Hoe nabestaanden van maffiamoorden Italië smachten naar gerechtigheid

Nabestaanden van onschuldige slachtoffers van maffiamoorden willen maar één ding: gerechtigheid. In Italië, het bolwerk van de maffia, blijven veel zaken onopgelost en gaan moordenaars vrijuit. Met grote, psychische gevolgen voor de nabestaanden.

Wellicht smul je van spannende maffia-verfilmingen als Gomorra of The Godfather, maar in het echte leven gaat het er hard aan toe. Italië is het epicentrum van grote maffia-families die vele slachtoffers maken. The Guardian interviewde nabestaanden van slachtoffers van de maffia.

Nabestaanden van slachtoffers vertellen verhaal

Twee vaders en twee dochters vertellen hun verhaal over een vermoord familielid. Allen nog steeds op zoek naar gerechtigheid. De zaken rondom hun familieleden zijn vaak geseponeerd of afgedaan, bij gebrek aan bewijs. Daardoor blijft de dood van hun dierbaren vaak onbestraft.

Zo schrijft The Guardian onder meer over vader Vincenzo Agostino (86). Zijn zoon Antonio en zwangere schoondochter werden op klaarlichte dag vermoord. Zijn zoon was een geheim agent die onderzoek deed naar de maffia. De moord op Antonio laat zien dat de Italiaanse geheime dienst en de maffia, helaas, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Iemand van de staat verraadde de zoon van Vincenzo.

Vorige maand kreeg een van de moordenaars, maffiabaas Nino Madonia, levenslang. Veel andere betrokken maffiosi zijn nog steeds op vrije voeten.



‘No peace without justice’: families of Italy’s mafia victims wait for closure https://t.co/poMkKpNOtQ — The Guardian (@guardian) July 12, 2021

Psychische klachten

De zaak rondom de vermoorde agent Antonio Agostino wakkert opnieuw de discussie aan rondom de Italiaanse maffia. Voor familieleden van onschuldige slachtoffers is het trage juridische proces en het gebrek aan gerechtigheid een kwelling. The Guardian schrijft dat familieleden kampen met depressies, angststoornissen, suïcidale gedachten of posttraumatische stressstoornissen.

Uit een rapport van anti-maffiavereniging Libera blijkt dat veel zaken rondom onschuldige slachtoffers onopgelost blijven. 80 procent van de ongeveer 600 gevallen wordt slechts gedeeltelijk of helemaal niet opgelost. Vaak bij gebrek aan bewijs of eindeloos lange processen.

Onopgeloste maffiamoorden Italië

Ook vader Martino Ceravolo (52) vertelt over het noodlot van zijn overleden zoon. De maffia-organisatie Calabrian ’Ndrangheta pleegde een vergismoord op de 19-jarige Filippo. Zijn zoon zocht een lift en stapte, bleek achteraf, bij de verkeerde persoon in de auto. Destijds was een maffia-oorlog gaande tussen de Emanuele-clan en Loiero-clan. De bestuurder van de auto waarbij Filippo instapte, bleek Domenico Tassone, die op de dodenlijst stond. Filippo ving de kogels die voor Tassone bedoeld waren. Tassone overleefde de aanslag wel.

Ook de zaak rondom Filippo werd gesloten door gebrek aan bewijs. De daders zijn bekend, maar lopen nog steeds vrijuit. „Die criminelen namen het leven van mijn zoon af. En ons leven ook”, vertelt de vader. Een zus van Filippo leidt aan depressies en zijn moeder deed drie jaar terug een poging tot zelfmoord.



In @guardian : des familles endeuillées par la #mafia attendent justice. Martino #Ceravolo sur la tombe de son fils, Filippo Ceravolo, assassiné en 2012. "Je continuerai à taper sur son caveau pr lui dire que je n'abandonne pas"

Photo: Alessio Mamo@WikiMafia @BASTA_Belgium pic.twitter.com/BQwE8OZPik — isulana bianchi (@isulanabianchi) July 12, 2021

Gebrek aan bewijs en daders vrijuit

De 52-jarige Daniela Marcone is lid van anti-maffiaorganisatie Libera. Nadat haar vader stierf, leed ze aan depressies en paniekaanvallen. Haar vader Francesco werd door de lokale maffia in Puglia doodgeschoten. Francesco was directeur van de belastingdienst en trok corruptie en belastingontduikers binnen zijn kantoor in twijfel. Ook zijn zaak bleef onopgelost.



In @guardian : des familles endeuillées par la #mafia attendent justice. Daniela #Marcone,avec un portrait de son père, Francesco Marcone, assassiné en 1995 à #Foggia.

Aujourd'hui elle lutte à la tête de l'asso antimafia @libera_annclm Photo : Alessio Mamo@IlMattinoFoggia pic.twitter.com/c0v52dTO2f — isulana bianchi (@isulanabianchi) July 12, 2021

Dochter Angelina Landa (48) nam het speurwerk naar haar vermoorde vader Michele (62) zelf op zich. Haar vader werd vermoord door maffia-organisatie Camorra. Deze maffiosi waren de inspiratie voor de succesvolle Netflix-serie Gomorra. Ze vond de botten van haar vader terug in zijn verbrandde auto. De politie had de lichaamsresten daar laten liggen. Ook deze zaak werd gesloten, wegens gebrek aan bewijs.



Omertà, de zwijgcode van de maffia

Veel maffiazaken blijven in Italië onopgelost, door de toegewijde en zwijgzame maffiosi. Onder de term ‘omertà’ houden veel leden hun mond. Ze getuigen bijna niet tegen andere maffialeden. Betrokkenen of getuigen houden hun mond vanwege de code en de onderdrukking van de maffia. Dat maakt vervolging lastig. Maffiamoorden bestaan uit een ketting van verantwoordelijken. Een dader aanwijzen is ingewikkeld.

De grootste kans dat zaken zoals hierboven heropend worden, is als de moordenaar gaat praten. Het gaat om gearresteerde maffiosi die besluiten samen te werken met de staat in ruil voor strafvermindering. Nabestaanden hopen nog altijd dat de moordenaar van hun familielid opduikt en alles opbiecht.