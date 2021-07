Maxim Hartman bevraagt Ernst Kuipers: ‘Onvruchtbaarheid door vaccin?’

Maxim Hartman stelde gister een aantal prangende vragen aan Ernst Kuipers, die momenteel klinken in sommige hoeken van de maatschappij. De programmamaker bevroeg de Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg gisteravond in Humberto over vaccinaties.

Ernst Kuipers is inmiddels een bekend gezicht aan de talkshowtafel. Als het gaat over besmettingen, varianten of het vaccinatieproces heeft Kuipers vaak het woord. Ook gisteravond praatte hij kijkers bij over de laatste ontwikkelingen. Presentator Humberto Tan opent het gesprek aan tafel met de woorden: „Het zou een zorgeloze zomer moeten worden. Maar het aantal besmettingen van de Delta-variant lopen snel op.” Veelal jongeren en hun uitgaansgedrag lijken het probleem.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maxim Hartman zit bij #Humberto Dat wordt weer een goed gesprek — Martin (@garagebox70) July 5, 2021

Ernst Kuipers benadrukt herhaalde vaccinatie

Het vaccinatieproces is in volle gang. Maar Ernst Kuipers legt uit dat het virus niet meer weggaat. „Het zou zo kunnen zijn dat je tegen herhaalde vaccinatie aanzit. Omdat de effectiviteit afneemt of omdat er varianten komen.” Hij vertelt dat fabrikant Pfizer er al vanuit gaat dat het vaccin we het vaccin ieder jaar herhalen. Dat vindt presentator Tan discutabel aangezien volgens hem „de fabrikant een financieel belang heeft”.

Kuipers noemt een aantal landen die opnieuw maatregelen treffen. Ook landen met een zeer hoge vaccinatiegraad, zoals Israël. „Het kan wel degelijk. We hebben meer data nodig om te weten welke vaccins beter of minder goed beschermen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Herhaald vaccineren?

Is dat onze toekomst?

Vanwaar die focus op vaccineren?#Humberto #ernstkuipers https://t.co/1tWEGdv1YR — Hans van Eeken (@HansvanEeken59) July 6, 2021

Continu oprukkende varianten

Volgens de zorg-topman is de kans dat gevaccineerden op de IC belanden „buitengewoon klein”. Presentator Tan vraagt of we los van de oprukkende Delta-variant rekening moeten houden met een andere variant. „Er zijn continu varianten”, reageert de coronadeskundige. „De vaccins die we nu hebben, zijn gebaseerd op de eerste virusgegevens die dateren uit januari vorig jaar. Tot nu toe doen die vaccins het nog steeds.” Maar Kuipers waarschuwt dat het kan dat het vaccin tegen sommige varianten minder goed beschermt. „Dat moet je blijven controleren.”

Programmamaker Maxim Hartman, die later in de uitzending voor een ander onderwerp aan tafel schuift, haakt in op het verhaal van Kuipers. „Maar dat is toch eigenlijk een best wel positief verhaal”, zegt Hartman. „U klinkt best wel waarschuwend.” Kuipers: „Het positieve is, het gaat heel rap met het vaccinatieprogramma. Maar je moet wel met enig verstand monitoren wat er gebeurt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

ah joh mensen.. ik leef lekker mijn leven, ik ga me hoofd niet moe maken met al die varianten, virussen.. zo blijf je je zelf gek maken! ik hou me rustig er buiten, moeten jullie ook doen 😉✌ #humberto — swieber 🦊 (@swieberr20) July 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit door en door verwende landje heeft een luxeprobleem: #vaccineren #Humberto #op1 tenenkrommend!!! — Anna de Boer (@antihufter) July 5, 2021

Feestende jongeren

Dan gooit Hartman het onderwerp ‘jongeren’ op tafel. Menig Nederlander vindt iets van het feestende gedrag van de jongere generatie en ook Hartman noemt het even op. Op zijn, welbekende, cynische toon. „Dat die jonge mensen corona krijgen, is toch niet zo’n probleem”, zegt Hartman. Dat beaamt Kuipers, behalve „als ze in contact komen met hun ouders of grootouders”. Daar gooit Hartman er duidelijke boodschap in: „Feest, maar blijf weg bij papa en mama en opa en oma”. Waarop Humberto Tan lachend inhaakt: „Ja, feest en leef niet.”

„Hoezo leef niet?”, bevraagt Hartman de presentator. „Je kan toch een keuze maken. Zo van, ik vind het nu, in de fase van mijn leven als 24-jarige, belangrijk om te feesten met leeftijdsgenoten. In plaats van knuffelen met opa en oma.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Erg goede vragen van @maximhartman bij #Humberto over de situatie rondom vaccineren, corona en besmettingen. Scherp, relevant en ook optimistisch. Hulde. — Son of a Gun (@marketim_vdb) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maxim Hartman belicht angst voor onvruchtbaarheid

Kuipers benadrukt na het pleidooi van Hartman pleidooi het belang van testen en vaccinatie. Ook pleit hij ervoor dat jongeren pas hun ouders opzoeken als ze volledig gevaccineerd zijn. Dan kaart Hartman de twijfel voor vaccinatie onder jonge mensen aan. „Ik hoor jonge mensen die twijfelen aan vaccinatie, omdat ze er onvruchtbaar van zouden worden.” Aan de andere kant van de tafel lacht advocaat Bénédicte Ficq hardop. „Je kunt erom lachen” , zegt Hartman kritisch.

Volgens Kuipers zijn Hartmans vragen „volstrekt valide”. Hij antwoordt op het vragenvuur van de programmamaker. „Er is geen enkele aanwijzing dat je onvruchtbaar wordt.” Dan stelt Hartman een ultimatum. „Kan je dat garanderen? Dat als we over tien jaar onvruchtbaar zijn, we bij u een schadeclaim indienen?” De mensen aan tafel lachen om de toon van Hartman. „Je mag rustig bij mij een schadeclaim indienen”, lacht Kuipers. Dan haakt wederom advocaat Bénédicte Ficq in. „Het zou wel het bevolkingsprobleem een beetje oplossen”, lacht ze. Presentator Humberto Tan waarschuwt: „Ik denk dat veel mensen boos gaan worden hè, om wat u nu zegt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Humberto @HumbertoTan#vaccine #onvruchtbaar weten we nog Niet!!! Op langertermijn ..

Gaan ze er om lachen , vindt ik helemaal NIET!!! grappig om te lachen je zal inderdaad nu 18 zijn en straks lukt het niet om zwanger te worden sorry verschrikkelijk #justsaying — DaThestaJacobsdeBok (@JolandaDaThesta) July 5, 2021

Maxim Hartman zelf gevaccineerd

Kuipers vervolgt uiteindelijk zijn uitleg over het vaccin en de werking daarvan. „Klinkt bijna homeopathisch”, zegt Hartman. Humberto Tan vraagt de programmamaker of hij gevaccineerd is. „Ja, ik heb er ook niks tegen”, antwoordt Hartman. „Maar ik hoor wel heel veel verhalen van mensen die twijfels hebben. Je zou maar een vrouw van achttien zijn die denkt dat je over tien jaar geen kinderen kunt krijgen. Dan snap ik best dat je voorzichtig bent.” Humberto Tan belicht het feit dat de vragen van Hartman vaker aan tafel zijn gesteld. „Het blijft een ding”, benadrukt hij.

Benieuwd naar de volledige uitzending van Humberto? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.