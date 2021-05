Deze landen gaan we zien in de finale van het Eurovisie Songfestival

Nederland heeft gisteren met de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival weer een heus spektakel neergezet. Over de eerste finale waren kijkers al laaiend enthousiast, en die trend lijkt zich nog even door te zetten. Gisteren streden zeventien landen om een plekje in de grote finale van morgen. Maar slechts tien konden doorgaan.

De eerste halve finale was op dinsdag 18 mei, en dat was ook de eerste keer dat Nederland zich deze editie als host presenteerde. Kijkers waren vol lof over de show, de effecten, maar ook zeker over de presentatoren. Nikkie de Jager, Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit waren uitstekende boegbeelden voor Nederland. Vooral voor De Jager, die ook de online-presentatie op zich nam, regende het complimentjes. Tijdens die eerste halve finale plaatsten Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zich voor de finale.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nikkie heeft presentatie skills van wereldklasse. Of was dat al gezegd? Nou anders nog maar een keer. 🤣#Eurovision @NikkieTutorials pic.twitter.com/i65shaiCr4 — Maartje Voskuilen (@Maartje1704) May 20, 2021

Landen door naar finale Songfestival

In de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival deden Albanië, Estland, Bulgarije, Finland, Tsjechië, Griekenland, IJsland, Oostenrijk, Polen, Moldavië, Portugal, Georgië, San Marino, Servië, Letland, Denemarken en Zwitserland mee. Deze landen wisten zich te plaatsen voor de finale:

Albanië

Bulgarije

Finland

Griekenland

IJsland

Moldavië

Portugal

San Marino

Servië

Zwitserland

Estland, Tsjechië, Oostenrijk, Polen, Georgië, Letland en Denemarken moeten dus hun koffers pakken.

Onze inzending, Jeangu Macrooy, heeft zich automatisch geplaatst voor de finale. Dat is altijd zo met de inzending van het host-land. Ook de ‘big five’, de landen die het meest bijdragen aan het Eurovisie Songfestival (qua geld), staan automatisch in de grote finale. Dat zijn Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Duitsland en Frankrijk. De finale is dus morgen, maar ook vandaag is een belangrijke dag. Vanmiddag vindt namelijk de eerste repetitie plaats en ’s avonds wordt de finale nogmaals in zijn geheel gedaan. Deze tweede repetitie is een belangrijke, omdat dan de vakjury’s al punten geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweede halve finale Eurovisie Songfestival

Dat het Eurovisie Songfestival vanwege corona anders is, weten we allemaal. Maar voor sommige acts had het virus wel een erg grote invloed. Zo kon de IJslandse inzending, Daði og Gagnamagnið, niet op het podium verschijnen. Eén van de bandleden is besmet geraakt, dus moest de gehele inzending in quarantaine. Tijdens de halve finale, en dus ook morgen tijdens de grote finale, kregen kijkers een video van hen te zien. De IJslandse band keek toe vanuit hun hotelkamer: „We zagen mensen die voor IJsland meededen en dat bleken wij te zijn. Dat is heel raar”, zei frontman Daði Freyr.

Gisteren bleek ook dat onze winnaar van vorig jaar, Duncan Laurence, positief is getest op het coronavirus. Tijdens de grote finale van het Eurovisie Songfestival zou hij een live-optreden geven. Dat gaat nu niet door. Laurence spreekt van „een van de verdrietigste dagen van zijn leven” en voelt zich „totaal machteloos”. Maar hij is wel te zien tijdens de finale, alleen dus niet live. Of het dan gaat om een optreden dat eerder werd opgenomen, is nog niet bekend.

De grote finale van het Eurovisie Songfestival is morgenavond te zien bij NPO1, om 21.00 uur.

Wil je de tweede halve finale terugkijken? Dat kan hier.