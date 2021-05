Dit zijn de grappigste tweets over de halve finale van het Eurovisie Songfestival

Het enige dat beter is dan de acts op het Eurovisie Songfestival, zijn de reacties daarop. Want de acts kunnen soms nogal chaotisch verlopen, en daar weten de kijkers met hun humor vaak goed op in te spelen. „Dit is wat er gebeurt als je te veel RedBull drinkt”, denkt iemand bijvoorbeeld over de Noorse act.

Gisteren, tijdens de halve finale, streden 16 landen om een plekje in de grote finale. We zagen de acts van Litouwen, Slovenië, Rusland, Zweden, Australië, Noord-Macedonië, Ierland, Cyprus, Noorwegen, Kroatië, België, Israël, Roemenië, Azerbeidzjan, Oekraïne en Malta. Uiteindelijk veroverden Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne een plekje in de finale van 22 mei.

Halve finale Eurovisie Songfestival

Waar het meest over te doen is, zo blijkt, is de act van Noorwegen. TIX zong zijn nummer Fallen Angel terwijl hij grote witte vleugels, een witte bontjas, een zonnebril en een haarband droeg. En tja, dan val je op. Zeker bij twitteraars, die smulden van de uitbundige zanger.



En dit, kinderen, is wat er gebeurt als je te veel RedBull drinkt. #Eurovision #Esf21 pic.twitter.com/62sNLOYPCz — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) May 18, 2021



Maar een ander ziet Nederlands favoriete roddelkoning/zanger terug in de Noor op het Eurovisie Songfestival: „Hoe Gerard Joling komt opdagen bij z’n vaccinatie-afspraak.”



Corona en het Songfestival

Het Eurovisie Songfestival loopt dit jaar een stuk anders door corona, en dat merken we allemaal. Er mag een stuk minder publiek aanwezig zijn, en sommige acts konden er niet live bij zijn. Zo zond Australië een video van hun inzending in. Maar mensen weten ook de acts kundig te koppelen aan de pandemie, en er zo alsnog iets grappigs van te maken.

„Wanneer je na een jaar lockdown niet meer weet hoe je in een club moet dansen.”



Wanneer je na een jaar lockdown niet meer weet hoe je in een club moet dansen #Eurovision #esf21 pic.twitter.com/RqTNNc3dE4 — Victor Hopman (vic23) 😊🪴 (@victorhopman) May 18, 2021



Een ander gooit het op de soms ietwat onhandige pompjes vol ontsmettingsgel bij winkels: „Ik, iedere keer als ik de Kruidvat in moet en weer veel te veel ontsmettingsgel heb gepompt.”



Ik iedere keer als ik de Kruidvat in moet en weer veel te veel ontsmettingsgel heb gepompt #Eurovision #songfestival pic.twitter.com/ZLWJZ1WFbq — Leonne Stentler (@LStent) May 18, 2021

‘Takkeherrie’

En tot slot nog een paar pareltjes over de acts van verschillende landen én over presentatrice Chantal Janzen. De vier presentatoren (Jan Smit, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en dus Janzen), kregen overigens veel lof. Volgens Eurovisie Songfestival-kijkers zat de presentatie goed in elkaar, en vertegenwoordigde het viertal meerdere geslachten, kleuren en maten. Maar één lid van de Israëlische inzending, zo te zien, keek Janzen wel heel vies aan. „Hij wou boze oog geven”, schrijft Stellina.



Deze man gooide hele tijd vieze blik richting Chantal

Hij wou boze oog geven#eurovision pic.twitter.com/iE28cVOzMI — Stellina (@slagroomtoet) May 18, 2021



En voor de mensen die absoluut niet hebben genoten van het gezang is er ook een verzamel-lp beschikbaar. „Takkeherrie.”



Mocht iemand geïnteresseerd zijn; deze band heeft ook een verzamel-elpee. #esf #Eurovision pic.twitter.com/SBIk820sEr — Maurice van Berkel (@Mvan_berkel) May 18, 2021



Wil je het Eurovisie Songfestival terugkijken? Dat kan hier.