‘Sywert van Lienden verdiende aan pandemie met mondkapjesdeal’

In het voorjaar van 2020 kwam Sywert van Lienden – politiek commentator en activist – met een ogenschijnlijke ‘belangeloze’ actie. Hij wilde het zorgpersoneel in Nederland aan beschermingsmiddelen helpen, en regelde daarvoor miljoenen Chinese mondkapjes. Maar zo belangeloos was die actie helemaal niet, blijkt nu. Op basis van eigen onderzoek schrijft de Volkskrant namelijk dat hij via een eigen bedrijf toch verdiende aan de pandemie.

Ook bestempelde het RIVM de mondkapjes als „een onacceptabel gezondheidsrisico”.

Miljoenendeals via bv’s compagnons Sywert van Lienden

Om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen, zoals nodig was in het begin van de pandemie, richtte Van Lienden de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op. Via die organisatie bestelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiteindelijk 40 miljoen mondkapjes. Van Lienden benadrukte keer op keer dat hij en zijn compagnons daar niks aan verdienden, maar uit documenten in bezit van de Volkskrant blijkt dat dat niet helemaal klopt.

Het gaat om tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten. Daaruit wordt duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv’s lieten lopen en er zo aan verdiend hebben.



Vandaag een groot verhaal in de Volkskrant over Sywert van Lienden. Uit uitgebreid onderzoek is namelijk gebleken dat die aan de levering van (dubieuze) mondkapjes voor NL een zeer flinke duit heeft verdiend, i.t.t. zijn eerdere uitlatingen dat het om niet zou zijn gebeurd. 😡😡 pic.twitter.com/Hz77AzkN3B — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉 (@marcelbar8) May 15, 2021

RIVM keurde de mondkapjes af

Daarnaast keurde het RIVM de maskers af. Dat deden ze omdat ze grafeen (nanomateriaal van koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een „onacceptabel gezondheidsrisico” vormen. Maar toch gaat VWS toch akkoord met de aanschaf van de mondkapjes die Van Lienden veiligstelde. „Grafeen is meegenomen in de testen en in de certificering van een geaccrediteerd testbureau”, aldus de conclusie in een intern memo. „Daarmee voldoet het masker aan de gestelde kwaliteitseisen en normen en wordt het op basis van de VWS-richtlijn vrijgegeven.”

Aan de Volkskrant laat het ministerie van VWS nu weten dat geen van de 40 miljoen Van Lienden-mondkapjes naar de zorg is gegaan. Aan het begin van de pandemie is er te veel ingekocht, dus liggen de mondkapjes nog op voorraad. Maar de 100,8 miljoen euro die het ministerie betaalde voor de mondkapjes, is wel overgemaakt.

Van Lienden in 2020: ‘Wij vangen niets’

Op social media ontstaat veel ophef, vooral ook omdat Van Lienden keer op keer benadrukte dat hij er écht niet rijker van werd. „Wij vangen niets, en een accountant houdt daar toezicht op”, schreef Van Lienden in mei 2020 op Twitter. „Sprakeloos”, is Ton van Dijk. „Dit schreeuwt om uitleg. Misschien dat de accountant nu een verklaring kan overleggen?”



Sprakeloos. Dit schreeuwt om uitleg. Misschien dat de accountant nu een verklaring kan overleggen? @Sywert pic.twitter.com/2ritNiuN6i — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) May 15, 2021



‘Het is een politieke afrekening,’ zegt Sywert terwijl hij z’n banksaldo F5’t pic.twitter.com/KUvwKiFH1E — Rianne Meijer (@globalistaa) May 15, 2021

Iemand vergelijkt Van Lienden met Warren Buffet, die ooit een advies gaf over hoe je rijk moet worden. Zijn quote loopt namelijk zo: „Ik zal je vertellen hoe je rijk moet worden. Wees bang als anderen gierig zijn. Wees gierig als anderen bang zijn.”



