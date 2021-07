Dansen en besmetten: in discotheek Enschede waarde het coronavirus rond

Zestig mensen die met het coronavirus zijn besmet, zijn afgelopen weekend allemaal in een discotheek in Enschede geweest. Alle achthonderd bezoekers worden opgeroepen om een coronatest te doen.

GGD Twente meldt dat de zestig besmette mensen bezoekers waren van uitgaansgelegenheid Aspen Valley in het genoemde Enschede. Het langverwachte dansen, werd zo ‘dansen en besmetten’.

In de discotheek bleken meerdere mensen die daar zaterdag waren besmet met het coronavirus. Na het eerste echte uitgaansweekend bleek dat op tal van plaatsen mensen met een valse testuitslag in dancings en clubs probeerden binnen te komen. En dat dat lukte. Vooral screenshots van testuitslagen werden uitgewisseld. Zorgminister Hugo de Jonge heeft vandaag gemeld dat hij verwacht dat Testen voor Toegang komend weekend beter gaat.



Je verwacht het niet hè…. of wacht … wel! Tientallen besmette jongeren bezochten discotheek Enschede https://t.co/dK8QdBGa95 via @Telegraaf — Pim Bertens (@Pimmetje1975) July 2, 2021

Vermoedelijk nog meer mensen met coronavirus

Ook personen die geen klachten hebben na het bezoek aan de discotheek in Enschede, zijn verzocht zich te laten testen en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is. Een woordvoerder van de GGD Twente laat weten dat het aantal besmette mensen dat gelinkt kan worden aan Aspen Valley vermoedelijk nog zal oplopen. Het bron- en contactonderzoek loopt nog. De woordvoerder laat weten dat er onder jongeren in de regio veel animo is om zich te laten testen. „We beschouwen iedereen die zaterdag 26 juni bij Aspen Valley is geweest als contact van een positief getest persoon”, stelt de GGD. „We proberen zo snel mogelijk een volledig beeld te krijgen.”

Discotheek Enschede is voorlopig gesloten

„Wij hopen er een geweldige avond van te maken met jullie!”, zo liet de uitgaansgelegenheid aan de plaatselijke Oude Markt het vorig weekend dolblij op Instagram weten.



De vreugde was van korte duur. De discotheek waar het coronavirus rondwaarde sluit voorlopig meteen al weer de deuren. Ook de uitgaansgelegenheid zelf roept – via de media – alle bezoekers op een afspraak voor een coronatest te maken. Op de website van Aspen Valley lijkt er nog niets aan de hand. Daarop word je verwelkomd met: „Eindelijk mogen wij jullie weer verwelkomen!” De dancing staat bekend als het Tirol van Oost-Nederland. Maar dat vrolijke feest is na heel korte tijd voorlopig weer voorbij.