Dit zijn de 16 landen in de eerste halve finale van het Songfestival

Al waren we het liefst massaal bij het Songfestival aanwezig geweest… toch is het zover! Twee jaar na de winst van ‘onze eigen’ Duncan Laurence, is de eerste halve finale vanavond in Rotterdam Ahoy.

Het is nog even wachten op de Nederlandse inzending van Jeangu Macrooy. Als organiserend land staan ‘we’ meteen in de finale van het Songfestival. Zaterdag zingt Macrooy dan zijn Birth of a New Age. De song staat er bij de bookmakers niet zo goed op. Ook in heel Nederland gonst het bepaald nog niet van positiviteit over een hoge notering of zelfs winst, maar wie weet… Wat wel voor altijd blijft hangen: zijn ‘Mama Appelsap’, in dit geval broccoli.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Duncan Laurence en Davina Michelle

Andere Nederlandse inbreng is er vanavond (NPO 1, 21.00 uur) echter genoeg. Oud-winnaar Duncan Laurence opent de show met zijn songfestivalnummer Arcade. Davina Michelle en Thekla Reuten vormen samen de interval-act van de eerste halve finale. Tijdens hun optreden staat water centraal. Voor het optreden zijn de afgelopen maanden opnames gemaakt op de Deltawerken in Zeeland.

Het festival wordt vanwege het coronavirus in aangepaste vorm gehouden. Alle landendelegaties reisden af naar Rotterdam, met beperkingen ten aanzien van de capaciteit voor delegaties en pers. Mocht iemand met het virus besmet raken, dan volgen er maatregelen. Het songfestival fungeert als proefevenement van Fieldlab Evenementen. Tijdens alle repetities, de halve finales en grote finale wordt per show daarom maximaal 3500 man publiek toegelaten. Het commentaar op tv wordt gegeven door Cornald Maas en Sander Lantinga. Vanuit Ahoy is de presentatie in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Nikkie de Jager en Jan Smit.

Deelnemers de eerste halve finale van het Songfestival

Wil je vooraf al een beetje in de sfeer van het Songfestival komen? Hier lees je wat informatie over de deelnemende landen tijdens de eerste halve finale, in volgorde van optreden. En je ziet de bijbehorende clips.

1. Litouwen: The Roop – DiscotequeThe Roop

Litouwen opent het Eurovisiebal met een track waarin disco, funk en elektronische muziek worden gecombineerd. De groep, bij de afgelaste editie vorig jaar een van de favorieten voor de zege, valt op met het bijbehorende dansje en de knalgele outfits. Een finaleplaats lijkt gegarandeerd en The Roop zou zomaar Litouwens beste prestatie ooit (6e in 2006) kunnen verbeteren.

2. Slovenië: Ana Soklič – Amen

De eerste powerballad is afkomstig van Ana Soklič. De track is mede geschreven door Charlie Mason, de man achter Conchita Wursts Rise Like A Phoenix (1e in 2014). De Slovenen maken dankbaar gebruik van de nieuwe regel dat achtergrondzang voor het eerst op band mag staan. Daardoor is het net of een groot gospelkoor met Soklič meezingt.

3. Rusland: Manizha – Russian WomanManizha

Deze deelneemster valt op door à la Linda Wagenmakers in 2000 te starten in een gigantische jurk. Het duurt niet lang voordat de zangeres uit het, in dit geval, rijdende kledingstuk stapt waarna ze toewerkt naar de climax van het nummer, over het groeiende zelfbewustzijn van vrouwen in haar thuisland. Aan het eind verschijnt op de achtergrondschermen een gigantisch mozaïek met video’s van meezingende Russische vrouwen.

4. Zweden: Tusse – Voices

Zweden komt (als zo vaak) onder hoge verwachtingen in zijn thuisland naar Rotterdam. In de afgelopen negen edities eindigde Zweden, een van de succesvolste Eurovisielanden, acht keer bij de bovenste zeven. De van oorsprong Congolese zanger, die bij de bookmakers niet echt hoge ogen gooit, brengt met Voices een persoonlijk verhaal in Ahoy.

Australië online-deelnemer Songfestival

5. Australië: Montaigne – Technicolour

Australië is dit jaar de grote afwezige op het songfestival. Vanwege de coronarestricties in eigen land mocht zangeres Montaigne tot haar grote verdriet niet naar Rotterdam reizen. De kijkers zien straks een opgenomen back-up-tape die ieder land uit voorzorg moest maken. De previews lieten eerder deze week een kleurrijk schouwspel zien.

6. Noord-Macedonië: Vasil – Here I Stand

Noord-Macedonië levert dit jaar misschien wel een van de vocaal sterkste inzendingen. Vasil pakt uit met een Disney-achtige ballade in een verder vrij donkere setting. Aan het eind gaat zijn jas uit en weerspiegelt het licht op zijn borst.

7. Ierland: Lesley Roy – Maps

De Ieren maken het zichzelf lastig met een ingewikkeld stagingplan. Voor de kijker lijkt het straks alsof zangeres Lesley Roy door een soort sprookjesboek loopt dankzij allerlei stellages en props op het podium. Bij de eerste repetitie bleek dat nog niet het gewenste effect te hebben en ook de zang liet nog te wensen over.

8. Cyprus: Elena Tsagrinou – El Diablo

Cyprus borduurt voort op het succes van Eleni Foureira’s Fuego (2e in 2018) en levert net als in 2019 weer een opzwepende danstrack af. Het nummer zorgde voor het vrijwel enige relletje tot nu toe. Verschillende christenen reageerden boos omdat Tsagrinou de liefde voor de duivel bezingt.

Gekke act met engelenvleugels

9. Noorwegen: TIX – Fallen Angel

Het songfestival is geen songfestival zonder een opvallende acts. Zanger TIX draagt niet alleen engelenvleugels, maar ook een zonnebril, een haarband en een witte bontjas. Hij zit met kettingen vast aan zwarte demonen die om hem heen dansen. Het leidt wellicht een beetje af van de boodschap van het nummer, die gaat over TIX’ pestverleden.

10. Kroatië: Albina – Tick-Tock

Het vuurwerk wordt uit de kast gehaald voor de inzending van Kroatië. Omringd door vier dansers levert zangeres Albina een opzwepend popnummer af dat gaat over het doorbreken van een negatieve spiraal.

11. België: Hooverphonic – The Wrong Place

Hooverphonic behoeft geen introductie meer in Nederland en is de enige songfestivalact die in ons land zijn sporen al heeft verdiend. De band werkt samen met regisseur Hans Pannecoucke, die ook al jaren verantwoordelijk is voor de Nederlandse act. Het levert een donker en sferische performance op waarin de camera blijft cirkelen rond zangeres Geike Arnaert (ook bekend van haar hit Zoutelande met BLØF).

12. Israël: Eden Alene – Set Me Free

De prijs voor meest bijzondere haardracht kan dit jaar naar Eden Alene, die haar dreads als een soort kroon op haar hoofd draagt. Haar vrolijke nummer Set Me Free levert een aantal heel hoge Mariah Carey-noten op, die de zangeres allemaal wist te halen tijdens de repetities.

Roemenië op Songfestival ‘Billie Eilish-achtig’

13. Roemenië: Roxen – Amnesia

De 21-jarige Roxen valt met haar Billie Eilish-achtige track letterlijk en figuurlijk een beetje uit de toon. Ze draagt geen spetterende jurk, maar een simpele trui en is vocaal gezien de hele week nog niet in topvorm. De bookmakers dichten haar desondanks een plek in de finale toe.

14. Azerbeidzjan: Efendi – Mata Hari

De Azerbeidzjaanse inzending kent een Nederlands tintje. Het trio Amy van der Wel, Luuk van Beers en Tony Cornelissen schreven mee aan het lied Mata Hari, dat wordt vertolkt door zangeres Efendi. Het nummer kenmerkt zich door oosterse klanken en dans.

15. Oekraïne: Go_A – Shum

Voor de Oekraïense delegatie was het afgelopen week even schrikken toen leadzangeres Kateryna Pavlenko zich niet lekker voelde en uit voorzorg in quarantaine moest. Ze miste daardoor de tweede repetitie, die door de stand-in – de Nederlandse studente Emmie van Stijn – voortreffelijk werd ingevuld. Pavlenko testte negatief en kan daardoor vanavond gewoon optreden.

16. Malta: Destiny – Je Me Casse

Het moet heel gek lopen wil Malta niet de finale van het songfestival bereiken. Wekenlang was Destiny met het opzwepende Je Me Casse de topfavoriet voor de eindzege, maar sinds de repetities vorige week in Ahoy begonnen kreeg ze zware concurrentie van Frankrijk en Italië. Bij een goed resultaat zou Destiny de eerste artiest kunnen worden die zowel het Junior Eurovisie Songfestival als het grote Eurovisie Songfestival op haar naam schrijft.

Voor wie gaat kijken vanavond: veel plezier!