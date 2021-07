Grapperhaus: ‘Misdaad is meerkoppig monster dat we keihard moeten aanpakken’

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus heeft verbolgen gereageerd op de aanslag op Peter R. de Vries. Volgens hem onderstreept de aanslag nog maar eens dat de misdaad een „veelkoppig monster” is, dat we „keihard” moeten aanpakken. Maar dat is een zaak van lange adem, zegt hij ook.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zware beveiliging rond locatie VUmc van het Amsterdam UMC. Zeer waarschijnlijk vanwege Peter R. de Vries. pic.twitter.com/3gW5RfKAjt — Jeroen Wetzels (@jeroenwetzels) July 6, 2021

Aanslag Peter R. de Vries

„Het wordt steeds gewelddadiger, gewetenlozer”, stelt Grapperhaus vast. Gisteravond, na de persconferentie van de Amsterdamse driehoek, reageerde Grapperhaus ook al. Hij gaf toen samen met demissionair premier Rutte een korte reactie. Zij spraken allebei over de persvrijheid.

Vandaag spreekt Grapperhaus opnieuw zijn grote woede uit. Ook wijst hij erop dat De Vries op klaarlichte dag is neergeschoten. „Gewoon midden in het uitgaanscentrum van een grote stad.” Politie en justitie zullen er alles aan doen om alle feiten boven water te krijgen, benadrukt hij opnieuw. Inmiddels is bekend dat twee verdachten vrijdag worden voorgeleid.

Ook deed deze aanslag de minister denken aan de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat is nu bijna twee jaar geleden, en greep Grapperhaus zeer aan. „Ik heb na die verschrikkelijke moord in september 2019 ook gezegd: mensen, dit is echt een strijd, een gevecht van tien jaar.”

Grapperhaus: ‘Monster gaat spartelen’

Wel heeft de politie de laatste tijd een paar „hele forse successen” geboekt, zegt Grapperhaus. „Dan krijg je ook vaak dat het monster gaat spartelen.” Toch blijft het volgens de bewindsman zaak die successen te blijven benoemen en niet moedeloos te worden. Dat is „echt het laatste wat we moeten doen”.

Grapperhaus, die vandaag gaat praten met beroepsorganisaties van onder meer journalisten en advocaten, wil niet zeggen of er maatregelen worden getroffen om deze bedreigde beroepsgroepen extra te beschermen. „Maar u mag van mij aannemen dat wij ook vóór deze verschrikkelijke aanslag gisteren er bovenop hebben gezeten. En dat blijven wij doen.”