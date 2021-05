Meeste Songfestival-kaarten zijn verkocht en de gelukkigen gaan door het dak

Nog heel even, en dan gaat het Eurovisie Songfestival van start! Dit jaar vindt het muzikale festijn, zoals je vast wel weet, plaats in ons land. En dat betekent dat heel wat Nederlandse fans hun kans schoon zien om bij het Songfestival te zijn. De kaartverkoop is dan ook enorm populair, en de mensen die een kaartje hebben kunnen scoren zijn dolblij.

Dat blijkt vooral uit Twitter, waarop mensen hun vreugde maar al te graag uiten. „Lieve mensen, mijn dag kan niet meer stuk want het is me gelukkig gelukt: IK HEB KAARTJES VOOR DE HALVE FINALES VAN HET SONGFESTIVAL”, schrijft iemand die wel héél enthousiast is.



Lieve mensen, mijn dag kan niet meer stuk want het is me gelukkig gelukt: IK HEB KAARTJES VOOR DE HALVE FINALES VAN HET #SONGFESTIVAL!!!! #doorhetdolle #helemaalblij @songfestival #rotterdam2021 #esc2021 — Boy Scholtze (@boyscholtze) May 8, 2021



Yes! Ik heb gewoon kaarten voor de family show finale en de finale show van het Eurovision! Niet verwacht dat ik naar 1 show kon gaan en nu mag ik gewoon 2 keer! Zo blij! #songfestival #eurovison — Claire (@Claire1984) May 8, 2021

Kaartje voor Eurovisie Songfestival

Dat mensen door het dolle zijn met een kaartje voor het Eurovisie Songfestival is niet gek. Er mogen namelijk ‘slechts’ 3500 mensen aanwezig zijn per show. En in eerste instantie kunnen alleen mensen die al een ticket hadden voor de afgelaste editie van vorig jaar een ticket kopen voor dit jaar. Als zij aan de beurt zijn geweest, mogen de mensen die geen kaart hadden voor vorig jaar een poging wagen.

Eind vorige maand gaf het kabinet toestemming voor een Fieldlab-experiment tijdens het songfestival. De 3500 mensen die per show aanwezig mogen zijn, is minder dan een kwart van de normale capaciteit van Rotterdam Ahoy.



Van 44 tot 249 euro voor een plek tijdens de shows

Begin dit jaar besloot de organisatie van het Eurovisie Songfestival de Green Room op de arenavloer in te richten. Dat zorgde voor een flinke deuk in het aantal kaartjes, dat drastisch verlaagd werd. Er zijn namelijk geen staanplaatsen. De mensen die nu al een kaartje hebben, betaalden tussen 44,75 euro en 249,75 euro. Voor het laagste bedrag krijg je een plekje op de tweede ring tijdens de repetitie, het duurste kaartje bezorgt je een plaats op de eerste ring tijdens de grote finale.

En ook met een plekje voor de halve finale zijn fans (begrijpelijk) erg blij:



Coronaregels tijdens Songfestival-Fieldlab

Maar het Eurovisie Songfestival zal voor bezoekers niet een geheel onbezorgd feest zijn. Zij moeten zich namelijk aan strikte regels houden. Zo moet iedereen bij binnenkomst een negatieve coronatestuitslag laten zien, die niet ouder is dan 24 uur. Ook krijgen bezoekers van tevoren gezondheidsvragen via een speciale app. Iedereen met symptomen wordt verzocht thuis te blijven. Het publiek krijgt een zitplek toegewezen. Tijdens het lopen is een mondkapje verplicht.

De laatste resterende kaartjes zijn dus nu in de verkoop, maar uitvoerend producent Sietse Bakker denkt dat die ‘heel snel’ weer uitverkocht zijn. „Het animo zal enorm zijn. Mocht je vorig jaar geen kaarten hebben gekocht, moet je wel heel veel mazzel hebben wil je nu nog een kaart kunnen bemachtigen.” Wie vorig jaar wel een kaart had maar dit keer misgrijpt, heeft pech. De songfestivalorganisatie werkt niet aan een alternatief voor die groep.

Gelukkig kun je het vanaf je eigen bank ook allemaal goed volgen:



