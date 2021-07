Programma Olympische Spelen zaterdag 31 juli: welke Nederlanders komen er in actie?

Het vierde goud voor Nederland op de Olympische Spelen van Tokio is amper mis te lopen. Tenzij Kiran Badloe corona heeft of in zijn ‘gouden race’ door een stomme actie een diskwalificatie aan zijn surfpak krijgt. Maar anders… winst!

En zo zijn er zaterdag bij Team NL meer kanshebbers. Bij de triatlon, in het zwembad en bij de paardensport. En hoe schiet topatlete Femke Bol uit de startblokken? Hieronder vind je alle Nederlanders die op de Olympische Spelen zaterdag in actie komen op een rij.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 31 juli

00.30 uur: triatlon (gemengd)

Rachel Klamer, Nienke Kingma, Marco van der Stel en Jorik van Egdom, teamestafette.

Feitje: Een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. Triatlon was in 2000 in Sydney voor het eerst olympisch. Tot en met Rio in 2016 was het alleen een individuele wedstrijd, met 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen. In estafetteverband zijn de afstanden: 300 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 2 kilometer hardlopen.



01.48 uur: paardensport, eventing (ploeg)

Zaterdag: Merel Blom (met The Quizmaster).

Feitje: Eventing heette voorheen military. De ruiters doen een combinatie van een dressuurproef, een terreinproef (cross country) en een springparcours.

Hoe laat begint Femke Bol aan haar Olympische missie?

02.00 uur: hordenlopen (dames)

Femke Bol, series 400 meter horden.

Feitje: Als er in het atletiek kans op een gouden medaille is, dan ligt die kan bij Femke Bol. De Amersfoortse (21) wint dit jaar alles wat er te winnen valt. Bovendien dook zij begin deze maand nog als eerste Nederlandse op deze afstand onder de 53 seconden. In Stockholm stopte de teller bij 52.37.



02.30 uur: discuswerpen (dames)

Jorinde van Klinken, kwalificatie.

Feitje: Van Klinken is in vorm. Haar eerste wedstrijd van dit jaar op Nederlandse bodem bekroonde zij op 26 juni met de nationale titel. Ze kwam bij de NK atletiek in Breda tot een afstand van 64,28 meter. Zo ver was nog nooit geworpen op een Nederlands kampioenschap.

02.40 uur: polsstokhoogspringen (heren)

Menno Vloon, kwalificatie.

Feitje: Op de Olympische Spelen in Tokio zou ook Rutger Koppelaar bij het polsstokhoogspringen uitkomen. Hij had zijn coronavaccinaties al gehad, maar kreeg deze maand toch. De Nederlands kampioen moest vijf keer negatief testen voor hij alsnog op het vliegtuig mocht stappen. De atleet meldde op Instagram dat hij daar niet in geloofde en zijn olympische debuut kon vergeten. Die gedachte kwam uit.



02.50 uur: atletiek (heren)

Tony van Diepen, series 800 meter.

Feitje: De 25-jarige atleet uit Heerhugowaard liep 19 juni in Madrid 1.45,17. Met die tijd dook hij drie honderdsten (!) onder de olympische limiet, die op 1.45,20 stond. Van Diepen had daarvoor meerdere pogingen gedaan om aan de limiet voor Tokio te voldoen, maar steeds bleef hij boven de vereiste tijd.

03.45 uur: hordenlopen (dames)

Nadine Visser en Zoë Sedney, series 100 meter.

Feitje: Visser was eind juni hersteld van een nare hamstringblessure. De tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter horden liep de blessure half mei in Vught op bij haar eerste hordenrace in het buitenseizoen. „Dan weet je dat je er zes weken uit bent.”



Nieuw judo-onderdeel op de Olympische Spelen in Tokio

04.00 uur: judo (gemengd)

Nederland opent tegen Oezbekistan. Bij winst volgt om 05.30 uur de kwartfinale tegen Brazilië. De opstelling van ‘Oranje’ is nog niet bekend.

Feitje: Dit is een nieuw onderdeel op de Olympische Spelen. In Tokio nemen zes judoka’s uit verschillende gewichtscategorieën het tegen ‘hun categorie’ van een ander land land op. Drie vrouwen en drie mannen doen mee. De namen voor de Nederlandse ploeg waren op het moment van schrijven nog niet bekendgemaakt.

04.11 uur: zwemmen (heren)

Thom de Boer en Jesse Puts, halve finale 50 meter vrije slag.

04.32 uur: zwemmen (dames)

Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, halve finale 50 meter vrije slag.

04.43 uur: zwemmen (gemengd)

Finale estafette 4×100 meter wisselslag. Zwemmers in de halve finale waren Kira Toussaint (rug), Arno Kamminga (school), Nyls Korstanje (vlinder) en Ranomi Kromowidjojo (vrije slag). Team kan wijzigen.

Feitje: Alwéér een nieuw een nieuw onderdeel in Tokio. Bij de gemengde estafette zwemmen vrouwen en mannen door elkaar. Ieder land moet twee vrouwen en twee mannen opstellen. Ze mogen zelf weten hoe ze de vier onderdelen van de wisselslag verdelen, waardoor soms grote verschillen ontstaan. Zo moest Kira Toussaint het in de halve finale als startzwemster opnemen tegen vier mannen.



Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Annemiek Bekkering en Annette Duetz, 49er FX, race 10, 11 en 12.

Feitje: Bekkering en Duetz hebben vrijdag de koppositie veroverd in het klassement. Het Nederlandse duo werd twaalfde in de zevende race en had het geluk dat de concurrentie in die heat ook teleurstelde. In de achtste en negende race bleef de Nederlandse boot, ondanks de vijfde en zesde plaats, de meeste concurrenten voor.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Bart Lambriex en Pim van Vugt, 49er, race 10, 11 en 12.

Vanaf 05.05 uur: zeilen (heren)

Nicholas Heiner, Finn, race 7 en 8.

Boksheldin in de kwartfinale

06.24 uur: boksen (dames)

Nouchka Fontijn – Tammara Thibeault (Canada), kwartfinale middengewicht.

Feitje: Fontijn vond dat haar eerste zege op de Poolse Elzbieta Wojcik niet helemaal vlekkeloos verliep. Maar: „Lekker dat ik heb gewonnen. Er zaten wat fijne acties bij, maar het moest van ver komen. De eerste ronde was voor haar en in een wedstrijd met maar drie rondes heb je dan wel wat goed te maken. Je hoopt dat dat niet gebeurt. Maar als dat wél gebeurt, moet je daar een scenario voor hebben. Ik heb geprobeerd daaruit te krabbelen en dat is gelukt.”



07.33 uur: windsurfen (dames)

Lilian de Geus, medalrace RS:X.

08.00 uur: schoonspringen (dames)

Inge Jansen, halve finale 3-meterplank.

08.33 uur: windsurfen (heren)

Kiran Badloe, medalrace.

Feitje: Als Badloes zoveelste coronatest zaterdag negatief uitvalt, staat hem één ding te doen: finishen zonder gediskwalificeerd te worden. Dan heeft de drievoudig wereldkampioen goud en wordt hij de opvolger van landgenoot en vriend Dorian van Rijsselberghe. De Texelaar die hij uitschakelde voor het enige Nederlandse surfticket voor Tokio werd Olympisch kampioen in 2012 en 2016.



11.30 uur: hockey (dames)

Nederland – Duitsland.

Feitje: De al voor de kwartfinales geplaatste Oranje-vrouwen wonnen donderdag met de kleinst mogelijke uitslag van Groot-Brittannië. Frédérique Matla scoorde de 1-0 uit een strafbal. De hockeyvrouwen wonnen eerder van Zuid-Afrika, India en Ierland. De wedstrijd tegen Duitsland is de laatste partij uit de groepsfase.

14.30 uur: handbal (dames)

Nederland – Noorwegen. De Nederlandse handbalsters hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio al geplaatst voor de kwartfinales. Er werd al gewonnen van Japan, Zuid-Korea en Angola. De huidige wereldkampioen sluit de groepsfase na Noorwegen af tegen Montenegro.



14.35 uur: atletiek (gemengd)

Jochem Dobber, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Ramsey Angela, 4×400 meter estafette.

Zijn er 31 juli kansen op medailles in Tokio?

Absoluut. In de volgende sporten met Nederlanders wordt goud, zilver en brons omgehangen: windsurfen, triatlon (teams), 4×100 meter wisselslag estafette, (zwemmen), 4×400 meter estafette (atletiek gemengde teams) en judo gemengde teams.

