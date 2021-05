Peter Gillis van Massa Is Kassa koopt enorme camper maar vergeet één detail

Cultheld Massa is Kassa-ster Peter Gillis heeft weer een nieuw speeltje in zijn bezit. Samen met zijn vrouw Nicole kocht de ondernemer een gloednieuwe camper. Of beter gezegd: een rijdende villa. Het gaat om een Morelo Palace, zo te zien de 90 M-variant

Peter Gillis is een Nederlands ondernemer en eigenaar van de Oostappen Groep Vakantieparken. In Massa is Kassa volg je het leven van de no-nonsense ondernemer, die van alles op wielen houdt. Vorige week kocht hij nog een Ferrari en Rolls-Royce, nu is het tijd voor een camper. Hij vergat echter wel een dingetje.

De nieuwe camper van Peter Gillis

De camper heeft een lengte van bijna 9,2 meter, een breedte van 2,5 meter, een hoogte van bijna 3,5 meter en een rijklaargewicht van 5.500 kilogram. Topding, al was de Massa is Kassa-ster even vergeten hij een groot rijbewijs nodig heeft om deze rijdende villa te besturen. Maar ook Peter Gillis is nooit te oud om te leren.

De rijdende villa is van alle gemakken voorzien. Zo heeft het gevaarte een oven, afwasmachine, riante keuken, wasmachine, badkamer, loungebank, groot tweepersoons bed en een ‘garage’ voor scooters. Alsof dat nog niet genoeg is, beschikt de camper al over een deel van de inboedel; champagneglazen staan al klaar om volgeschonken te worden.

Zelfs de voeten van Peter Gillis worden verwend dankzij de vloerverwarming, terwijl hij door het panoramadak geniet van de sterrenhemel of Massa is Kassa terugkijkt op de 32 inch televisie. Het waterpas stellen van de camper gebeurt met één druk op de knop.

Massa is Kassa, ook voor Morelo

Tijdens het rijden word je omringd door luxe in deze camper. Zo heeft de middenconsole zijn eigen koelkast en schiet de term ‘zetel’ voor de leren stoelen te kort. Peter heeft met zijn rechter voet controle over een 3.0 liter viercilinder dieselmotor van Iveco. Deze levert 180 pk en 430 Nm aan koppel.

De camper heeft een nieuwprijs van 335.000 euro. Maar Peter zou Peter Gillis niet zijn als hij niet wat van de prijs wist af te snoepen. Hij kocht de camper van Morelo uiteindelijk voor 325.000 euro. Hierbij kreeg hij een gratis volle tank diesel. Door de huidige dieselprijs en de grote 90-litertank is dat toch weer meer dan 110 euro. Ook kreeg hij een Hatseflats-sticker op zijn camper. Iedereen die Massa is Kassa wel eens gezien heeft, snapt waar dit op slaat.

Een eerder interview dat Metro met Peter Gillis hield, lees je hier.