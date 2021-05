Deze BN’ers schitterden als drag queens in Make Up Your Mind

Zeven mannelijke BN’ers verschenen gisteravond als spectaculaire drag queens op de catwalk in het eenmalige programma Make Up Your Mind. Ze waren (soms bijna, soms helemaal) onherkenbaar gemaakt, en het was aan de jury om te raden wie wie is. Nikkie de Jager, Fred van Leer, Ruben Nicolaï en Edsilia Rombley zaten soms met de handen in het haar: wie kán dit toch zijn? Hier zie je welke BN’ers de catwalk slayden én wie uiteindelijk won.

Als kijker kreeg je hier en daar nog een close-up te zien van de gezichten van de dames, maar de jury keek live toe. Toch wisten ze sommige BN’ers er zonder moeite uit te pikken. Deels ook omdat er hints verstopt waren in de outfits van de queens. Zo liep één drag queen in een oranje jurk met daarop enkele voetballen, en leek een ander draaitafels met zich mee te dragen.

BN’ers in Make Up Your Mind

Als je Make Up Your Mind nog niet gezien hebt, maar dat wel wil doen, stop dan nu met lezen. Uiteindelijk won Barry Atsma namelijk het programma. Hij verscheen in een kittig rood/wit-pakje op de catwalk, en met een spectaculaire rode pruik. Volgens de jury was die look het beste gelukt.

„Wat een feestje om te mogen doen”, vindt ook Atsma zelf. De acteur wist tot het laatste moment als drag queen zijn identiteit verborgen te houden. Onder leiding van Envy Peru (winnares van het eerste seizoen van Drag Race Holland) stuurde de Make Up Your Mind-jury per ronde een BN’er naar huis. Vóór die tijd moesten ze raden wie er onder de professionele dragmake-up zat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een feestje om te mogen doen 💃🏼🙏🏻 #makeupyourmind dankjewel Fae voor de geweldige make-up en Isabell voor het fantastische kostuum en Frank en Natasja voor de choreografie #feestje #blaren. Well done Carlo Boszhard en @Herriemakers 👏🏻 pic.twitter.com/6bFoOT6AMw — Barry Atsma (@barryatsma) May 15, 2021

Peter R. de Vries als grote verrassing

Een queen die in ieder geval voor kijkers een grote verrassing was, was Peter R. de Vries. De jury leek het op een gegeven moment écht door te hebben, maar voor Make Up Your Mind-kijkers bleef de misdaadjournalist zo goed als onherkenbaar. Op Twitter regende het verbaasde reacties. „Peter R. de Vries als drag queen, mijn dag kan niet meer stuk,” zegt een kijker. De Vries deed niet mee als queen, maar overhandigde Atsma de prijs, en was dus als achtste ‘verrassingsqueen’ aanwezig.

Op het filmpje hieronder is te zien hoe presentator Carlo Boszhard zich afvraagt „hoe kan dit nou Peter R. de Vries zijn?”. Ondertussen giert Fred van Leer het uit, want hij weet het toch echt zeker. En ja hoor: op de ‘hallo’ van Boszhard reageert de queen met de beroemde ‘goedenavond’. De jury springt meteen op uit hun stoelen van verbazing.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Also, having the most deadserious man in all of NL go and appear in drag👏#makeupyourmind pic.twitter.com/ye5YhDjJWz — Linda Vreeburg (@MyselfLinda) May 15, 2021

Jim Bakkum, Domien Verschuren, Wolter Kroes en meer als drag queens

Maar wie waren die andere queens nou? Hieronder zie je ze. Gebruik het pijltje om door te klikken naar de volgende drag queen uit Make Up Your Mind.

Op volgorde van de foto’s zijn dit: Barry Atsma, Jim Bakkum, Barry Stevens, Dominic Seldis, Tygo Gernandt, Wolter Kroes, Domien Verschuren en Peter R. de Vries. En nog eens de queen-namen van de BN’ers, ook niet geheel onbelangrijk: Bobbi BamBam, Dolly Detox, Britney Royale, GG String, Lady Garga, Miss Contessa, The Mean Queen en Emma Beautycase. Uiteraard op volgorde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijkers vonden het programma in ieder geval geweldig. Er is zelfs al een petitie gestart om een ‘volledig seizoen’ te bewerkstelligen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Make Up Your Mind terugkijken? Dat kan, zodra de aflevering online staat, hier.