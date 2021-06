Poetin: relatie met VS onder Biden slechtste in jaren

De relatie tussen Rusland en de VS heeft een dieptepunt bereikt sinds de Democraat Joe Biden in het Witte Huis zit. De betrekkingen tussen de twee landen waren in lange tijd niet zo slecht. Dat zei de Russische president Poetin tijdens een interview met NBC News, vlak voor de twee leiders elkaar in Genève zullen ontmoeten.

Het is voor het eerst in jaren dat de Russische president een zich in een interview met een Amerikaans nieuwsmedium uitspreekt. Poetin gaf het interview vooruitlopend op zijn ontmoeting met Biden komende week. „Onze bilaterale betrekkingen zijn verslechterd tot een dieptepunt over de afgelopen jaren”, zei Poetin, die het beter kon vinden met Bidens Republikeinse voorganger Donald Trump. Wel zei Poetin te hopen dat Biden minder impulsief zal zijn dan Trump, die hij omschreef als ‘kleurrijk’.

Biden maakte Poetin uit voor moordenaar

In het gesprek werd er ook gevraagd naar een interview met de Amerikaanse president Biden, die Poetin voor moordenaar uitmaakte. Biden verwees naar de moordaanslagen op een aantal tegenstanders van Poetin. Maar de Russische president zei dat hij vaker dergelijke beschuldigende hoort en dat hij zich daar geen zorgen over maakt. Hij noemde de uitspraak van Biden ‘machogedrag uit Hollywoodfilms’. Ook zei hij dat de retoriek van Biden „onderdeel is van de Amerikaanse politieke cultuur, waar dat als normaal wordt beschouwd”.

Cyberaanval op Amerikaanse overheden

De Russische president werd ook bevraagd over een grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheden en bedrijven vorig jaar. Hij ontkende enige kennis te hebben van die aanval. Amerikaanse inlichtingendiensten stelden meerdere keren dat een Russisch hackerscollectief achter de aanvallen zit. Ook ontkende Poetin iets te weten van Russische satelliettechnologie die het land aan Iran zou leveren.

Biden begon deze week aan zijn eerste Europese reis. Aankomende woensdag treft hij Poetin in het Zwitserse Genève. Daarna vliegt hij met Airforce One terug naar Washington. Het interview van NBC News met Poetin wordt maandag in zijn geheel uitgezonden.