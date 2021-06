Twintig dames gaan voor het hart van Tony Junior in De Bachelor: dit zijn ze

De Bachelor gaat vandaag (eindelijk, volgens velen) van start bij Videoland. In deze romantische realityserie gaat DJ Tony Junior op zoek gaat naar de liefde van zijn leven. Hij heeft de keuze uit niet minder dan twintig dames die lonken naar zijn hart.

Onlangs stelde Metro je de eerste tien dames in De Bachelor voor, dus de laatste tien heb je nog tegoed. Zij gaan ‘de liefdesstrijd’ aan op Videoland.

2000 aanmeldingen voor De Bachelor

Uit meer dan 2000 aanmeldingen zijn in de twintig dames geselecteerd. Zij gaan – zo belooft de streamingdienst – ‘het ultieme liefdesavontuur samen met Tony Jr. aan in Kroatië’. Ook deze tien vrouwen gaan voor de ex van zangeres Maan. We stellen ze in willekeurige volgorde aan je voor. DJ Tony staat in Kroatië overigens aan de zijde van presentator Rick Brandsteder.

De Amsterdamse Julia houdt van afwisseling en uitdaging. Ze heeft twee studies afgerond en is werkzaam als freelancer in de evenementenbranche en momenteel bij de GGD. Ze wordt niet snel verliefd. Weet Tony daar verandering in te brengen?

De Nijmeegse Rozemarie werkt als verpleegkundige, heeft een passie voor rockmuziek en drumt in een band met haar vriendinnen. Ze is doelgericht en houdt van zekerheid. Kan zij de stabiliteit bieden die Tony zoekt in een relatie?

De altijd positieve Sara stond op het punt een horeca-onderneming te openen toen de coronacrisis uitbrak. Ze is toen met haar moeder een meubelzaak gestart. Sara heeft een relatie van acht jaar achter de rug en weet dus precies wat ze wil: eerlijkheid en romantiek. Vindt ze dit bij Tony?

Dolletjes uit Amersfoort

De Amersfoortse Sarai was vroeger wat verlegen, maar dankzij haar modellenwerk heeft ze dit aan de kant weten te zetten. Naast haar werk, studeert ze aan het AMFI. Sarai en Tony zouden in De Bachelor een match kunnen zijn omdat ze beiden houden van een dolletje en loyaliteit belangrijk vinden.

Serena woont in Tiel, waar haar paard ook op stal staat. Zij werkt voor het familiebedrijf. Serena houdt van fitness en kickboksen, maar nog belangrijker: tatoeages. Haar armen zijn al volledig gevuld en nu is ze bezig met haar benen. Kan Tony meedenken over deze invulling?

Voor deze Leidse master criminologie-studente is het duidelijk. Tony is haar match omdat ze allebei ambitieus zijn, maar zichzelf niet té serieus nemen. Amanda is een gezellige flapuit en in een groep is ze vaak de gangmaker.

Desi heeft als vluchteling een heftige tijd meegemaakt, maar heeft geleerd om hier een positieve draai aan te geven. Ze werkt bij een Amsterdams reclamebureau, is een feestbeest én familiemens. Ze is eraan toe om te settelen en hoopt dit met Tony te doen.

Stoer type in De Bachelor

Estelle is een stoere dame die niet zomaar aan de kant gaat voor iemand. Dit komt goed van pas in haar werk als beveiliger op Schiphol. Ze is de enige Utrechtse uit de groep. Heeft ze daarmee een streepje voor bij Tony? Hij is in elk geval helemaal haar type.

De Groningse Esther onderneemt al zeven jaar en heeft inmiddels vijftig verkooppunten voor haar eigen kledinglijn. Daarnaast maakt ze ook custom design. Met haar creativiteit, ondernemersdrift én wellicht Tony aan haar zijde hoopt ze via De Bachelor de wereld te veroveren.

De van oorsprong Enschedese Jolijn is na een tijd in Kaapstad gewoond te hebben, inmiddels in Amsterdam neergestreken. Zij volgt de opleiding event management. Daarnaast werkt ze achter de bar én als personal trainer. Tony’s positiviteit, sportiviteit en humor spreken haar aan.

Hier zie je de trailer van Tony Junior in De Bachelor, als een prins op het witte paard.

Wil je De Bachelor op Videoland gaan volgen? Dat kan vanaf vandaag hier.