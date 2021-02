Het is zover: Harry en Meghan breken definitief met het Britse koningshuis

De dag die je wist dat zou komen: prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle doen definitief afstand van het Britse koningshuis. Ze waren al langzaam steeds minder verbonden met de Royals, maar nu zijn ze er helemaal klaar mee.

Dat heeft het stel – waarschijnlijk op een iets lievere manier – laten weten aan koningin Elizabeth, meldt Buckingham Palace vandaag.

Harry en Meghan nu geliefde familieleden

Dat ze niet terugkeren als werkende Royals, betekent trouwens niet dat ze helemaal niet meer verbonden zijn met de familie. In het statement van Buckingham Palace staat dan ook dat de twee „geliefde leden van de familie” blijven.



Statement from Buckingham Palace on Prince Harry and Meghan, the Duchess of Sussex: pic.twitter.com/uUU6J9SW02 — Omid Scobie (@scobie) February 19, 2021

De afgelopen tijd heeft Harry verschillende gesprekken gehad met oma Elizabeth, over zijn rol in de familie. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de koningin schriftelijk laten weten dat de ‘samenwerking’ stopt. Zo zouden de wensen van Harry en Meghan niet te rijmen zijn met de verantwoordelijkheden en plichten die gepaard gaan met de taken van de werkende leden van het Britse koningshuis. De enige logische beslissing was dus dat Harry en zijn vrouw niet zullen terugkeren als ‘werkende leden’ van de koninklijke familie.

Harry en Meghan moeten eretitels inleveren

Harry en Meghan hebben nu (vrijwillig) al hun eretitels ingeleverd. Dat betekent dat de prins zijn militaire titels en de daarbij horende taken ook kwijtraakt. De vrijgekomen eretitels gaan terug naar koningin Elizabeth. Zij kan ze opnieuw verdelen onder de werkende leden van de Britse koninklijke familie.

Vorig jaar lieten Harry en Meghan weten dat ze afstand wilden nemen van het Britse koningshuis. Tegelijkertijd wilden ze niet meer dat mensen hen zouden aanspreken als zijne/hare koninklijke hoogheid. Ook werd het tijd dat ze hun eigen boontjes gingen doppen, vonden ze, en dus werden ze financieel onafhankelijk. Wel behielden ze destijds hun eretitels. Ze spraken ook met Buckingham Palace af dat de afspraken na een jaar zouden worden geëvalueerd.



Harry & Meghan chose freedom. If the UK or anybody else for that matter can’t understand that, then they never will. pic.twitter.com/UCsVntr4CZ — the duchess. (@MarkleDuchess) February 19, 2021

Aanvankelijk verhuisden Harry en Meghan met zoontje Archie naar Canada. Later trokken ze naar de Verenigde Staten, op zoek naar meer privacy. Daar wonen ze nog steeds. In de tussentijd sloot het stel flinke deals met Netflix en Spotify.

Tweede kindje op komst

Onlangs maakten Harry en Meghan nog bekend dat ze hun tweede kindje verwachten. Op Valentijnsdag brachten ze het nieuws naar buiten. Niet lang daarvoor maakte Meghan door middel van een essay in The New York Post bekend dat ze een miskraam had gehad. „Ik wist, terwijl ik mijn eerste kindje vasthield, dat ik mijn tweede aan het verliezen was.”

Maar nu hebben de twee dus weer babygeluk. En zoals altijd zijn de Britse wedkantoren er als de kippen bij om de namen (en het geslacht te ‘voorspellen’). Volgens het Britse bedrijf Ladbrokes zijn Alfie en Alexandra favoriete namen voor het tweede kindje van het stel. De verwachting bestaat dat het stel weer een naam beginnend met de A zal kiezen.



prince harry and meghan markle are pregnant with baby number 2 🥺 pic.twitter.com/Pmh22AzLbV — agapé 🇷🇼 (@agapethamar) February 14, 2021

Overigens is ook de naam Charles, of Charlie, goed gequoteerd. Volgens Apati staat die naam van de opa van het kindje 5 tegen 1 genoteerd. Andere namen die rondzingen bij de ‘bookies’ zijn Elizabeth en Phillip, naar de overgrootouders van het kindje en Diana, de moeder van Harry. Die naam staat 10 tegen 1 genoteerd.