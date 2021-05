Nieuwe aandoening na tijd van corona: angst voor het ‘oude’ normaal

Na meer dan een jaar van corona is er eindelijk perspectief. De terrassen zijn weer open – morgen ‘zelfs’ tot 20.00 uur – en zo langzamerhand gaan we ons ‘oude’ leven weer leiden. Het kan opeens snel gaan, voor sommigen iets té. De verklaring hiervoor is het ‘grotsyndroom’, de angst voor het ‘oude’ normaal.

Het ‘grotsyndroom’ is een nieuwe benaming die gebruikt wordt voor het gevoel dat mensen hebben om na de coronapandemie hun gewone leven weer op te pakken. Bij onze zuiderburen schrijven media dat zelfs vier op de tien Belgische jongeren last hebben van de aandoening. Het woord grotsyndroom wordt in België al regelmatig gebruikt.

Wat zijn de oorzaken en wat kan je helpen?

Oorzaken aandoening na jaar van corona

Mensen zijn gewend geraakt aan de situatie waarin we ons momenteel bevinden. Weer naar buiten komen, naar het terras van een café gaan, met vrienden afspreken… Het zijn allemaal dingen we onszelf – misschien wat overdreven gezegd – opnieuw moeten aanleren.



Nergens beter dan thuis, ook na een jaar vol lockdownmaatregelen? 'Grotsyndroom' is ons #woordvandeweek: https://t.co/SimpWcots4. pic.twitter.com/YadY3OMJPj — Taaltelefoon (@taaltelefoon) May 17, 2021

We zijn nog altijd bang om besmet te raken met het coronavirus. Daarnaast zijn we de vele prikkels niet meer gewend omdat ons leven letterlijk op pauze werd gezet. Typische dingen zoals smalltalk, zijn ook moeilijk geworden. We weten vaak niet meer goed hoe we een gesprek met iemand moeten aangaan, aldus deskundigen.

Wat kan helpen?

Geef jezelf tijd. Probeer langzaam aan je gewoontes weer op te pikken en ga vooral niet te snel. Probeer je angst zeker niet uit de weg te gaan. Steek het niet weg maar aanvaardt het.



Ik heb daar ook last van #grotsyndroom "Het grotsyndroom is een nieuwe term die gebruikt wordt om aan te geven dat mensen het misschien wel moeilijk gaan hebben om na de pandemie hun gewone leven weer op te pakken en de normale sociale interacties weer aan te gaan" — Bumblebee 🐝🐝🐝 (@Nickvdberghe) May 17, 2021

Merk je dat iemand in je omgeving met deze gevoelens kampt? Aarzel dan zeker niet om een luisterend oor te hebben voor die persoon. Als je zelf degene bent die met deze gevoelens zit, praat er dan zeker met iemand over. Voel je dat je het niet alleen kan oplossen? Schakel dan op tijd professionele hulp in.

Een Amerikaanse psycholoog kwam overigens eerder met een dergelijke ‘ziekte’ of aandoening op de proppen. Het gevoel dat mensen wegkwijnen. Vrij verteld noemen we dat in Nederland het ‘Meh-‘ of ‘Bleh-gevoel’.