Karin Bloemen bij Op1 over ‘wilde westen’ in Broek in Waterland: ‘Kogelgaten zitten in de muren’

Gisteravond schoof Karin Bloemen aan bij Op1, voornamelijk om het over het Eurovisie Songfestival te hebben. Maar in haar woonplaats Broek in Waterland leek het woensdag wel het wilde westen. Een gewapende overval op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam mondde uit in een wilde achtervolging, waarbij de verdachten met automatische wapens schoten.

De politie vuurde terug. Bij Broek in Waterland vluchtten de verdachten een weiland in, waarbij ook werd geschoten. Bij Op1 vertelde Bloemen over wat ze gezien heeft.

Auto rijdt tuin Broek in Waterland in

Na de achtervolging en het schieten over en weer, arresteerde de politie zeker zeven mensen. Twee verdachten raakten gewond, een achtste verdachte is overleden. In Broek in Waterland, ten noordoosten van Amsterdam, brandden twee vermoedelijke vluchtauto’s uit. Een derde auto reed door een hek een tuin in. „Ik stond met mijn kleinkind op m’n arm boven te kijken uit het raam, en de politie zei ‘zakken!'”, begint Bloemen haar verhaal. „Ik dacht ‘waarom?’, maar dan hoor je opeens ‘pang, pang, pang’, en bij de buurvrouw reden ze de tuin binnen.” Op beelden is inderdaad te zien dat een zwarte auto zo een tuin komt binnenrijden, en dat de verdachten het daarna op een hollen zetten, zo het weiland in.



Karin Bloemen bij Op1

„Het was een echte achtervolging, dus ze werden opgewacht en ze moesten wel vluchten”, legt Bloemen uit over de auto die de tuin van haar buurvrouw komt binnenrijden. „Het was echt hysterisch. Ik heb iemand doodgeschoten zien worden. De kogelgaten zitten bij mij in de muren en bij de buren in de ramen”, vertelt ze tegen Op1-presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma. Zij en haar buren hebben doodsangsten uitgestaan. Volgens Bloemen is de hele buurt nog steeds gespannen, en zit de schrik er goed in. Ondanks dat haar buurvrouw eerst reageerde dat ze toch ‘nuchtere Noord-Hollanders’ blijven.

Wel heeft Bloemen belangrijk advies: „Als je ooit geschiet hoort, ga alsjeblieft weg bij de ramen. Ik deed dat niet, maar doe niet zo stom als ik. Ik stond als een kip naar het onweer te kijken en was te veel aan het denken over hoe dit nou kan.” En juist omdat ze niet weg ging bij de ramen, heeft Bloemen heel wat beelden van het tafereel kunnen maken. Na afloop vroeg de politie ook aan iedereen om die te overhandigen, „want dan kunnen we reconstrueren”.



Gisteren was @BloemenKarin ooggetuige van wild-west-taferelen bij haar in de anders zo grazige weiden van Broek in Waterland. “De kogelgaten zitten bij mij in de muren en bij mijn buren door de ramen.” #Op1 pic.twitter.com/QrAwwEXgqn — Op1 (@op1npo) May 20, 2021

‘Wilde westen’ in Broek in Waterland na overval

De daders van de overal schijnen Frans en Belgisch te zijn. Ed Nijpels, ook te gast bij Op1, vraagt zich af „waar hebben ze de informatie gekregen om zo precies te handelen?”. „Dat weten we nog niet”, zegt Kelder, „maar het moederbedrijf van de juwelier in Amsterdam-Noord is Belgisch. Er moet ergens zijn gelekt dat er een transport was.” Dat ‘kan niet anders’, volgens de presentator.

Bloemen sluit zich daar bij aan: „Je gaat zoiets niet op de gok doen.” Volgens haar hadden de overvallers zware wapens bij zich, en werd er ‘echt heel veel’ geschoten. Zelfs de politie zei, volgens Bloemen: „Dit hebben we nog nooit zó heftig meegemaakt”.

Politiechef bij Nieuwsuur: ‘Buit helemaal teruggevonden’

Ook bij Nieuwsuur ging het over de overval en de achtervolging tot in Broek in Waterland. Daar schoof de Amsterdamse politiechef Frank Paauw aan. Hij neemt aan „dat de gestolen buit helemaal is teruggevonden”.

In de waardetransportauto waar de overvallers het op gemunt hadden, zaten edelmetalen. Die zouden een waarde hebben van in totaal 50 miljoen euro. „Het was goud van juweliers en andere waardevolle spullen. Ik heb bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden”, zei Paauw.



Heftige video gemaakt door bewoners in Broek in Waterland. Vijf verdachten rennen over een weiland, terwijl de politie op ze schiet. Alle beelden zometeen op site van ⁦@HartvNL⁩ pic.twitter.com/bESOscbXVh — Sam Hagens (@SamHvNL) May 19, 2021

Paauw was zeer te spreken over het optreden van de agenten. „Ik ben bijzonder trots. Ik was gisteren bij de debriefing, dan hoor je hoe vastberaden mensen zijn geweest. Agenten die door een sloot gaan om er achteraan te gaan. Daar heb ik respect voor. Maar onze mensen zijn geen cowboys, die doen dit gecoördineerd en met hulp van de politiehelikopter.”

Er is woensdag geestelijke opvang geweest voor de agenten. „Collega’s worden gehoord als getuige, maar krijgen allemaal een advocaat. Dit heeft een enorme impact.”

