Joost Prinsen (79) over verkering in Op1: ‘Fijne eerlijke man, een koning’

Joost Prinsen heeft gisteravond vele harten gestolen in talkshow Op1. De acteur en schrijver (en nog heel wat meer) schoof aan vanwege zijn boek Na Emma, dat hij het afgelopen jaar schreef na de dood van zijn vrouw in januari 2020. Maar kijkers waren net zo benieuwd naar het verhaal over z’n nieuwe verkering. „Wat een fijne, eerlijke man.” En: „Een koning.”

Luisteren naar de mooie, lage stem van Joost Prinsen is een verademing in een tijd als deze. Een beetje kromgebogen leunt hij op tafel. De oren goed richting de presentatoren Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg gespitst, want hij hoort niet alles meer zo duidelijk. Maar eenmaal goed gehoord, is hij scherp. En gevat, met soms ondeugende blik in de ogen.

Joost Prinsen in Op1 na moeder, dochter en de vaccinatie

Prinsen was in Op1 een welkome afsluiter na een onder meer veel lastiger – of ongemakkelijker – onderwerp. Yentl (17) durfde het aan om aan tafel te vertellen over waarom zij het coronavaccin wil. Yentl is niet bang voor het virus, maar denkt dat zij andere mensen in bijvoorbeeld de supermarkt beschermt. Haar moeder ziet de vaccinatie van haar dochter totaal niet zitten. De medische kennis (‘gevaar voor de eierstokken’ en nog veel meer) die zij over de talkshowtafel slingerde ging wel erg rap.

Van reacties op social media valt bepaald geen chocola te maken van wat kijkers nou eigenlijk vinden. Kinderarts Károly Illy schoof aan voor een stukje duiding. Het lid van het Outbreak Management Team bleef rustig en gaf aan het zo te bewonderen dat moeder en dochter hun mening kwamen geven. Maar wat hij echt vond? „Ik zou na de uitzending graag rustig met u willen praten”, gaf Illy de moeder mee.



Yentl Molin is 17 jaar en wil zich graag laten vaccineren. Waarom? “Corona heeft niet zo veel effect op mij maar ik vind het toch belangrijk om op mijn omgeving letten. Ik wil toch graag de zekerheid dat ik niet iemand anders kan besmetten.” Haar moeder is echter tegen. #Op1 pic.twitter.com/CigzD2mgnE — Op1 (@op1npo) July 5, 2021

Gevatte en snelle Joost Prinsen

Joost Prinsen mag dan wel 79 jaar zijn, maar die reageerde op die uitsprak gevat en snel. „Waarom niet nu?”, was zijn duidelijke vraag die veel kijkers ook zouden hebben gesteld. Het antwoord kwam er niet. Prinsen zette daarmee wel de toon voor zijn mooie optreden.

Prinsen veroverde afgelopen week de harten van veel Nederlanders met zijn nieuwe liefde, voormalig journaallezeres Noraly Beyer. Hij komt uit een zware periode, nadat begin vorig jaar zijn vrouw Emma overleed. In het boek Na Emma blikt Prinsen terug op de twaalf maanden na haar dood. Op Metro’s Facebook vind je niet altijd de meest aardige reacties. Maar na een artikel over de verkering van Prinsen en Beyer lazen we een en al liefde. „Twitter ontploft van zoetheid“, schreven we toen. En dat geldt na zijn optreden in Op1 opnieuw.

Te ziek om te leven, te sterk om te sterven

Meneer Rouw, zoals Joost Prinsen het verdriet om zijn vrouw heeft genoemd, kwam twee, drie weken geleden weer eens langs, geeft hij toe. „Noraly Beyer heeft me toen getroost, dat is heel weird.” Natuurlijk had hij het moeilijk met zijn Emma. Hij schreef dat afgelopen januari in de regionale krant op in een veel geprezen column Niemandsland. Zijn vrouw „was te ziek om te leven en te sterk om te sterven”.

Prinsen: „Het was glashelder dat Emma niet zou overleven. Maar per ons wordt dat door artsen afgewogen. Dan had ze nog net genoeg adem. Ze leed enorm, maar artsen wilden hun handen daar niet aan branden. Ik word weer kwaad als ik er aan denk. Ziekenhuizen zijn er niet om mensen te laten overlijden. Maar mijn vrouw kon niets meer. Dat heeft me woedend gemaakt en dat doet het nog steeds. Ze was ook een secreet hoor. Emma was too large for life. Dat waardeerde ik als brave man enorm.”



Joost Prinsen verloor zijn vrouw, maar heeft nu een nieuwe liefde gevonden. “Ik maakte Noraly Beyer mee tijdens een voorstelling en vond haar toen al hartstikke leuk. Ik heb er een e-mail aan gewaagd en toen hebben we een date gehad. Eén jaar later hadden we verkering.” #Op1 pic.twitter.com/y93VmF4PDv — Op1 (@op1npo) July 5, 2021

‘Uiteindelijk kwam Noraly Beyer op mijn pad’

Joost Prinsen kent gelukkig betere tijden. Hij vond in Noraly Beyer nieuw geluk. Zijn vrouw – zo vermeldt zijn boek – wist dat het niet lang zou duren voor haar man een nieuwe liefde zou vinden. Joost Prinsen: „Binnen een half jaar, zei ze. Ik ontkende dat heftig. Het werd uiteindelijk een jaar.” Met een weer guitige blik: „Daar ben ik dus wel tevreden mee. Hoewel ik Emma tandenknarsend toch ook een beetje gelijk moet geven.”

Noraly Beyer heeft, zo zegt Prinsen, zijn eenzaamheid verdreven. „Zij is ook de reden dat ik het boek geschreven heb. Wie schrijft die blijft.” Een eerdere blind date leverde niets op. „Ik was er niet klaar voor. Maar uiteindelijk kwam Noraly Beyer op mijn pad. „Uit je rolodex?”, wilde Hugo Logtenberg weten. „Nee, sodemieter op man”, reageerde Joost Prinsen lachend. „Noraly Beyer vond ik altijd heel streng in het journaal. Ik maakte haar echter mee in een voorstelling en vond haar hartstikke leuk.” Als daar beelden van worden getoond en zijn ‘nieuwe verkering’ in beeld verschijnt, reageert Prinsen met verliefde blik: „Hállo.” En dan tegen diezelfde Logtenberg: „Hoe vond je het boek?”

De reacties van de kijkers zijn – bijna unaniem – mooi. Dit zijn er een aantal:



Het is gewoon een hele fijne eerlijke man 👨🏼 #joostprinsen — Alberdina🧜 Chatarina🇳🇱🇮🇱💃🚲🌳🐈‍⬛ (@dinie_van) July 5, 2021



Prachtig Joost Prinsen samen met @hugologtenberg Mooi en met humor! @op1npo — Caty Kroon (@CatyKroon) July 5, 2021



Altijd als Joost Prinsen begint te praten, hoop ik dat hij daar nooit meer mee stopt. #Op1npo — Johan Willemsen (@JohanWillemsen6) July 5, 2021

Voor wie geen genoeg van Joost Prinsen heeft: hij kondigde aan dat hij binnenkort elke werkdag om 11.00 uur live op YouTube een gedicht gaan voorlezen.

Wil je Op1 terugzien? Dat kan hier.