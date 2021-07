Aantal nieuwe besmettingen stijgt tot boven de 1000

Waar het aantal nieuwe coronabesmettingen de afgelopen weken steevast daalde, meldt het RIVM deze week een stijging. Voor de eerste keer in ruim twee weken tijd ligt het aantal nieuwe besmettingen boven de 1000, namelijk 1146.

De laatste keer dat het aantal nieuwe besmettingen boven de 1000 uitkwam was op 17 juni. Het aantal positieve tests ligt ruim twee keer zo hoog als vorige week zaterdag, toen het RIVM 556 nieuwe besmettingen meldde.

Het is de vierde opeenvolgende dag dat het aantal besmettingen stijgt. Gisteren steeg het dagcijfer al gestegen naar 952. Het aantal gemiddelde besmettingen over de laatste zeven dagen ligt nu op 740, vorige week zaterdag was dit nog 651.

Amsterdam telt meeste nieuwe besmettingen

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad werden 89 besmettingen vastgesteld. Rotterdam meldden 77 nieuwe besmettingen in Enschede waren dat er 52, net als in Groningen. In Breda werden zaterdag 33 nieuwe besmettingen geregistreerd.

Het RIVM meldde vandaag één sterfgeval, in Enschede. Gisteren waren dat er zeven, het hoogste aantal in een maand tijd. Het betekent niet dat die mensen in de afgelopen 24 ook daadwerkelijke overleden zijn, want het kan soms een tijdje duren voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd.

Daling in ziekenhuizen zet door

De daling van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen zet wel door. Vandaag liggen er 230 mensen vanwege het coronavirus in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog 248.

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel nog 128 coronapatiënten, twaalf minder dan een dag eerder, zo blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares staat nu op 102. Op 22 september vorig jaar hadden de intensive cares voor het laatst minder dan honderd coronapatiënten onder hun hoede.

Nog altijd komen er weinig nieuwe coronapatiënten bij in de ziekenhuizen. Intensive cares melden voor de vierde keer in vijf dagen geen nieuwe opnames. Acht mensen werden opgenomen op een verpleegafdeling, vergelijkbaar met de voorgaande dagen.