Duncan Laurence voelt zich ‘totaal machteloos’ na verlaten Songfestival

Duncan Laurence is positief getest op het coronavirus. Hij kan daarom niet live optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam. Laurence spreekt van „een van de verdrietigste dagen van zijn leven” en voelt zich „totaal machteloos”.

Dat een live-optreden onmogelijk is, wil niet zeggen dat Duncan Laurence helemaal niet te zien zal zijn tijdens de finale van het evenement in Rotterdam. De zanger, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won, komt nu in een andere vorm in de show voor. Dat maakt de Nederlandse organisatie van het festival bekend in het verspreide bericht dat de zanger corona heeft. Of het dan gaat om een optreden dat eerder werd opgenomen, is nog niet bekend.

Positief na halve finale Songfestival

Duncan Laurence trad wel al op tijdens de eerste halve finale van het Songfestival. De dag na dat optreden kreeg hij thuis lichte klachten, waarna hij een sneltest deed. Die bleek positief. Omdat hij minimaal zeven dagen in quarantaine moet, is live aanwezig zijn bij het Songfestival onmogelijk. Afgelopen maandag testte Duncan nog negatief. In de loop van de middag heeft Duncan Laurence op Instagram op zijn enorme domper gereageerd. „Een van de verdrietigste dagen van mijn leven.” Zo omschrijft de zanger zijn gemoedstoestand op Instagram. „Niet in staat zijn om zaterdag dat podium op te lopen, live op te treden, het publiek te voelen en dit prachtige moment samen te vieren…”, schrijft hij onder meer. „Ik heb me nog nooit zo machteloos gevoeld. Ik ben zo voorzichtig geweest. We zijn allemaal zo voorzichtig geweest, maar helaas kunnen dit soort dingen nog steeds gebeuren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Edsilia Rombley negatief

Edsilia Rombley was kort in contact geweest met Laurence. Rombley kan vanavond ‘gewoon’ de tweede halve finale presenteren. Volgens de organisatie van het Songfestival is de presentatrice maar „zeer kort” in contact geweest met de ongelukkige muzikant. Rombley overhandigde de oud-songfestivalwinnaar dinsdag een award omdat hij met zijn nummer Arcade de 1 miljard streams wereldwijd gepasseerd is. Volgens de woordvoerder van het evenement zijn de artiesten in Ahoy – totdat zij op het podium gaan – gescheiden van de presentatoren. „Edsilia heeft opnieuw een test ondergaan met een negatieve uitslag. Ook zal zij de komende dagen regelmatig aanvullend getest worden, aldus een zegsman.

Duncan Laurence is teleurgesteld

„We balen natuurlijk enorm, in de eerste plaats voor Duncan, die we dit live-optreden zo hadden gegund na zijn Eurovisie-zege en het wereldwijde succes van Arcade“, zegt producent Sietse Bakker. „Duncan is enorm teleurgesteld, hij heeft hier twee jaar lang naar uitgekeken. We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale op zaterdag 22 mei”, aldus het management.