Traumachirurg over herstel Peter R. de Vries: ‘Geduld en geluk nodig’

De toestand van misdaadverslaggever Peter R. de Vries is nog onzeker, nadat hij dinsdagavond werd neergeschoten. In de uitzending van Humberto legt traumachirurg Mike Hogervorst de medische procedure uit. Volgens hem heeft De Vries „tijd en geluk” nodig.

In de uitzending van talkshow Humberto is gisteravond de aanslag op Peter R. de Vries uitvoerig besproken. Verschillende gasten uiten hun verdriet en loven het werk van De Vries. Chirurg en hoofd traumachirurgie van het UMCG Mike Hogervorst vertelt wat er in een ziekenhuis gebeurt bij dit soort gevallen.

Traumachirurg deelt kennis bij Humberto

De Vries werd dinsdagavond zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Hogervorst is zelf niet betrokken bij de behandeling van de misdaadverslaggever, maar deelt zijn kennis in de uitzending. „Ik hoor deze verhalen en ik zie het intense verdriet. Dat maakt wel dat ik enigszins terughoudend ben in mijn commentaar in algemeenheid”, zegt de traumachirurg.

Hij legt uit dat bij letsel zoals dat van De Vries, een slachtoffer zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moet. „Maar het begint al op straat. Waar in dit geval de hartmassage verricht is. Dat kan doorslaggevend zijn bij de uitkomst van dit soort letsel.”



Ik kreeg kromme tenen van die vraag van Humberto over hoe precies het medisch verloop vd verwonding is. Het was heel netjes vd arts dat hij dit alleen heel globaal wilde vertellen uit respect vd familie. Ik vond die vraag een beetje naar sensatie ruiken eerlijk gezegd. #Humberto — Marian Peeneman (@MPeeneman) July 8, 2021

Belang van hartmassage

Ook legt hij bij Humberto uit dat omstanders een belangrijke rol hebben. Bij schotverwondingen is het volgens hem van belang de bloeding te stoppen. Ook de hartmassage om zo de zuurstofvoorziening in stand te houden is „een belangrijk punt”.

Jan Struijs van de politiebond zit ook in de studio en haakt even in. Hij vertelt dat hartmassage bij een schietincident een „primaire handeling” is. Dat is volgens hem „het eerste dat je doet” als agent. „Die zuurstoftoevoer is cruciaal.” Hij benadrukt dat de politie bij De Vries snel ter plaatse was, omdat zij in de buurt waren op het moment van het misdrijf.



De status op dit moment is dat Peter kennelijk in slaap is (of wordt gehouden). Dit begrijp ik uit de uitspraken gister avond bij #humberto #peterdevries — IamJ (@jeroen_datbenik) July 8, 2021

Herstel Peter R. de Vries moeten we ‘afwachten’

De traumachirurg vertelt daarna dat de rest in het ziekenhuis volgt. „Er staan heel veel mensen klaar om daar meteen iets aan te doen.” Presentator Humberto Tan vraagt naar de medische betekenis van de zin „hij vecht voor zijn leven”, die burgemeester Femke Halsema uitsprak. „Daarmee wordt bedoeld dat hij levensbedreigend gewond is geraakt en dat hij ondersteund wordt in zijn vitale functies. Dat is een hele ernstige zaak.”

„Dan moet je afwachten bij dit type letsels hoe het herstel verloopt. We kunnen in Nederland goed een bloeding bestrijden, maar ander letsel dat overblijft, dat moet je afwachten. Dan moet je geduld hebben. Geluk hebben misschien wel.”

Wil je de hele uitzending van Humberto bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.