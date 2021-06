Youp van ’t Hek bij Humberto: ‘Waarom ‘tieft’ CDA oplichter Sywert niet de partij uit?’

Cabaretier Youp van ‘t Hek heeft gisteravond in de RTL-talkshow Humberto keihard uitgehaald naar het CDA en zijn passieve houding in de affaire rond Sywert van Lienden. „Waarom werd hij niet maandag, na dat interview in Buitenhof, direct de partij uitgetieft? Opsodemieteren, terugbetalen, arresteren!”

Van Lienden erkende afgelopen zondag na een lange reeks onthullingen in diverse media dat hij en zijn zakenpartners tientallen miljoenen euro’s winst maakten met de verkoop van mondkapjes aan de overheid. Dit gebeurde aan het begin van de coronacrisis, toen er ernstige tekorten waren aan medische hulpmiddelen.



Een stevige discussie tussen @youpvanthek en @MonaKeijzer. "Tief die Sywert uit de partij", aldus Youp van 't Hek. "Sywert heeft gelogen, en toch leven we in een rechtstaat en hebben we statuten", zegt Mona Keijzer. #Humberto pic.twitter.com/sho3wmCPjO — Humberto (@HumbertoRTL) June 11, 2021

Van ‘t Hek refereerde aan zijn eigen opname in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting, in het voorjaar van 2020. „Ik heb gezien welke paniek er was bij de artsen. Er waren overal tekorten aan. En die lul strijkt 28 miljoen op. Waarom onderneemt het CDA geen actie?”, vraagt de cabaretier zich af.

Eerst onderzoek binnen CDA

Demissionair CDA-staatssecretaris Mona Keijzer, die ook te gast was in Humberto, stelde dat er binnen de partij eerst een onderzoek wordt gedaan naar het handelen van Sywert van Lienden, die zijn eigen daden zondag ‘onuitlegbaar’ noemde.

Keijzer wilde ook niet reageren op het zwartboek van Pieter Omtzigt dat donderdag uitlekte via De Limburger. Hierin stelde het Omtzigt, die onder anderen de toeslagenaffaire op de agenda zette en nu overspannen thuis zit, dat hij het gevoel heeft structureel door zijn partij te worden tegengewerkt.

Sywert van Lienden wil geld doneren

Van Lienden zei eerder dat hij het geldt dat hij met de monkapjesdeal opstreek wil doneren aan een goed doel. Specifiek was hij niet, maar hij zei wel dat het „in de richting van kankeronderzoek voor met name jonge mensen en kinderen uit kansarme gezinnen” zit. Maar KWF Kankerbestrijding meldde al snel dat de organisatie niet zit te wachten op het geld van Van Lienden. „Geld dat toebehoort aan de belasting betaler kan dhr. van Lienden terugstorten aan VWS”, aldus KWF op Twitter.