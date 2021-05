Dit zijn de 17 landen in de tweede halve finale van het Songfestival

Het is vandaag tijd voor de tweede halve finale van het Songfestival! Nog steeds moeten we wachten op ‘onze’ finalist Jeangu Macrooy, maar zeventien landen strijden vanavond om tien plekken in de finale van zaterdag.

Zelfs de grootste Songfestival-haters gaven dinsdagavond toe dat Nederland een puike eerste halve finale in Rotterdam Ahoy had neergezet. Over de kwaliteit van de songs en de zangers en zangeressen ervan kon veel meer worden getwist, maar als organiserend land staat Nederland op de kaart. Volgens velen in binnen- en buitenland, hadden we met Davina Michelle zelfs de beste act van de avond. Voor alle deelnemers aan die eerste halve finale van het Songfestival was dat misschien een beetje zuur. Davina Michelle was tenslotte een pauze-act.

Eefje de Visser vanavond de Nederlandse inbreng

Australië, Slovenië, Kroatië, Macedonië, Ierland en Roemenië kijken waarschijnlijk het minst positief terug op de eerste Songfestivalavond in Ahoy. Deze zes landen werden uitgeschakeld. Naast de landen die vanavond nog aan de bak moeten om de finale eventueel te bereiken, zijn er na Davina Michelle (en ook Duncan Laurence) wederom stukjes Hollands trots te zien. Popzangeres Eefje de Visser verzorgt samen met breakdancer Redouan Ait Chitt, ook wel bekend als Redo, de openingsact. De intervalact is van balletdanser Ahmad Joudeh en BMX’er Dez Maarsen. De twee geven samen een dans- en BMX-optreden. Griekenland treedt aan met een Nederlandse deelneemster.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net als dinsdag zijn 3500 fans welkom in Rotterdam. Op televisie (NPO 1, 21.00 uur) verzorgen Cornald Maas en Sander Lantinga het commentaar. In Ahoy staan de vier bejubelde presentatoren van dinsdag klaar voor hun tweede grote klus: Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Nikkie de Jager en Jan Smit.

Deze landen strijden in tweede halve finale Songfestival

Nog zeventien landen maken kans op de finale van het Songfestival. Hier lees je de informatie over de deelnemers en krijg je een voorproefje, mocht je dat al willen zien. In volgorde van optreden:

1. San Marino: Senhit feat. Flo Rida – Adrenalina

Senhit opent met een uptempo poptrack de tweede halve finale. Ondanks haar opvallende verschijning met de meest bijzondere kledingcreaties ging de aandacht de afgelopen weken vooral uit naar de vraag of ze in Rotterdam wordt bijgestaan door de Amerikaanse rapper Flo Rida. Zijn komst werd dinsdagavond eindelijk bevestigd en zou San Marino zomaar eens de beste prestatie ooit op het songfestival kunnen opleveren.

2. Estland: Uku Suviste – The Lucky One

Suviste werd ooit uitgeroepen tot meest sexy man van Estland, maar gaat in Rotterdam voor een heel andere titel. Gelet op de noteringen bij de bookmakers moet het echter heel gek lopen wil zijn liedje het songfestival winnen. Suviste houdt het op het podium klein en donker met visuals van donder en bliksem op de achtergrond.

3. Tsjechië: Benny Cristo – Omaga

Cristo, gekleed in glitterend gouden jasje, zingt in dit swingende popnummer dat hij zijn ex terug wil want omaga (Oh my god), ze is volgens hem prachtig. De graphics en de danspassen maken het tot een vrolijk geheel.

4. Griekenland: Stefania – Last Dance

De Grieken pakken met de Utrechtse Stefania uit op het Eurovisiepodium. Met het opzwepende Last Dance is goed geluisterd naar het succes van Dua Lipa en met de act gooit ze dankzij de toegepaste green screen-techniek hoge ogen.

De Toppers weer op het Songfestival?

5. Oostenrijk: Vincent Bueno – Amen

De lange glitterjas van Bueno had niet misstaan bij een optreden van De Toppers. In dit nummer over het einde van een relatie staat de Oostenrijker in een donkere setting waarin de spotlights vooral op hem gericht zijn.

6. Polen: Rafał – The Ride

Ook bij Polen zien we een vleugje Toppers terug. Tijdens de act van zanger Rafał, die afgelopen week noodgedwongen in quarantaine moest, wordt namelijk gebruik gemaakt van lampjes in de hand, zoals de Toppers dat tijdens het Songfestival van 2009 deden. De act kenmerkt zich voor de rest door veel vuurwerk.

7. Moldavië: Natalia Gordienko – Sugar

Gordienko krijgt tijdens het refrein van Sugar, waarin ze de onweerstaanbare trek naar haar geliefde bezingt, veel hulp van de (vooraf opgenomen) achtergrondzang. Qua optreden houdt de zangeres het simpel door haar danspasjes enkel op een groot wit podiumblok te zetten.

8. IJsland: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

De IJslandse inzending was vorig jaar een van de favorieten voor de eindzege, kreeg een cultstatus onder Songfestivalfans en borduurt voort op het succes uit 2020. De inmiddels iconische truien met daarop de hoofden van de bandleden en de melige danspasjes keren daarbij terug.

Orkaan van energie

9. Servië: Hurricane – Loco Loco

De meiden van Hurricane vallen meer op door hun uiterlijk en sexy danspassen dan door hun muzikaliteit. Het trio brengt een orkaan van energie het podium op en dat lijkt, met het oog op de noteringen bij de bookmakers, genoeg voor een plek in de finale.

10. Georgië: Tornike Kipiani – You

Georgië haalt de finale niet volgens de wedkantoren. Sterker nog, deze ballade heeft de grootste kans om laatste te worden. Het is een lied dat een beetje uit de toon valt bij de rest van het deelnemersveld, zeker door de statische podiumpresentatie.

11. Albanië: Anxhela Peristeri – Karma

Peristeri zet een klassieke songfestivalact neer met gebruik van de windmachine op het podium en muziek met Oost-Europese invloeden. Het is een van de elf nummers die worden gezongen in een andere taal dan het Engels.

Portugal opeens in het Engels

12. Portugal: The Black Mamba – Love Is On My Side

Voor het eerst in 51 deelnames stapt Portugal juist over naar het Engels. Vooraf leek de ballad van The Black Mamba, over een Amsterdamse prostituee, weinig te doen, maar dankzij de mooie staging op het podium in Ahoy gaat het nummer leven.

13. Bulgarije: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Naast de IJslandse inzending moet ook Victoria gebaald hebben dat het songfestival vorig jaar niet doorging. Ook zij hoorde namelijk bij de favorieten. Dit jaar speelt Victoria wederom in op de muziek die Billie Eilish groot maakte en valt ze op met haar act waar ze op een gigantisch ‘rotsblok’ door water glijdt.

14. Finland: Blind Channel – Dark Side

Na het rustmomentje met achtereenvolgend Portugal en Bulgarije gaat de vlam in de pan bij Finland. Het land stuurt met Blind Channel stevige rock met beukende drums en jankende gitaren naar Rotterdam, wat de heren zelf omschrijven als ‘violent pop’.

15. Letland: Samanta Tina – The Moon Is Rising

Samanta Tina zingt over de opkomende bloedmaan maar donker is haar act allerminst met vooral veel goud in de visuals. De zangeres zelf en haar danseressen zijn daarbij gehuld in groene gewaden.

16. Zwitserland: Gjon’s Tears – Tour l’Univers

Zwitserland schakelde de hulp in van de Nederlandse producer Wouter Hardy, die ook meeschreef aan Arcade van Duncan Laurence. Bij een goed resultaat zou hij het Songfestival voor de tweede keer op rij kunnen winnen. Het nummer kenmerkt zich door veel hoge noten waar zanger Gjon’s Tears zich de afgelopen week zonder problemen doorheen worstelde.

17. Denemarken: Fyr og Flamme – Øve os på hinanden

Dit disconummer had net zo goed de Deense inzending van pak ‘m beet 1985 kunnen zijn. Fyr og Flamme brengt een vrolijke slotnoot aan de tweede halve finale met hun retro 80’s-klanken.

Heb je vandaag nog tijd om de eerste halve finale van het Songfestival terug te kijken, mocht je het gemist hebben? Dat kan hier.

Nederland is als organiserend land automatisch geplaatst voor de finale van zaterdag. Dat geldt ook voor Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië, de landen die het meeste geld aan het Songfestival bijdragen.

De tien landen die zich dinsdag al voor de finale wisten te plaatsen, zijn Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne.