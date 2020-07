Rick Brandsteder over Gaby, zittend plassen en ‘het twistje’ in De Bachelorette

Vanaf morgen (woensdag) is op Videoland de laatste aflevering van De Bachelorette (DB) te zien, waar Gaby Blaaser en de hoofdrolspelers elkaar na vier maanden allemaal weer zien.

„Het wordt er een met een twistje”, wrijft presentator Rick Brandsteder zich verheugd in de handen, aan de andere kant van de lijn. Hij wil er niet teveel over kwijt, maar „aan het eind horen we of Gaby en Joey nog een setje zijn.”

Op de vraag of er misschien nog andere spannende ontwikkelingen met een van de andere boys (Niek, Jethro, Jordy) de revue zijn gepasseerd, is het even stil. Best uitzonderlijk, want lekker door ratelen, zoals hij het zelf noemt, kan hij als de beste. „Mijn naam is haas”, antwoordt ‘Haas’ Brandsteder dan.

Finale keuze

Net zoals vele kijkers, had ook hij Gaby’s finale keuze niet helemaal zien aankomen. „Het kwam rauw op m’n dak”, zegt hij lachend. Ook hij had eerder Jordy of Jethro verwacht. „Ik vond hen iets meer bij haar passen. Maar dat geeft dus nog maar eens aan hoe oprecht ze in haar keuze was, en dat ze gewoon minder voelde voor die andere twee.”

Een van de mooiste klussen van zijn leven, omschrijft hij de maand opnames voor DB in Zuid-Afrika, van begin februari tot begin maart dit jaar. „Ik ben helemaal verliefd geworden op het land, het leek wel of ik elke dag in een grote dierentuin aan het werk was.” Tijdens een presentatietestje keek Rick even naar links om zich daarna meteen weer naar de regisseur te wenden. Met een big smile, want hij had een van de Big Five gespot. „Ja Rick, zei de regisseur, dat is écht een olifant.”

Back in the days

Een van de meest kwetsbare momenten tijdens het programma was toen Gaby verdrietig slash boos werd, nadat een van ‘haar boys’ iets had gezegd wat niet waar was. Zichtbaar aangedaan liet ze die avond de jongens even voor wat ze waren. Rick heeft haar toen achter de schermen een dikke knuffel gegeven. „Ja natuurlijk! Ik snapte haar reactie ook zo goed. Ze stopt haar hele ziel en zaligheid in het programma en haar emoties gaan elke dag weer een andere kant op. Één klein gerucht, of…” Hij zoekt even naar een beter woord. „Of nou ja, één foutje kan je dan al helemaal in de war brengen.”

Gelukkig was daar de brede schouder van de presentator. „Gaby en ik kennen elkaar al sinds we een jaar of 15 zijn. We zijn opgegroeid in dezelfde buurt, we zaten in hetzelfde groepje waarin we allemaal scootertjes hadden waarmee we feestjes en partijen afgingen.” De vertrouwensband was er dus al.

Wat hij vindt van alle speculaties op social media dat hij en Gaby het wel érg goed konden vinden samen en de chemie van het scherm spatte? Hij lacht weer zijn aanstekelijke lach. „Ach weet je, het maakt niet uit met welke dame ik waar dan ook word gezien. Er wordt toch altijd wel van álles gesuggereerd. Ik word daar soms wel een beetje moe van en laat het altijd lekker gaan.” En tegelijkertijd ziet hij het als een groot compliment. „Dan hebben we er dus wel voor gezorgd dat het goed overkomt samen.”

DB vs TI

Dat DB over de zoektocht naar de ware liefde gaat, vindt hij stiekem best wel een verademing na vijf seizoenen Temptation Island (TI). „Daarin was het telkens de bedoeling om relaties aan het wankelen te krijgen, terwijl ik meer van de positieve sfeer ben.” Begrijp hem niet verkeerd, het presenteren van TI dat een dikke hit is geworden, was heel leerzaam. „Maar De Bachelorette was een hele andere manier van presenteren.”

Iets wat ook de kijker waarschijnlijk niet ontgaan is. Waar Rick in TI bij het kampvuur nog wel eens vilein uit de hoek kon komen, zij het altijd met een bepaalde luchtigheid en een (woord)grapje waar mogelijk, oogde -en klonk- hij in DB serieuzer. „Ik had daar ook een zwaardere stem, waarmee ik rustig alles kon verwoorden.” De ommekeer ligt hem wel. „Bij Temptation was ik Doctor Phil, in De Bachelorette was ik Doctor Love.”

Als je googelt, zie je vaak De Bachelorette S1 staan. Het impliceert meer seizoenen. Vanwege het succes van dit seizoen ligt het in elk geval in de lijn der verwachting, beaamt hij. „Ik hoop dat we weer een mooi nieuw seizoen kunnen maken, en dan waarschijnlijk met een Bachelor.” En weer met hem als presentator.

Relaxtere Rick

Of Rick Brandsteder, die van zittend plassen houdt – „vind ik gewoon relaxter, heb ik het meer onder controle” – nog wat geleerd heeft van Gaby en de omgang met haar mannen? Moet-ie even over nadenken. „Ik ben altijd heel erg aanwezig. Ik houd van grappen maken, maar ik mag soms wel iets relaxter zijn. Ik hoef niet overal de boventoon te voeren en als man dat heft in eigen handen nemen.”

Want dat zag hij wel bij Gaby en Joey, dat het zachtaardige misschien wel beter werkt. „Niet dat ik dat niet kan zijn, maar als ik met iemand afspreek, ben ik toch altijd een beetje zenuwachtig en wil ik dat álles klopt en alles heel lachen moet zijn. Ik hoef nu niet alle regie meer in handen te hebben, ik kan het ook rustig aan haar overlaten.”

Sfeermaker

Net als met de TI-deelnemers, is er ook met deze kandidaten geen echt contact meer. „Je moet het wel een beetje professioneel houden.” De band met Gaby is alleen maar sterker geworden, vertelt hij. „En de crew heeft m’n hart gestolen.” Waarschijnlijk helemaal vice versa, want positieve energiebom Brandsteder is een sfeermaker, dat hoor je zelfs door de telefoon heen.

Hij heeft het niet van een vreemde. Zijn vader is Ron Brandsteder, een televisie-icoon die furore maakte met onder meer grote shows eind vorige eeuw, met dezelfde lach, dito motoriek („héél slecht allebei”) en een stem waar zijn zoon qua zwaarte nog even geduld voor moet hebben. „Soms is m’n pa nog met een cameraploeg aan het werk en dan zeggen ze tegen hem: ik heb vorige maand zó’n leuke draaidag met je zoon gehad! Nou, dan gloeit hij dus van trots. Dat vind ik mooi.”

Verleider

Als hij niet Rick Brandsteder was geweest, zou hij dan hebben meegedaan aan een programma als DB? Ja, misschien wel, of nou ja… wikt en weegt hij, om er met een dikke grijns aan toe te voegen. „Al ben ik dan toch liever verleider in Temptation!”

‘He Rick, jij bent de volgende Bachelor!’ grapte de producent na afloop van de opnames. Maar nee, dat ziet de vrijgezel niet zo zitten. „Er is niets zo kwetsbaar als de liefde, het lijkt me moeilijk om dat met meerderen te delen. En daarnaast: ik heb nu een superleuk programma als presentator te pakken, ik zou wel gek zijn als ik dat liet schieten. Maar vraag het me nog eens als ik over vijf jaar nog steeds de liefde niet heb gevonden!”

Gezellig

Hij is open over z’n eigen liefdesleven, of het gebrek daaraan. „Ik houd in elk geval m’n ogen open en ben wel klaar met die oriëntatiefase, zeg maar.” Zijn Brandsteder-lach galmt weer door de telefoon. „Ik sta zeker open voor een heel leuk persoon. Echt heel kieskeurig ben ik niet hoor, maar het moet wel iemand naar m’n hart zijn. Het moet gewoon gezellig blijven, en dat is toch niet zo gemakkelijk te vinden.” Echte haast heeft hij niet. „Ik ben nu 36 en heb nog alle tijd. Het is ten slotte wel een heel speciaal iets wat je zoekt, die liefde van je leven.”

