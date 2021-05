Kijkers lovend over Matthijs van Nieuwkerk-imitatie van Jeroen Pauw

Was Matthijs van Nieuwkerk te bescheiden tijdens het interview met koningin Máxima? „Misschien”, antwoordde Jeroen Pauw gisteravond in Op1. Pauw deed spontaan een imitatie van zijn NPO-collega Matthijs van Nieuwkerk. „Eindbaas”, reageren kijkers.

3,2 miljoen kijkers trok het interview van Van Nieuwkerk met onze koningin, gisteravond. De tien meest opmerkelijke uitspraken zetten we eerder al op een rij. Het gesprek was openhartig, maar ook veilig. Volgens tv-presentator Jeroen Pauw liet Van Nieuwkerk niet het achterste van zijn tong zien. En tv-recensent Angela de Jong, die ook aan de Op1-tafel zat, vond dat Van Nieuwkerk voor sommige vragen wel een hele lange aanloop nodig had, „en dat is niet helemaal des Matthijs”, zei ze. Misschien is hij te bescheiden geweest, vond ook De Jong.

Jeroen Pauw imiteert Matthijs van Nieuwkerk

Jeroen Pauw, die Máxima ook weleens mocht interviewen, gelooft dat Matthijs van Nieuwkerk van tevoren aanwijzingen heeft gekregen. Hij spreekt uit eigen ervaring. Pauw wilde het destijds graag even over Máxima haar vader hebben. „Toen werd wel gezegd: ‘Het is nu nog even niet het moment om dat te doen’. (..) Ik denk dat er nu ook is gezegd: ‘Laten we het niet gaan hebben over dat zakgeld dat haar dochter krijgt.” Vorig jaar werd bekend dat prinses Amalia, vanaf haar achttiende verjaardag, december dit jaar, 23.500 euro per maand te besteden heeft.

Volgens Pauw had Van Nieuwkerk op dit punt meer kunnen doorvragen. „Als Matthijs had gezegd: ‘Ik ben gewoon benieuwd…’. En je weet, Matthijs kán dat.” En dan begint de imitatie, inclusief handgebaren: „Laten we éven, éven, éven, naar dat moment gaan.” Pauw verheft zijn stem en vervolgt: „Wat gebeurt daar, en wat zegt uw man dan? Ben ik gewóón benieuwd naar. Ben gewoon écht benieuwd hoe u dat heeft gedaan. Met alle respect.”

Bekijk hier zelf hoe Matthijs van Nieuwkerk zich volgens Pauw had gedragen als hij de vrijheid had gevoeld om door te vragen tijdens het interview met Máxima:



Was Matthijs van Nieuwkerk te bescheiden tijdens het interview met #Máxima? @jeroenpauw vond wel dat hij soms meer kon doorvragen. “Je weet dat Matthijs het kan, doorvragen. Zo is die, dat kan die. Maar alles is nu ook enigszins intimiderend.” #Op1 pic.twitter.com/1kqfrxqJeo — Op1 (@op1npo) May 17, 2021

Aan tafel heeft Pauw de lachers op de hand, en ook op social media waarderen kijkers de imitatie-kunsten van Pauw.



Jeroen Pauw is en blijft een eindbaas #Op1 — Erik Jan Homan (@ErikJanHoman) May 17, 2021



Hahaha wat kan Jeroen Pauw Mathijs goed nadoen! 😂 #Op1 — roos vonk (@roosvonk) May 17, 2021



Te bescheiden of niet, er zijn ook veel kijkers die het interview van Matthijs van Nieuwkerk wel kunnen waarderen. „Ik vond het prima beschaafd interview en geen sensatiegesprek waarin Maxima in volle glorie op haar 50e verjaardag naar voren kwam. Dat heeft zij ten volle verdiend. Punt”, zegt iemand. Een ander: „Precies het is een verjaardagsgesprek. Was top!”



Ik vond het prima beschaafd interview en geen sensatiegesprek waarin Maxima in volle glorie op haar 50e verjaardag naar voren kwam. Dat heeft zij ten volle verdiend.Punt! — caro (@gpschelling) May 17, 2021

