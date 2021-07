Hugo de Jonge vreest voor reisadvies Nederlanders: ‘kleurcode naar rood’

Wil je nog graag op vakantie, wees je bewust van de veranderende kleurcodes. Coronaminister Hugo de Jonge vreest dat het reisadvies voor Nederlanders naar rood verandert. Ook dekken sommige verzekeraars helemaal niets als de kleurcode van een land op oranje staat.

Coronaminister Hugo de Jonge is bang dat het Europese reisadvies over Nederland wellicht naar rood of zelfs donkerrood kleurt. Momenteel is de kleurcode voor Nederland vooral geel en zelfs sommige delen groen. Dat betekent dat Nederlanders geen grote reisbeperkingen hebben. Maar de coronabesmettingen lopen op. Dat zou kunnen betekenen dat Nederlandse reizigers straks eerst in quarantaine moeten in het land van aankomst.



Vandaag de knoop doorgehakt en 7 dagen Rome geboekt voor m’n vakantie over acht weken. Nu fingers crossed dat het deze keer ook echt kan doorgaan en niet zoals vorig jaar toen vrij kort voor vertrek het reisadvies negatief werd (ging toen om Spanje)🤞. Tips voor Rome zijn welkom. — Angélique 🧘🏻‍♀️🐈‍⬛☀️ (@SysAngie) July 3, 2021

Hugo de Jonge vreest voor veranderen kleurcode

De Europese gezondheidsdienst ECDC baseert de kleurcodes van alle EU-lidstaten onder meer op het gemiddelde aantal positieve tests van de afgelopen veertien dagen. Zij werken de welbekende kleurkaart iedere donderdag bij. De Jonge voorziet dat ook voor Nederland de kleuren veranderen. En dat is helaas niet in positieve zin.

De stijging van het aantal coronabesmettingen is voor demissionair minister De Jonge reden voor een spoedadvies van het Outbreak Management Team (OMT). D66 en PvdA willen dat De Jonge het OMT vraagt welke maatregelen Nederland moet nemen om de besmettingscijfers weer stabiel te krijgen. Anders kan het vrije verkeer van Nederlanders in Europa in gevaar komen, vrezen de partijen.



2 weken voor de vertrekdatum krijgen we het reisadvies van dat moment en of we eventueel ons geld terugkrijgen of nog kunnen omboeken.

December 2019 geboekt voor de zomer van 2020, maar die covid19 he….

Doe nu inmiddels het geld maar terug als reizen geen optie is🙈 — ⌘ ⓝⓐⓣⓐⓢⓒⓗⓐ ⌘ (@Natas__cha) July 8, 2021

Sommige verzekeraars dekken niets bij code oranje

Let dus goed op wanneer je van plan bent om deze zomer nog op vakantie te gaan. En controleer daarvoor ook je reisverzekering. Vergelijkingssite Pricewise deed een peiling onder vijfhonderd reizigers over hun reisverzekering. Daaruit blijkt dat bijna de helft niet goed op de hoogte is van de voorwaarden. Zij wisten niet dat er verzekeraars zijn die niets dekken bij code oranje.

De prijsvergelijker meldt dat veel mensen denken dat hun verzekeraar bij code oranje, corona-gerelateerde schade niet dekt. Hierbij kun je denken aan medische kosten of extra overnachtingen vanwege besmetting. Sommige reisverzekeringen hanteren deze regel. Maar een kwart dekt helemaal niets bij code oranje. Je betaalt dus alle extra kosten zelf. Code oranje wordt veelal geassocieerd met het coronavirus, maar dat is niet terecht. Deze kleurcode bestaan al veel langer en geven bijvoorbeeld ook aan of er risico is op natuurgeweld of criminaliteit in een land.