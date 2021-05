Heel bos uitgekamd, maar ‘Rambo van België’ Jürgen Conings nog spoorloos

Het uitkammen van een afgezet gebied in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen in de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings heeft niets opgeleverd. Dat meldt het Belgische Federaal Parket.

Conings is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en „het regime”. In veel media wordt hij inmiddels de rambo van België genoemd, het filmpersonage van Sylvester Stallone in First Blood.

Procureur Wenke Roggen maakte gisteravond laat bekend dat de massale zoektocht door 250 politieagenten en 150 militairen naar de 46-jarige rechts-extremist tot dusver zonder resultaat is gebleven. „De zoektocht heeft niet geleid tot het aantreffen van de gezochte persoon”, zegt Roggen. „De zoektocht gaat nu verder.”



Wie heeft Jurgen CONINGS gezien? Aan Jurgen CONINGS wordt gevraagd zich zo snel mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde politiedienst. https://t.co/yOXOh5nMwF pic.twitter.com/sWVwQw9NKr — Opsporingsberichten (@politie_zoekt) May 19, 2021

Verdere zoektocht naar Jürgen Conings

Er kwam geen antwoord op de vraag of Jürgen Conings zich in het gebied bevindt. Ook de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, bleef onbeantwoord. Evenmin konden ze bevestigen of ze vannacht of vandaag nog verder zoeken.

Een colonne van een dertigtal politievoertuigen is de afgelopen nacht na het het uitkammen van het afgezette gebied teruggekeerd naar een toegangspoort van het Nationaal Park. Daar is het qua activiteit van politie en leger intussen rustiger geworden. Een moskee in de nabijgelegen plaats Eisden-Tuinwijk heeft voor de nacht extra bewaking gekregen van agenten van de lokale politie.



De massale macht op #JurgenConings is uitgemond in een totale mislukking. Er is alleen een ‘schuilhut’ gevonden, waarvan er tientallen worden gebruikt door jagers in de Belgische bossen en die waarschijnlijk niks te maken heeft met #JurgenConings. https://t.co/LMqBV4VHhJ — Percolator ⚓฿💎 (@Percolator_HNJ) May 21, 2021

Nederlandse politie staat op scherp

Het uitkammen van het gebied ging gistern aan het einde van de middag van start. Het uitgekamde gebied heeft een omtrek van zo’n 20 kilometer. De klopjacht naar de schietinstructeur heeft in Nederland tot gevolg gehad dat het knooppunt Kerensheide bij het Limburgse Stein werd afgezet. Zolang de Belgische politie nog zoek is naar Conings, staan Nederlandse politie-eenheden in de grensstreek op scherp. Dat heeft een woordvoerster van de Landelijke Eenheid gezegd.

Onder meer de Belgische viroloog Marc van Ranst, zou een doelwit van Jürgen Conings zijn. Van Ranst, de Belgische Jaap van Dissel genoemd, dook met zijn gezin uit angst voor de extreemrechtse militair onder. Over de zaak raakte hij ‘in gesprek’ met de Nederlander Willem Engel.



Vier raketwerpers die Conings uit een kazerne zou hebben meegenomen, zijn eerder deze week in een auto teruggevonden. De doorgewinterde Afghanistan-veteraan heeft mogelijk nog altijd een machinepistool in bezit en zou ook andere wapens kunnen dragen.