Kijkers smullen van ongemakkelijke momenten in B&B Vol Liefde

Een mix tussen Bed & Breakfast en Broer Zoekt Vrouw, inclusief alle ongemakkelijke (maar toch heel grappige) momenten die erbij komen kijken. Precies dat is B&B Vol Liefde. Een aantal vrijgezellen met een bed & breakfast gaan op zoek naar de liefde van hun leven, en dat doen ze geheel BZV-stijl. Het programma is inmiddels al aangekomen bij aflevering 12 (of verder als je via Videoland kijkt), maar wint steeds meer aan populariteit.

Waar de kijkers het meest van smullen? De ongemakkelijkheid en eigenaardigheid van de deelnemers. Op sociale media hebben B&B Vol Liefde-kijkers héél wat te zeggen. De bromance tussen Debbies mannen, Melvin en Pascal, doet menig kijker een traantje wegpinken.



Pascal en Melvin op hun eerste weekendje weg samen naar Italië #benbvolliefde pic.twitter.com/sqS7GJrPbD — Veronie (@v_deronde) July 29, 2021

B&B Vol Liefde

Aan B&B Vol Liefde doen zes ‘naar liefde hunkerende B&B-eigenaren’ (zo beschrijft het programma het) mee. Ze wonen allemaal op een andere plek in Europa. Zo reisde presentator Art Rooijakkers af naar Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Italië en… Roosendaal. De B&B-eigenaren die meedoen zijn Bart, met een B&B in Frankrijk, Caroline in Oostenrijk, Debbie in Italië, Jacob in Portugal, Roxanne in Roosendaal en Vincent eveneens in Italië.

De vrijgezelle Debbie lijkt echter de meeste aandacht te krijgen van kijkers. Dat is mede dankzij de bromance die tussen twee van haar mannen is ontstaan, Pascal en Melvin. Maar in deze laatste aflevering (spoiler alert!) stuurt Debbie Melvin na een openhartig gesprek naar huis. En dus komt er een einde aan de bromance. „Die blik van Pascal toen hij hoorde dat Melvin zijn koffers ging pakken, die kwam ff binnen”, schrijft een kijker. Een ander blikt terug op een niet zo heel soepel afscheid:



Als je een warm afscheid verwacht maar tegen een koude koelkast aanloopt …

#benbvolliefde #bnbvl pic.twitter.com/eYbD6DUaQ3 — Maris (@maristwit70) July 29, 2021



“ ik heb een heel goed team om me heen “ En dan als eerste je advocaat noemen😱 Pascal…Jelmer….d’r ligt vast een speedboot aan de kade… Ga! Nu!#benbvolliefde #BenBvl pic.twitter.com/FD55OVJ3LY — Starbuck (@starbuck68) July 29, 2021

Wel laat Pascal weten dat hij en Melvin elkaar zeker niet uit het oog hebben verloren:



Voor iedereen die het vraagt en hoopt natuurlijk.

Melvin en ik zijn beste maatjes en we spreken elkaar elke dag 🙏 Verder kan en mag ik natuurlijk niks zeggen maar vond dat dit iedereen wel mocht weten#benbvolliefde — Pascal92 (@Pascals1992) July 29, 2021

‘Jacobs harem knapt zijn B&B op’

Wie de gemoederen ook flink bezighoudt, is Jacob. Hij woont al 35 jaar in Portugal, en heeft niet zomaar een simpele B&B, maar een mega villa met tennisbaan. Zijn motto is ‘work hard, play hard‘, en dat geeft af op zijn singles. De vrouwen worden namelijk best aan het werk gezet. En dat is niet altijd even netjes, vinden kijkers. „Jacob ligt lekker te chillen en zijn harem is druk met het opknappen van zijn mansion.”



Wel een beeeeetje klaar met onze Jacob..enige wat daar een beetje opschiet is het klussen.. #benbvolliefde #benbzonderliefde — Rianne Guichelaar (@RianneGuichelaa) July 29, 2021



Jacob ligt lekker bij de pool te chillen met zijn huishoudster en zijn harem is druk doende met het opknappen van zijn mansion. Ben ik nu de enige die dat gek vindt? #benbvolliefde — Jacky (@Maddoxx_66) July 29, 2021



Jacob ligt in zijn onderbroek met de huishoudster in string bij het zwembad. Ja die is echt op zoek naar de liefde. En zijn potentiële liefdes verbouwen de tent#benbvolliefde — Ellen 😎🍷🌴🌞 (@EllenB_M) July 29, 2021

Ook Jacobs dames lijken soms even klaar met hem, want ze hebben een bordje met ‘no entry‘ op hun deur geplakt. Maar of het nou helemaal de juiste spelling is…



Volgende week… wellicht een cursusje Engels voor Jacob’s dames?#benbvolliefde pic.twitter.com/SdHHJrBw0b — Jeroen vd L (@jeroenvdl1984) July 29, 2021

Ongemakkelijke momenten

Nog een kleine greep uit de reacties:



Van sommige mensen is het helemaal niet zo gek dat ze nog vrijgezel zijn hè 👀 zei iemand daar nou Debbie, Bert en Jacob? 🤷🏼‍♀️ #benbvolliefde — Jeanette (@jgatesselaar) July 29, 2021



Debbie op b&b site: Casa Santangelo, I love to cook, enjoy dinner with family & friends, travel and exploring new places. I'm looking forward to welcoming you to Casa Santangelo! Debbie op tv. Kookt niet, wil niks, vind niks leuk. Zelfkennis van een amoebe — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) July 29, 2021

Wil je B&B Vol Liefde terugkijken? Dat kan hier.