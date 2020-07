Niek klaar met Bachelorette Gaby en zoekt nieuw prinsesje: ‘DM me’

Niek, de verliezende finalist uit De Bachelorette heeft weinig mooie woorden meer over voor Gaby Blaaser. Slechte verliezer of niet, de goedlachse Brabo is een hit op Instagram.

Zijn knikje a.k.a ‘het Niekje’ en zijn inmiddels gevleugelde woorden worden héél vaak gekopieerd, en hij is nog steeds op zoek naar zijn prinsesje.

Te grazen

In een van de laatste afleveringen van De Bachelorette zei Niek Marijnissen (want zo heet-ie van achteren) dat Gaby en hij een véél betere match zouden zijn dan Joey en zij. „We zitten veel meer op een lijn qua humor en lachen, en hoe we staan in het leven.” Het kan verkeren, blijkt wel vandaag in RTL Boulevard, waar zijn kijk op Gaby duidelijk is veranderd. „Het lijkt of we allemaal te grazen zijn genomen door haar.”

‘Winnaar’ Joey

Winnaar Joey ging terug naar Limburg met de laatste rode roos van De Bachelorette, maar liet zich eerder deze week al van een andere kant zien, toen hij liet weten ‘helemaal klaar te zijn met Gaby Blaaser’. Joey, die verklapte seks met Gaby te hebben gehad op de 24-uursdate, hoorde bijna niets meer van haar, eenmaal terug in Nederland.

Tijdens de laatste aflevering, die sinds woensdag op Videoland te zien is, wordt er met de hoofdrolspelers teruggeblikt. Joey zit er maar sipjes bij, zeker wanneer Gaby doodleuk vertelt dat ze liever iemand anders mee had genomen op de 24-uursdate. En dan geeft kandidaat Jordy, in een felle kleur trui die ietwat pijn doet aan de ogen, acte de présence. De twee zouden met elkaar gaan daten, lieten ze weten. Dit had niemand zien aankomen, ook presentator Rick Brandsteder niet, die het bij Metro een aflevering ‘met een twistje’ noemde.

Spijt

Was zeer onder de indruk van Niek de laatste afleveringen. Typisch grote mond maar klein hartje. Daadwerkelijk een goede knul. Had hem meer gegund! — Rox (@RoxanneWorld) July 29, 2020

Ook tweedehands-autoverkoper uit Breda Niek zit er tijdens de terugblik niet relaxed bij in z’n zwarte overhemd.

Hahahahahaha moest zo hard lachen om Niek bij de laatste aflevering van De Bachelorette. Echt zo "uh wtf en ik dan?" — Koen Dulfer (@KoenDulfer) July 29, 2020

„Ik wilde op dat moment opstappen en van het toneel aflopen, dat ging toen door mijn hoofd”, vertelt hij tegen RTL Boulevard. „Ik heb spijt dat ik dat niet heb gedaan, ik ben niet eens meer aan het woord geweest.”

Wanneer je hoort dat Gaby weer single is vs wanneer je hoort dat ze nu met Jordy wil daten #debachelorette pic.twitter.com/Qv9Rrk7CQE — Nick 💦👏🏼 (@NietvanSimon) July 30, 2020

En dat terwijl Rick Brandsteder Gaby nog wel had gevraagd of ze misschien met Niek meer kans zou hebben gehad, weer terug in Nederland. Maar Niek noch Rick noch de Videoland-kijker kreeg daar een antwoord op. Want toen verkondigde Gaby dat „er toch een ander iemand was met wie ze een bepaalde chemie had.” Jordy dus.

Teentjes

„Ik vind het asociaal dat ze zei dat ze spijt had van haar keus. Ik vind het oneerbiedig hoe ze dat zei”, zegt Niek, die gek is op verkleinwoordjes, vandaag. „Ik was echt op m’n teentjes getrapt.” Iets wat hij ook niet onder stoelen of banken schuift, waardoor iemand hem in de uitzending van RTL Boulevard een ‘een slechte verliezer’ noemt.

Dat er deze week een foto opdook van Gaby met autocoureur Bas Schothorst (de ex-man van actrice Melody Klaver), met wie ze zoenend zou zijn gespot, kan ook niet op veel sympathie rekenen van de occasion-boy. „Ik voel me belazerd, ik heb het gevoel dat ze het niet eerlijk en open is aangegaan, dat is gewoon jammer.”

Oh man! Wat. Een. Heeeeerlijke. Plottwist! Al brak m’n hart wel een beetje voor Niek. #debachelorette — Lisa (@lsaalexandra) July 29, 2020

Goedlachse Niek

Maar het niet zo dat de Brabander in een hoekje gaat zitten janken. Met zijn witte Colgate-smile vertelt hij vanuit zijn autozaak over social media, waar een bescheiden Niek-hype lijkt te zijn ontstaan. Hij wordt aan de lopende band getagd in Instagram-Stories van zijn volgers (hij heeft er ruim 156.000), die hem nadoen, iets wat hij vervolgens weer in zíjn Instagram-Stories zet. Zijn welbekende knikje bijvoorbeeld, dat hij vooral deed vlak voor het aannemen van de roos tijdens het keuzemoment, en tijdens zijn soepele golfswing op een date met Gaby.

Hij moet er hard om lachen, en doet het knikje nog maar eens voor. „Naar links doe ik het altijd, geloof ik. Al heb ik nooit doorgehad dat ik dat deed!”

Flesje poppen

Ook zijn „lekker flesje poppen” is populair, bij voorkeur met een fles champagne, maar ook bij hockeypoppetjes proostend op het terras, en een peuter die net haar eerste woordjes brabbelt, met haar melkflesje in de hand („flesje poppen?”)

Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Op naar volgend seizoen met Niek als de Bachelor! #debachelorette #thebacheloretteNL #goudengozer — Linda Rijpert (@lindarijpert) July 22, 2020

Tot slot nog een oproep in de camera van Niek, die nog altijd op zoek is naar de liefde. Er wordt zelfs al gespeculeerd dat hij de volgende Bachelor zou zijn…. „Ben jij dat lieve leuke prinsesje? Stuur me dan een DM.”

