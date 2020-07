Gaby Blaaser: ‘Door Joey geloof ik weer voor de volle 100 procent in ware liefde’

Na talloze rozenceremonies zit Gaby Blaasers zoektocht naar de liefde er sinds gister eindelijk op. De actrice en influencer gaf haar laatste roos in de Videoland-datingserie The Bachelorette aan Joey en daarmee is haar missie geslaagd.

Of Gaby en Joey nog steeds een setje zijn, wordt pas volgende week woensdag duidelijk tijdens de reünie-aflevering. „Daar mag ik nu nog niks over zeggen, daarvoor moet iedereen volgende week echt gaan kijken”, zegt de 34-jarige Gaby tegen BuzzE.

Hoewel nog moet blijken of Joey de nieuwe man in haar leven blijft, is het avontuur hoe dan ook geslaagd. „Het is echt een succesverhaal. Ik geloof weer voor de volle 100 procent in ware liefde.”

Gaby Blaaser voelt zich een mooier mens

Tijdens de opnames van de laatste aflevering was Gaby in ieder geval volledig overtuigd dat ze voor Joey ging kiezen. „Het was in de eerste vier afleveringen wel duidelijk dat wij echt een hele goede klik hadden”, blikt ze terug. „En na de laatste 24-uursdate wist ik zeker dat hij de laatste roos moest krijgen.”

Met veel plezier en dankbaarheid kijkt Gaby terug op The Bachelorette. „Ik heb er zoveel van geleerd, maar het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat wat mensen ook vinden, ik er gewoon mag zijn. Ik ben er een zekerder en mooier mens door geworden.”

Minder oppervlakkig

Dat de actrice zich kwetsbaar en open moest opstellen voor de camera is haar ook goed bevallen. „Natuurlijk vond ik dat wel spannend. Ik ben gewend om een rol te spelen en ik kies zelf wat ik wel en niet deel op Instagram, maar ik hou ervan om in het diepe te springen. Ik wilde graag dat mensen mij beter leerden kennen en een andere – minder oppervlakkige – kant zouden zien.”

Ook van de reacties van kijkers op social media heeft ze genoten. „Het is bizar hoe een groot succes het is. Ik had dat van tevoren niet kunnen dromen. Mensen leven mega mee en vinden van alles over de mannen en de keuzes die ik maak en laten dat graag weten. Ik krijg ook vaak te horen dat ze anders naar me zijn gaan kijken. Ik lees natuurlijk niet alles, maar ik hoor graag alle meningen.”

Gaby sluit niet uit dat ze in de toekomst weer de camera’s toelaat in haar persoonlijke leven. „Mijn uiteindelijke droom is om te presenteren, maar het hele reality-gebeuren is me wel goed bevallen. Wie weet hoe dat zich verder ontwikkelt in de toekomst.”

Joey

Ook Joey deed een boekje open over zijn avontuur. Zo vertelde hij in de podcast van Kiki Düren dat hij seks heeft gehad met Gaby tijdens de laatste date, en dat hij een gesprek met haar heeft gehad over haar pikante Instagramfoto’s. „Ik heb tegen haar gezegd: je bent een volwassen vrouw van 34, is dit echt hoe je je wil neerzetten? Je hebt ook zo’n mooie andere kant.”

