Van Lienden wil mondkapjesdeal-geld aan goede doelen schenken, KWF en KiKa willen het niet

Sywert van Lienden wil met het geld dat hij met zijn mondkapjesdeal heeft ‘verdiend’ – ruim 9 miljoen – iets goeds doen. Dat zei hij gisteren bij Buitenhof. Zelf zei hij dat het geld dat voorkwam uit de omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS een „maatschappelijke bestemming” moet krijgen. Specifiek was hij niet, maar hij zei wel dat het „in de richting van kankeronderzoek voor met name jonge mensen en kinderen uit kansarme gezinnen” zit. En laten nou net dat soort organisaties zijn geld niet willen.

Hij wil de miljoenen euro’s beleggen en dan het rendement aan een goed doel schenken. KWF Kankerbestrijding is tot nu toe nog niet benaderd door Van Lienden, maar daar zitten ze ook zeker niet op te wachten. Dat meldt een woordvoerder van KWF.



Geld dat toebehoort aan de belastingbetaler kan dhr. van Lienden terugstorten aan VWS. Met groet, Louise 2/2 — KWFKankerbestrijding (@kwf_nl) June 7, 2021

Bij Buitenhof: ‘Geld krijgt maatschappelijke bestemming’

Op sociale media kwamen al snel een boel reacties naar voren, nadat Van Lienden bij Buitenhof was geweest. Mensen maakten opmerkingen of stelden KWF Kankerbestrijding vragen over de uitspraken van Van Lienden. Zo merkt iemand op dat hij in de methode van Van Lienden „een klassieke methode ziet” om „private winsten te verduisteren”. „Directeur kankerfonds wrijft zich in de handen”, voegt diegene toe.

„Wij zien op sociale media dat wij bij de discussie betrokken worden”, zegt de woordvoerder van KWF. „Er hangt een sfeer omheen dat wij dat geld in ontvangst zouden nemen. Maar wij vinden: dit is geld dat toebehoort aan de belastingbetaler. Het beste kan hij het terugstorten aan het ministerie van Volksgezondheid, vinden wij.”



Een deal van 100 milj, mondneusmaskers kosten 40 milj, er is in totaal meer dan 28 miljoen verdiend & focus nu op de 9 milj van #vanLienden die niet teruggestort wordt maar waarvan de rente wordt ingezet voor #goededoelen. Eens met #KWF terugstorten & niet alleen 9 miljoen van… pic.twitter.com/xV6uRKMMRh — Carolina vd Akker 🍀🌞 (@Akcar) June 7, 2021

Ook KiKa wil geen geld van Van Lienden

Ook de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) neemt geen geld aan van Sywert van Lienden. „Wij nemen hetzelfde standpunt in als KWF Kankerbestrijding”, laat een woordvoerster weten.

„Wij zijn net als KWF nog niet benaderd door Sywert. Maar het geld is volgens mij niet van hem, het is belastinggeld en dat moet terug naar de overheid. Dus wij gaan dit geld niet aannemen”, meldt de zegsvrouw.

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie zegt de opvattingen van KiKa en KWF te steunen. Ook deze organisatie is overigens niet benaderd door Van Lienden.