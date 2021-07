Pippi Langkous-lied verandert na rechtszaak nabestaanden Astrid Lindgren

Drie maal drie is zes, wiede wiede wie wil van mij leren, is dus niet goed. Tenminste dat vinden de nabestaanden van Pippi Langkous-schrijfster Astrid Lindgren. Het welbekende kinderliedje krijgt hier en daar een aanpassing.

Vorige week pasten de erfgenamen van Lindgren versies van het Pippi Langkous-lied van over de hele wereld aan. Ook in de Nederlandse versie bleken een aantal dingen niet te kloppen. Drie maal drie is zes, wiede wiede wie wil van mij leren en ze doet haar eigen zin, werden aangepast, schrijft NRC.



Wtf😳😳😳 wanneer mag ze geen rood haar hebben ook… #clownswereld Lied Pippi Langkous aangepast, nooit meer 'drie maal drie is zes' https://t.co/RJWccrf3CD — Berend (@Berend61203891) July 6, 2021

Astrid Lindgren inspraak in bewerkingen van Pippi Langkous

Schrijfster Astrid Lindgren overleed in 2002 en liet het zeggenschap over haar naslagwerken over aan haar nabestaanden. Maar het kinderboek Pippi Langkous leeft al jaren voort. De schrijfster bemoeide zich tijdens haar carrière actief met de televisie- en filmbewerkingen van haar boeken. Volgens de erfgenamen was de tekst van het lied, in sommige versies niet correct.

In 2020 wonnen de erfgenamen een rechtszaak hierover. Zo zou de Duitse versie niet identiek zijn aan het oorspronkelijke Zweedse Pippi Langkous-lied. Daardoor kwam ook de Nederlandse versie onder een vergrootglas en warempel, hier bleek ook het een en ander mis.



drie maal drie is zes, wiede wiede wie wil van mij leren#pippilangkous — TOERET11 (@TOERET11) July 6, 2021

Zweedse vertaling Pippi Langkous-lied

De vertaling van de Zweedse versie is door de Nederlandse vertalers niet zo nauw genomen. Hier en daar werd gespeeld met Nederlandse woorden om zo het liedje compleet te maken. Maar dat is dus niet de bedoeling, volgens de nabestaanden. ‘Wat is er dan anders?’, vraag je je wellicht af. Een aantal zinnen veranderen. Zo hoor je in het nieuwe lied de zin ‘Hier komt Pippi Langkous, dat is namelijk mijn naam’. Ook klinkt de zin: ‘Hier is meneer Nilsson, dat is namelijk zijn naam’, in het lied.

Het hele nalatenschap van Lindgren staat onder toezicht van de Astrid Lindgren Company uit Zweden. De wereldberoemde boeken van de schrijfster zijn vertaald in bijna negentig talen. In 1945 verscheen het eerste deel over het losbandige meisje met de welbekende rode vlechten. Daarna vlogen de boeken meer dan 100 miljoen keer over de toonbank. De nabestaanden van Lindgren doen er alles aan Pippi Langkous wereldwijd hetzelfde gezicht te geven. Zo moeten bijvoorbeeld ook de illustraties van het roodharige meisje overal hetzelfde zijn.

Benieuwd hoe de nieuwe versie klinkt? Hieronder kun je het nieuwe liedje luisteren.