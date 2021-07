Boeren weer naar Den Haag voor protest, rijden rondjes over Malieveld

Vandaag staat er weer een boerenprotest op de planning in Den Haag, en vroeg in de ochtend waren er al tientallen tractoren aanwezig. Ze reden toeterend rondjes, maar staan inmiddels op een rijtje. Gemeente Den Haag meldt op Twitter dat de boeren die vandaag met hun tractor naar Den Haag komen om te protesteren, hun voertuig kunnen parkeren op de Bezuidenhoutseweg.

De gemeente waarschuwt ook voor verkeersoverlast. „Demonstranten dienen zich, net als ieder ander, aan de verkeersregels te houden.”



— Newsroom Den Haag (@Newsroom070) July 7, 2021

Boerenprotest in Den Haag

Vandaag protesteren de boeren dus op het Malieveld in Den Haag. Maar ook in andere steden laten ze van zich horen, namelijk in Zwolle, Assen, Arnhem en Den Bosch. Daar gaan ze langs de provinciehuizen. Volgens de boeren krijgen zij de rekening van de stikstofcrisis te veel toegeschoven. Ze vrezen dat de ruimte voor boerenbedrijven de komende jaren fors zal worden ingeperkt, en dat het boer-zijn misschien uitsterft.

Op het Malieveld zullen meerdere mensen spreken, waaronder Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB). Ook Zwollenaar Thom van Campen spreekt, hij doet dat namens de VVD.



Daar gaan we weer. Met tegenzin. weg gezet als vervuilers. #boerenprotest pic.twitter.com/AxSWZTs0Th — joep den brok (@JoepdenBrok) July 7, 2021

Invloed Peter R. de Vries op protest

Gisteravond, kort nadat bekend werd dat Peter R. de Vries was neergeschoten, zeiden de boeren al dat ze ‘gewoon’ zouden protesteren vandaag. Toch haakt een ‘fractie’ af: Agractie Flevoland doet niet mee met het boerenprotest. Dat vertelt de boerenbelangenorganisatie aan Omroep Flevoland. De reden is de aanslag op De Vries.

„Wij begrijpen dat het land in rep en roer is en dat de politiek en journalistiek wel iets anders aan het hoofd heeft dan het voortbestaan van de agrarische sector. Wij twijfelen er dan ook aan of onze boodschap nu wel de aandacht krijgt die hij verdient”, meldt Agractie Flevoland bij de omroep.