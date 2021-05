Halve finale van het Eurovisie Songfestival was een hit bij bekend en onbekend Nederland: dit is waarom

Er gebeurde gisteravond zoals altijd een héle hoop tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zo’n eerste show is vaak voor iedereen een beetje aftasten, de presentatoren doen het voor het eerst, acts moeten het spits afbijten en het publiek is door het dolle heen. Maar wat kijkers vooral opviel, is hoe goed het er allemaal uitzag. En dat is lang niet altijd zo bij het muzikale festijn.

Bekend én onbekend Nederland lijkt het erover eens te zijn: deze eerste show was een waar succes. Ongemakkelijke momenten, steenkolen Engels van de presentatoren of uitzendingen die niet helemaal lekker lopen, het is normaliter allemaal niet schaars tijdens het Eurovisie Songfestival. Maar Nikkie de Jager, Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit hebben het volgens de kijkers enorm knap gedaan. En ook juist de keuze voor hen verdient een complimentje, vinden sommigen. „Even een applausje voor Edsilia, Chantal, Jan en Nikkie! Echt zo waanzinnig gedaan!” Anderen zijn blij dat de presentatoren veel soorten, maten en kleuren vertegenwoordigen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even een applausje voor Edsilia, Chantal, Jan en Nikkie! Echt zo waanzinnig gedaan! #Eurovision #Eurovision2021 pic.twitter.com/UCtji1U1or — Lisa Maria Van Harmelen 🌹 (@xLisaMaria) May 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik zeg je, @NikkieTutorials is owning the shit out of #eurovision Haal ze elk jaar maar terug. Is er toch minstens 1 iemand die weet hoe je Engels praat. — Xavier Taveirne (@ksavjee) May 18, 2021

Halve finale van Eurovisie Songfestival

Tim Hofman, onder meer bekend van het programma Boos, heeft naar eigen zeggen „drie keer geen hol” met het Eurovisie Songfestival. „Maar wow. Regie/shotvoering, lichtplan (!), set, effecten (live hè!) en creativiteit, echt amazing. Presentatie ook echt goed. Helemaal blij van”, schrijft hij. Maar voor die goede beeldkwaliteit hebben we ook wat moeten inleveren, vindt hij: „Het was dit jaar wel goed beeld óf zuiver zingen. Kanonnen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

het was dit jaar wel goed beeld of zuiver zingen. kanonne. — Tim Hofman (@debroervanroos) May 18, 2021

Ook Claudia de Breij en Domien Verschuren zijn zeer tevreden met het resultaat. Domien, die onlangs meedeed aan het programma Make Up Your Mind, zat na vijf minuten zelfs al „te janken van het kippenvel”. „Presentatie, regie, tone of voice, allemaal echt verschrikkelijk goed. Of je ervan houdt of niet, #Eurovision is echt geweldig gedaan”, schrijft De Breij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We zijn nog geen vijf minuten bezig en ik sta al te janken van het kippenvel 😭😭 #Eurovision — Domien Verschuuren (@Domien) May 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Presentatie, regie, tone of voice, allemaal echt verschrikkelijk goed. Of je ervan houdt of niet, #eurovision is echt geweldig gedaan. Maar goed, Dick Advocaat zit op het andere net natuurlijk. — Claudia de Breij (@claudiadebreij) May 18, 2021

Davina Michelle

Ze deed niet mee, maar als dat wel zo was, had ze geheid gewonnen: Davina Michelle. Zij trad op tijdens de pauze van het Eurovisie Songfestival, toen heel Europa (plus Israël en Australië) druk aan het stemmen was. Davina Michelle zong haar nummer Sweet Water, en in Ahoy waren heel wat spectaculaire effecten te zien. Maar zelfs zónder al die bombarie had zij alsnog een spektakel neergezet, vinden kijkers. „Potdorie, Davina Michelle doet even voor hoe je live moet zingen”, schrijft een Eurovisie Songfestival-liefhebber. Een ander: „Davina Michelle heeft moeiteloos het Eurovisie Songfestival gewonnen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar als je op Davina probeerde te stemmen, kreeg je een teleurstellend bericht terug. „Wij hebben uw bericht niet herkend.” Wie weet doet de Rotterdamse zangeres mee aan een volgende editie van het Eurovisie Songfestival.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Landen naar finale

Hoe goed de show ook was, het gaat natuurlijk uiteindelijk om welke landen wel en niet door zijn naar de grote finale op 22 mei. Nu zei Tim Hofman het al („goede show of zuiver zingen”), en daar lijken veel mensen het mee eens te zijn. „Ik weiger echt te stemmen. Niemand verdient het om door te gaan naar de finale.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weiger echt te stemmen. Niemand verdient het om door te gaan naar de finale. #Eurovision pic.twitter.com/aWdjjTXmKG — Louise :: 🙅🏻‍♀️ (@L_Buzze) May 18, 2021

Andere mensen dachten daar anders over, want gestemd is er zeker. De volgende landen zien we 22 mei weer, tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival: Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne. Welke landen meededen aan deze halve finale, lees je hier.

Wil je het Eurovisie Songfestival terugkijken? Dat kan hier.