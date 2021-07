Steeds meer bloemen op plaats aanslag Peter R. de Vries: ‘Vecht, Peter’

Er liggen steeds meer bloemen in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam op de plek waar misdaadverslaggever en mediapersoonlijkheid Peter R. de Vries gisteravond werd neergeschoten.

Tientallen mensen, jong of oud, man of vrouw, zijn aangedaan door het nieuws, zo zeggen ze. Ook zanger Douwe Bob bracht een bosje bloemen langs op de plek. Hij noemt Peter R. de Vries op Instagram ‘de held der helden’.

Steunbetuigingen voor Peter R. de Vries

Om de zoveel minuten wandelt een man, vrouw, jongen of meisje langs met een bos bloemen of een ander gebaar aan Peter R. de Vries. Bijna tien meter van de straat is met deze steunbetuigingen bedekt. In de Lange Leidsedwarsstraat zijn dranghekken neergezet. Sommige buurtbewoners hangen uit het raam om het tafereel te bekijken. Talloze journalisten bevragen mensen die een bos bloemen komen leggen of op andere wijze blijk geven van hun steun aan De Vries. Ook worden er kaarsen aangestoken, soms prevelt een man een gebed.

Ook kwam er steun van koning Willem-Alexander en koningin Máxima die in Duitsland verblijven:



Reactie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima n.a.v. aanslag op journalist Peter R. de Vries: https://t.co/q3zBmu1aSp pic.twitter.com/uUSNwxa1R0 — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) July 6, 2021

„Ik vind het verschrikkelijk”, zegt een man die een bloem komt neerleggen. Hij zag het nieuws langskomen op televisie, vertelt hij. Een vrouw komt langs en druppelt als een soort ritueel water over de bloemen. En een paar mensen leggen briefjes neer met teksten als ‘Vecht, Peter, Vecht’ en ‘Fight Peter’. Ook wordt er een voetbalshirt van Ajax neergelegd. Peter R. de Vries staat bekend als een groot fan van de voetbalclub. „Het is een lieve en aardige man, waarom hij?”, zegt de man. „En waarom in Amsterdam? Wij zijn ook gewoon maar burgers. Laat de burgers hier met rust.”

Meisje: ‘Ik vind het echt heel erg’

Ook een moeder en dochter komen samen een bosje bloemen neerleggen. „Ik vind het echt heel erg wat er is gebeurd”, zegt het meisje. „Hij heeft zich zo hard ingezet voor zoveel zaken die onoplosbaar leken. Dat dit dan gebeurt en een man niet zijn werk kan doen, is echt heel erg.”

Peter R. de Vries staat erom bekend zich voor talrijke zaken in te zetten die niet werden opgelost, de cold cases. Vorige maand zette hij nog een actie op om 1 miljoen euro op te halen voor de gouden tip die tot antwoorden leidt in de Tanja Groen-zaak. De 18-jarige studente verdween in 1993, maar zoekacties hebben tot dusver niets opgeleverd. Ook zette hij zich in onder meer in voor de zaak van de 11-jarige Nicky Verstappen, die in 1998 dood werd gevonden. De Vries stond de familie bij, ook tijdens het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek in 2017 en de rechtszaak die daar later op volgde tegen Jos B. Die werd vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar cel. De zaak loopt nog in hoger beroep.

Peter R. de Vries is er ernstig aan toe, zo werd gisteravond tijdens een persconferentie duidelijk gemaakt. Over zijn toestand is vandaag geen nieuws naar buiten gebracht.