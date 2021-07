Dit weten we over de twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries

Na de aanslag op Peter R. de Vries dinsdagavond is de zoektocht naar de mogelijke dader in volle gang. Twee mannen worden momenteel verdacht. Er doken beelden op van de inval bij de verdachte 35-jarige Pool en de andere verdachte, Rotterdammer Delano G., krijgt een gezicht.

Drie verdachten werden na dinsdagavond opgepakt in de zaak rondom De Vries. Eén daarvan werd al snel vrijgelaten. De overige twee zijn de Poolse Kamil Pawel E. uit Maurik en de Rotterdamse Delano G. (21). Mogelijk is één van hen de schutter.

Poolse verdachte aanslag Peter R. de Vries

De Poolse Kamil Pawel E. werd gisterochtend gearresteerd in zijn eengezinswoning in Maurik. De Gelderlander deelt beelden van de inval in zijn huis. De opnames zijn gemaakt vanuit een huis aan de overkant van de straat. Op het filmpje is te zien dat agenten in kogelwerende vesten gisterochtend rond 03.00 uur de woning binnengaan en daar rondlopen. Volgens buurtbewoners reden er rond die tijd tussen vijf en tien politieauto’s de straat in.



Delano G. blijkt onbekende rapper uit 101Barz

En nog een verdachte krijgt een gezicht in deze zaak. Gister klonken al geluiden rondom de verdachte 21-jarige Delano G. De jongen werd in vele media bestempeld als rapper, echter brak hij nooit door als artiest. Wel deed hij mee aan het muziekprogramma 101Barz. Dit programma is te zien op 101TV, het digitale kanaal van BNNVARA. Hierin laten bekende en onbekende rappers hun kunsten horen. In die laatste categorie ‘onbekende rappers’ valt de Rotterdamse Delano G., die in 2018 in het programma verscheen.

BNNVARA verwijderde alle beelden van de Rotterdammer. Ook haalde de omroep een artikel over Delano G. van hun website af. Nieuwssite Geenstijl speurde het internet af naar oud materiaal van Delano G. Daar ontdekten ze oude beelden van 101TV, een Instagram-account en muziek op Spotify.

Vrijdag voorgeleid

Het duo zit volgens de politie van Amsterdam in volledige beperkingen, dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze worden morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.