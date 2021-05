Kijkers overduidelijk: Davina Michelle moet meedoen aan het Songfestival

Onze Jeangu Macrooy heeft nog niet eens opgetreden, maar het gros van de Nederlanders lijkt het al eens over de volgende inzending voor het Eurovisie Songfestival: Davina Michelle.

Eurovisie Songfestival

Het optreden van Davina Michelle tijdens de eerste semi-finale van het Eurovisie Songfestival is inmiddels nummer 1 trending op YouTube. Onder de video staan honderden reacties van mensen uit binnen- en buitenland, die allemaal vol lof zijn over haar zangkunsten. Sommigen vinden het zelfs zó goed, dat ze speculeren dat de zangeres zou playbacken.

Nederland vertegenwoordigen

Niets is minder waar: de performance was live. Dat is voor veel Nederlanders reden om zich te verbazen waarom we Davina Michelle niet naar het Eurovisie Songfestival sturen. „Dat ongemakkelijke moment waarop blijkt dat zij beter is dan alle deelnemers”, reageert iemand onder de video. Het is een reactie waar meer dan drieduizend mensen het mee eens zijn. „Dit was absoluut het beste optreden van de avond”, aldus een andere fan op YouTube. Ook bij reactie is meer dan vijfhonderd keer op het duimpje geklikt, net als de opmerking: „Zij verdient het om Nederland volgend jaar te vertegenwoordigen.”

‘Wie weet’

Ook op Twitter buitelen de mensen over elkaar heen om Davina Michelle te complimenteren én te stimuleren dat zij volgend jaar onze act op het Eurovisie Songfestival wordt. De zangeres, die voor het optreden van de zenuwen dertig rondjes om haar kleedkamertafel liep, heeft al gereageerd op de vraag of zij volgend jaar mee zou willen doen namens Nederland. „Tja, wie weet”, verklaarde ze aan NU.nl. „Ik weet dat het veel losmaakt, maar ik ben er zelf nu niet mee bezig. Ik wil gewoon even genieten van dit moment.”