Volgens complotdenkers is vandaag, 11 augustus, ‘het begin van het eind’

Misschien heb je het al gemerkt, maar op sociale media gaat het vandaag veel over, nou ja… vandaag. 11 augustus is volgens complotdenkers, waaronder Micha Kat, de datum waarop gevaccineerde mensen ‘bij bosjes’ zouden moeten omvallen. Begin augustus schreef Kat namelijk dat de 5G vandaag ‘aan’ gaat, waardoor gevaccineerde mensen ‘gemicrowaved’ worden. Op sociale media steken mensen er de draak mee.



Yo Micha, still waiting man … #11augustus https://t.co/Kuf5QbCKo3 — Margot powered by Pfizer 🇧🇪🌈 (@Margot_VDS) August 11, 2021



11 augustus

Je snapt het al, deze complottheorie is niet heel geloofwaardig. Volgens Micha Kat is de theorie echter ondersteund omdat meerdere landen veel lijkzakken besteld zouden hebben. Uit welke data dat zou moeten blijken, blijft echter onduidelijk. De zogenoemde ‘wappies’ lijken hun informatie vooral van sociale media te halen. Een echte, betrouwbare bron wordt vrijwel niet genoemd.

Op de Twitter-pagina van Micha Kat is vandaag (nog) niets te zien over ‘doomsday’, laat staan over het feit dat het tot nu toe ‘mislukt’ is. Wel plaatst hij vele tweets over Rutte, vaccinaties en onder meer Ab Osterhaus in, natuurlijk, capslock.

Op Twitter vinden mensen het hele gedoe rondom 11 augustus maar wat grappig. Zo schrijft iemand dat hij hoopt dat het doorgaat, een ander gaat hiervoor:



Virus wappies: Jullie gaan allemaal dood vandaag! Me, a millennial: You say that like it's a bad thing. #11augustus — ღ Kim ღ 🇳🇱 #Loki is back!!! (@scarlettlumos) August 11, 2021



#11augustus God I hope it's true — Cherry Wildo – VTuber, Voice Actor, Local Weirdo (@CherryWildo) August 10, 2021



Complotdenkers

Mocht je nou zo’n complotdenker in je inner circle hebben (tante, schoonvader of buren bijvoorbeeld), dan heeft Metro wat handige tips voor je over hoe je met ze moet praten. En dat is niet op een neerbuigende ‘ik weet het beter dan jij’-manier. Nee, juist het gesprek aangaan is een goede manier om erachter te komen hoe iemand beredeneert. En waaróm ze zo heilig geloven in die theorieën.

Denk voor het gesprek na wat je er precies mee wil bereiken en vraag tijdens het gesprek door als je een vage term hoort. Lees iemand vooral niet de les, dat kan veelal averechts werken. Dus: is jouw familielid of een vriend(in) ervan overtuigd dat alle gevaccineerde mensen vandaag ‘gemicrowaved’ worden? Probeer er eens achter te komen waarom ze dat denken.