Hoe oer-Hollandse topcriminelen vertoeven onder de Spaanse zon

De zon, makkelijk witwassen, pochen met geld en anonimiteit. En dat allemaal aan de Spaanse kust. De Nederlandse penoze vestigt zich graag aan de Costa. Misdaadjournalist Mick van Wely gaat in de documentaire serie Costa del Crime op zoek naar deze Hollandse criminelen in Spanje.

Mick van Wely, misdaadjournalist bij De Telegraaf, schoof gisteravond aan bij Humberto om te vertellen over zijn ontdekkingen. Want wat moet die Hollandse penoze in Spanje? „Het is er schitterend weer en je wil wat met je geld. Daarnaast wil je uit het zicht blijven van de politie. Daar in Spanje weten ze niet wie je bent. En de ligging”, vertelde Van Wely.



Goed gesprek met @mickvanwely over de zorgen omtrent de "vergisontvoering" (politie heeft 10 tips binnen) de docu Costa del crime (vanaf donderdag bij Videoland) over Nl'se criminelen in Spanje,, de liquidatie van Hamza Ziani, een open gesprek met Kleine Willem en niet zwichten! https://t.co/gWStzZ5xYy — Mirjam Peters (@MPeters50) August 11, 2021

Mick van Wely maakt documentaire Costa del Crime

Daarmee duidt de journalist op de strategische ligging voor drugshandelaren. „Criminelen gaan naar Marbella om te smijten met flessen, duur eten en te patsen met boten. Daar ontmoeten ze elkaar. De Camorra, de Italiaanse maffia, de gangsters uit Engeland, de Ierse gangsters. Onder het genot van de mooie zon.” Metro schreef eerder over over de slachtoffers van Italiaanse maffia en de inspiratiebron voor de Netflix-serie Gomorra.

In de documentaire verschijnt ook ‘Kleine Willem’. Hij vertelt in de eerste aflevering hoe hij in de jaren 70 duizenden kilo’s hasj via boten naar de kust van Egmond aan Zee smokkelde. De smokkelactie werd ontdekt en Kleine Willem vluchtte naar Spanje. „Kleine Willem is vrij open en eerlijk over wat hij heeft gedaan”, zegt Van Wely. „Hij is gestopt en zit nu in de ongediertebestrijding. Hij is de personificatie van de oud-Hollandse penoze die die kant opgingen.”



#humberto Kleine Willem, gewoon tuig van de richel, wordt even gezellig geromantiseerd. ‘Kleine Willem’: alleen dat koosnaampje al. pic.twitter.com/LSLtbJ6PHE — chrispee (@relativerenmaar) August 10, 2021

Mocromaffia, Ridouan Taghi en meer topcriminelen

„Je kunt daar verschrikkelijk makkelijk witwassen. De miljoenen die je daar verdient, kun je makkelijk investeren in vastgoed. Er is geen haan die daar naar kraait”, vervolgt Van Wely. Hij legt uit dat er veel grotere drugsbazen zijn dan Ridouan Taghi. „Een voorbeeld is Piet S., een Haagse kamper. Er zijn mensen die veel slimmer zijn en veel meer coke hebben verhandeld.”

Ook de beruchte Mocromaffia zit in Spanje, een bekend lid daarvan was Hamza Ziani. Van Wely vertelt dat wij meer afweten van Taghi en het Marengo-proces, maar een stuk minder van de groepering van Ziani. Die is bekend van de martelcontainers. Van Wely interviewt in zijn documentaire Ziani. In dat gesprek vertelt hij over de oorlog tussen de verschillende groepen uit de Mocromaffia. „Een paar maanden later hoorden we over een liquidatie in Spanje. En bleek dat deze Hamza Ziani daar was geliquideerd.”

Na aanslag Peter R. de Vries toch verder

Mick van Wely maakt nog een bruggetje naar het grote aantal liquidaties en ook de aanslag op Peter R. de Vries. „We gaan door”, zegt hij. „We hebben ook een verantwoordelijkheid voor de journalistiek om niet te zwichten en door te gaan. Maar er zit veel druk op. Het zijn hele rare tijden.”



De promo van de 3-delige serie Costa del Crime. Vanaf 12 aug op Videoland! pic.twitter.com/kKl26XOyg3 — Mick van Wely (@mickvanwely) August 10, 2021

Costa Del Crime is vanaf donderdag te zien op Videoland. Het interview met Van Wely bij Humberto zie je hier.