardigste invulling van NOOD gekozen. De helft van de tijd zien we de gang van zaken in de 112-meldkamer. Tijdens de andere helft van de aflevering ziet de kijker het verhaal aan de andere kant van de telefoonlijn. Zo weet je thuis al meer dan de personages van Melody Klaver en de anderen op dat moment weten. Telkens is er aan beide kanten van de lijn een dilemma. Leuk!

Twaalf verschillende schrijvers

Nog origineler is het feit dat twaalf verschillende scenarioschrijvers – aanstormende talenten – NOOD hebben bedacht. BNNVARA ziet de serie als talentontwikkelingsproject voor schrijvers van televisiedrama. Metro zag het werk van Helen Dalessi (gisteravond) en Amira Duynhouwer (aflevering 3). Onder de ‘talenten’ zien we ook acteurs die hun naam op dat vlak al lang en breed bewezen hebben: Rifka Lodeizen, Benja Bruijning en Nadja Hüpscher.

Gisteravond moest Jenny Mijnhijmer als centralist een noodgeval oplossen. Het ging daarbij om een vader die niet goed geworden was en schijnbaar na een hartaanval op de grond lag. Zijn dochter belde, de zoon – een soort van knettergek persoon die van alle nummerborden weet uit welke maand en welk jaar een auto stamt – schreeuwde op de achtergrond. Dilemma deze keer: de zoon mag dan wel niet helemaal goed zijn, hij weet wel dat zijn vader niet gereanimeerd wil worden. Een bewijs daarvan had de in nood verkerende man echter niet om zijn nek hangen. Wat doe je dan in de 112-meldkamer als de dochter maar blijft roepen dat de toegesnelde hulpdienst moet blijven reanimeren?

‘112-ers’ NOOD ook op de set bij andere opnames

Hoewel de acteurs van de 112-alarmcentrale slechts achter hun beeldscherm te zien zijn, waren zij toch op de set bij andere opnames bezig. Jenny Mijnhijmer vertelde deze week aan De Telegraaf dat zij zo nog beter in haar rol kon komen. De locatiescènes werden eerder gedraaid dan de telefoongesprekken. Mijnhijmer koos er voor om niet te kijken, maar alleen naar de opnames te luisteren. „Dan krijg je een heel andere energie. Je hoort angstige en emotionele momenten, maar alles wat je kunt doen is terugpraten en collega’s aansturen.” Ze gaf op de set zo wel live tegentekst, maar de werkelijke woorden werden later vastgelegd.

Ja, deze vorm aan NOOD bevalt goed. Misschien zijn de verhalen wat over de top, maar wie weet wat voor situaties de mensen bij 112 allemaal te horen krijgen. Zo horen we ze zeggen dat er eens een beller was die zijn pielemuis ergens in gestopt had en hem niet meer los kreeg. In aflevering 3 moet Melody Klaver een geval oplossen waarbij een meisje na 29 weken al moet bevallen (haar personage, Lieke, is zelf zwanger). Ze is op dat moment naar haar ex gevlucht (onduidelijk blijft waarom), die haar tijdens het bellen met 112 gijzelt. Ondertussen staat de huidige vriend en toekomstige vader als een bezetene op de voordeur te rammen. Blijf dan maar eens rustig aan die telefoon. Ook als in je oor wordt geroepen dat je ‘mijn vader hebt vermoord’ (wat in aflevering 1 gebeurde).

Hele serie nu al te bingen

Dat blijven ze, terwijl elke seconde telt. Mooi om een kijkje in de 112-meldkamer te krijgen, al is het geacteerd. Dat NOOD dicht bij de waarheid zit, kunnen we ons zomaar heel goed voorstellen.

Aantallen blikken uit 5: 3,5.

De serie is twaalf dinsdagen om 21.50 uur bij BNNVARA op NPO 1 te zien. NOOD nu al van het begin tot het einde bingen kan echter ook. Dat doe je hier.