Netflix duikt in ‘schokkend en onverteld verhaal’ achter imperium Bob Ross

Bob Ross’ The Joy of Painting wordt decenia na dato nog steeds uitgezonden. Er zijn weinig programma’s die zo rustgevend zijn als die Ross maakte. Netflix laat later deze maand echter zien dat er – zo wordt gesteld – ‘een schokkende oorlog achter het succes schuilt’.

Als je gevraagd wordt om de meest vredelievende, heilzame persoon ooit op te noemen, dan zullen veel mensen toch meteen aan Bob Ross denken. De iconische Amerikaan leerde in zijn serie The Joy of Painting miljoenen Amerikanen en mensen waar ook op aarde schilderen. Altijd met een glimlach.

The Joy of Painting

Het educatieve programma ging van start in 1983 en eindigde in 1994, het jaar voor de kunstenaar helaas overleed aan lymfeklierkanker. Toch is Bob Ross anno 2021 populairder dan ooit. Herhalingen van zijn show worden nog altijd uitgezonden, ook in Nederland.

Met uitspraken als ‘er zijn geen fouten, alleen gelukkige ongelukjes’ en ‘het plezier van schilderen zijn de vrienden die je onderweg maakt’ heeft de Amerikaan een tijdloos plekje veroverd in de cultuur. Pure feel good.

Netflix duikt in duister geheim Bob Ross

Althans, dat dachten we. Netflix laat later deze maand namelijk zien dat zelfs achter Bos Ross een duister verhaal schuilt. Nee, maak je geen zorgen, de voormalig sergeant is niet opeens een seriemoordenaar. Verre van. Ross blijft zover we weten de goedheid zelve. Sterker nog, de presentator is juist het slachtoffer in het verhaal dat de documentaire gaat vertellen.

De Netflix Original Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed duikt in het ‘schokkende en onvertelde verhaal’ achter het leven van de geliefde kunstenaar. Dat belooft de streamingdienst althans.

Regisseur Joshua Rofé doet het sinistere verhaal rond zijn naam en het rijk dat erop werd gebouwd uit de doeken. Een imperium gekaapt door ooit vertrouwde partners, wiens langzame verraad aan hem voortduurde na zijn dood in 1995.

Maak je geen zorgen, Rofé laat ook de vele hoogtepunten uit het leven van Bob Ross zien, maar het ‘onvertelde verhaal’ waarmee Netflix komt zal vooral ingaan op de oorlog rondom het Ross-imperium. Die woedde tot in de rechtszaal voort tussen zijn businesspartners Annette and Walt Kowalski. Het ging – uiteraard zou je bijna zeggen – om commerciële belangen die roet in het eten van Ross gooiden.

Heb je zin in schilderen gekregen en een half uurtje over? ‘Flans’ dan met Bob Ross even ‘Eiland in de wildernis’ in elkaar.

Schril contrast op Netflix te zien

„De man die beroemd werd met de uitspraak dat er geen fouten waren (alleen gelukkige ongelukken dus, red.) brengt de wereld al tientallen jaren pure vreugde. Achter het iconische haar, de rustgevende stem en de nostalgische schilderijen ligt een mysterie dat velen nog moeten ontdekken”, aldus Netflix.

Het schrille contrast tussen de vredigheid van Bob Ross en de true crime-achtige focus van de documentaire is op papier in ieder geval fascinerend. Op 25 augustus kunnen we al gaan ontdekken of Rofé er een enerverend geheel van weet te maken. Vanaf dan kun je Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed op Netflix streamen (je vindt dat hier). Helaas is er nog geen trailer beschikbaar.

