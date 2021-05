Journalist vertelt bij Beau hoe makkelijk het is om voor te dringen bij de vaccinaties

Mensen die voor hun beurt al gevaccineerd zijn, het lijkt steeds vaker voor te komen. Bij Beau schoof gisteren Daniël Verlaan aan, tech-journalist bij RTL Nieuws, en hij vertelde hoe makkelijk vaccinatievoordringen is. Hij wist namelijk aan een vaccinatie te komen, zónder uitnodiging. Hij vertelt hoe.

Maandenlang konden mensen gemakkelijk voordingen bij de vaccinaties, vertelt Verlaan. En dat is volgens hem zelfs nog steeds mogelijk. Maar dat systeem helemaal waterdicht krijgen is lastig te doen, zegt de journalist. In maart kon hij, met een vervalste uitnodiging, al aan een vaccinatie komen. De prik weigerde hij, maar de controle is een ‘wassen neus’, zegt hij.



nieuws: Het vaccinatieprogramma is al maanden lek en iedereen kan voordringen en een prik krijgen. Al in maart kon ik gemakkelijk een vaccin krijgen met een uitnodiging die ik vond via Google – de controle is een wassen neus. De prik heb ik geweigerd:https://t.co/MYLT8lqoqQ — Daniël Verlaan (@danielverlaan) May 18, 2021

Uitleg over vaccinatievoordringen bij Beau

„Het was in de tijd dat de vaccins heel schaars waren”, begint Verlaan zijn verhaal tegen Beau. Op dat moment was zo’n vaccin één van de meest gewilde dingen in Nederland. „Ik kijk dan altijd: hoe goed is zoiets beveiligd? De zorgmedewerkers kregen als eerste groep voorrang, en daar moet een uitnodigingssysteem voor worden bedacht.” Volgens Verlaan gebeurde dat allemaal op een flink tempo, en kwamen de gezondheidsinstanties uiteindelijk uit op een brief.

„Ik googelde toen of ik die brief kon vinden. Met een paar trefwoorden vond ik een brief, een Word-document”, zegt de journalist. Die brief was gemakkelijk te downloaden, en als aanhef stond daar ‘Beste [naam]’. „Daar heb ik ‘Beste Daniël’ van gemaakt, en dat was het.” Zo makkelijk heb je dus een vaccinatie geregeld, terwijl je nog helemaal niet aan de beurt bent.



Tech journalist Daniël Verlaan wist aan een vaccinatie te komen zonder uitnodiging. Hij legt uit hoe hij dat heeft aangepakt. #BEAU pic.twitter.com/GXArSQNhqI — BEAU (@BeauRTL) May 18, 2021

Vaccinaties

Inmiddels is het lek rondom de vaccinatie-uitnodigingen iets dichter, zo bleek bij Beau, maar nog niet waterdicht. De brief is namelijk niet meer te downloaden, maar er zijn nog steeds manieren waarop je kunt voordringen bij de vaccinaties.

Daniël Verlaan: „Je bent nog steeds een eikel als je voordringt, maar nu neem je niet meer de hele hele hele schaarse plekken in.” Inmiddels zijn er namelijk, tot en met zondag 16 mei, ruim 7,4 miljoen prikken gezet. Veel ouderen zijn volledig gevaccineerd, en de mensen met een medische indicatie hebben in de afgelopen weken ook een uitnodiging ontvangen. Al leek dat wel op willekeurige volgorde te gebeuren.



De brief is inmiddels niet meer online te downloaden op internet, maar daarmee is het gevaar van voordringen nog niet verdwenen. Daniël Verlaan: “Je bent nog steeds een eikel als je voordringt, maar nu neem je niet meer de hele hele hele schaarse plekken in.” #BEAU — BEAU (@BeauRTL) May 18, 2021

Ondanks dat Verlaan dus de prik weigerde, staat er wel dat hij gevaccineerd is met het middel van AstraZeneca. Dat komt tevoorschijn als hij inlogt met zijn DigiD. „Ik kan dus – als ik een vaccinatie zou nemen – niet eens een afspraak maken als ik daadwerkelijk aan de beurt ben. Achja.”



Het is voor mij wel een beetje balen dat er nu na inlog met mijn DigiD staat dat ik gevaccineerd ben met AstraZeneca, maar geen prik heb gehad. Ik kan dus – als ik een vaccinatie zou nemen – niet eens een afspraak maken als ik daadwerkelijk aan de beurt ben, haha. Achja. pic.twitter.com/EeiTiVkKnm — Daniël Verlaan (@danielverlaan) May 18, 2021

Wil je de gehele uitzending van Beau terugkijken? Dat kan hier.