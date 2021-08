19 hilarische reacties op We Zijn Er Bijna, de zomerhit van MAX

Heerlijk, We Zijn Er Bijna is weer op televisie. Mocht je niet bekend zijn met deze zomerhit van Omroep MAX, dan snap je na deze hilarische reacties op Twitter dat je volgende week moet kijken. Met een bekertje witte wijn en een plankje leverworst naast je.

Sommige programma’s zijn gemaakt voor Twitter. Zo krijgen Heel Holland Bakt en Boer Zoekt Vrouw een extra dimensie door hun kijkers, die er een sport van maken om zoveel mogelijk leuke reacties te plaatsen. We Zijn Er Bijna, op het NOS Achtuurjournaal na het best bekeken programma van gisteravond, valt zonder meer ook in die categorie.

We Zijn Er Bijna, de zomerhit van Omroep MAX

Het recept van dit kijkcijferkanon is briljant door de eenvoud. Stuur een groep bejaarden op kampeerreis en je bent er. Perfect gepoetste campers, kringgesprekken in klapstoelen, elektrische fietsen, Hollandse tapas en dat soort vertier. Dit seizoen begint de reis in Groningen.

Sterren van de nieuwe episode zijn onder anderen Ben en Nel, die de dag beginnen met pillen en mijmeren over de bruidslingerie van weleer. Gerrie ontpopt zich direct al tot de Johan Cruijff van We Zijn Er Bijna en Arda maakt duidelijk dat size er wel degelijk toe doet. Het enige wat nog ontbreekt, is het presentatieduo André van Duin en Janny van de Heijden. Maar daarmee doen we Omroep MAX-presentatrice Martine van Os tekort.

Hilarische reacties op Twitter

Zoals gezegd, We Zijn Er Bijna is het type programma dat je op twee schermen volgt. Op de televisie lig je in een scheur om de banale toestanden met campers en elektrische fietsen, op je smartphone of tablet gaat het campingfeestje verder. De meest hilarische reacties van aflevering 1 op een rij.

En dat op dag 1



De boormachine, de afstandsbediening, de koffie, hagelslag op tafel, problemen met de wifi, saladeschaal met blokjes kaas en worst, een grote kring mensen en een woordje van de reisleider. Het is pas dag 1 en alle klassiekers zijn voorbijgekomen. Genieten! #wezijnerbijna — Piet Jan Nauta (@PietJanNauta) August 10, 2021

Boys Don’t Cry



The Cure heeft net Marian gebeld…ze willen hun oogschaduw terug…#wezijnerbijna pic.twitter.com/brtP6UAm8E — Patricia (@kijktdoorjeraam) August 10, 2021

Size does matter



Arda heeft het over de prestaties van d'r echtgenoot. #wezijnerbijna pic.twitter.com/0X4fw9vIjl — Tim Schaap (@timmieschaap) August 10, 2021

Een zeehond



Bezoekje aan de zeehondjes bij Pieterburen: “Oh kiek dan!” “Oh kiek dan!” “Oh kiek dan toch!” “Oh kiek dan!” “Oh kiek dan!” “Oh kiek dan joh!” “Oh kiek dan!” #wezijnerbijna — Wouter (@wdortmans) August 10, 2021

De Johan Cruijff van We Zijn Er Bijna



Ik hou nu al van Gerrie! Alles wat je nog leert moet je ook doen! Mij niet gezien 🤣🤣🤣#wezijnerbijna — Mirjam Flach (@mflachb) August 10, 2021

Ja, de oogschaduw van Nel was een hot topic



Is ze nou Gothic of gewoon slecht ziende als ze haar oogschaduw opbrengt? #wezijnerbijna — F. Jacobse 👀 (@Popeye657) August 10, 2021



Marian. Kookt perfecte eitjes, maar met de oogschaduw wil het allemaal niet zo vlotten. #wezijnerbijna pic.twitter.com/bWRdSYv9xG — Marieke (@marieke_weijs) August 10, 2021



Wat is er met je ogen gebeurd Nel? #wezijnerbijna pic.twitter.com/dOXdh7wsEE — xchielx (@michellecorbeau) August 10, 2021

Ah, dat verklaart meer



'Ben en Nel beginnen hun dag met pillen'. Zoveel doet #wezijnerbijna niet onder van een jongerenvakantie in Albufeira. — Heleen B (@HeleenBervoets) August 10, 2021

Duidelijk



Classic



Maar wel een elektrische fiets



Ik denk de hele tijd: “Ik zit te kijken naar de daders van de klimaatcrisis.” Dat geeft het programma een totaal andere dimensie. #wezijnerbijna pic.twitter.com/oppW5ijdLK — Fons Hendriks (@FonsHen) August 10, 2021

Het summum van voortkabbelende geneuzeltelevisie



De 'slow tv' van programma's als Rail Away en Bed & Breakfast past mij wel. Maar als ik Twitter mag geloven, vormt We zijn er bijna! het summum van prettig voortkabbelende geneuzeltelevisie. #WeZijnErBijna! — Ferdi (@zoietsalsblauw) August 10, 2021

Bruidslingerie



Hoe zagen bruiloften er vroeger uit? "Neemt allen uw badkleding mee, maar we zeggen nog niet wat we gaan doen…" ?????#wezijnerbijna pic.twitter.com/KoF3agg35G — Tim Schaap (@timmieschaap) August 10, 2021

Feest der herkenning



Ik was een #wezijnerbijna maagd. Dankzij het enthousiasme van @nickhoekman ben ik eraan begonnen en ik moet zeggen: het is GENIETEN!

Een feest der herkenning maar bovenal een mooie daginvulling voor die ouwe bandieten! — Marcel Timmermans (@CoachBonker) August 10, 2021

Werkt beter dan een yogales



45 minuten #wezijnerbijna en we zijn er weer helemaal zen pic.twitter.com/pyHhrNnPaT — ♥ Martine ♥ (@EigenwijzeTine) August 10, 2021

Het enige wat ontbreekt



Nog even verder kijken naar #wezijnerbijna verwacht steeds dat André en Janny langs komen varen 😂 pic.twitter.com/LeVoIsf1Jm — Geijtje 🐐 (@GeijtjeA) August 10, 2021

Iedere dag terugkijken



Wat een zegen dat #wezijnerbijna weer terug is. Ik denk dat ik deze aflevering iedere dag ga kijken, tot er weer een nieuwe is. — Bart Luppes (@bartlup) August 10, 2021

Conclusie



