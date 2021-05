Een koude lente, dus we krijgen waarschijnlijk een hete zomer

Het is al bijna eind mei, en het blijft maar koud en regenachtig. Van de lente (laat staan de zomer) is nog niet erg veel te zien. Maar na zo’n koude lente volgt niet vaak een koude zomer. Sterker nog: de kans is groot dat die heet wordt. Dat blijkt uit de temperaturen van voorgaande jaren.

De laatste keer dat er na een koud voorjaar ook een koude zomer volgde, was in 1987. Sinds 1901 kwam in slechts 15 procent van de jaren een koude zomer na een koude lente, meldt Weeronline, dat er de statistieken op nasloeg.



Iemand is vergeten de zomer aan te zetten pic.twitter.com/h19U4kh5XN — Mark ⛄⭕ 🇪🇺🐰 (@IsItFridayYet_1) May 23, 2021

Warme zomer

In het voorjaar van 2013 was het koud, en toen volgde een vrij warme zomer. Hetzelfde gebeurde in 2006. De tweede helft van mei was toen redelijk koud, juli 2016 is de warmste ooit gemeten in ons land. En in 2019 werd het 40 graden na een voorjaar zonder ook maar één zomerse dag, meldt Weeronline.

Wel kan het weer in het eerste deel van de zomer beïnvloed zijn door omstandigheden in de lente. Dat komt omdat het water in de Noordzee nog koud is na een koud voorjaar. Als de wind dan van zee komt, zorgt dat ervoor dat het frisser is dan anders. Ook kan een vochtige bodem leiden tot meer buien. Maar na verloop van tijd worden de sporen van het voorjaar minder zichtbaar en bepaalt de zomer zelf zijn eigen weer.



Een bui🌧, wat opklaringen⛅️ en zelfs een regenboog🌈. Dat tekent het weerbeeld vandaag wel redelijk. Vanmiddag wordt het droger, maar de volgende storing ligt alweer op de loer…

Morgen kunnen zelfs enkele pittige regen- en onweersbuien overtrekken👇:https://t.co/zj9Y4wC9kQ pic.twitter.com/av0jxqgoYf — Buienradar (@BuienRadarNL) May 23, 2021

Koudste lente sinds 2013

De lente van 2021 is de koudste sinds 2013, meldden weerbureaus gisteren. De verwachte gemiddelde temperatuur dit seizoen is 8 graden, terwijl het ‘normale’ gemiddelde 9,9 graden is. Dit Pinksterweekend komt mogelijk in de top 10 koudste Pinksterweekenden ooit gemeten, schrijft Weer.nl.

We hadden vrijdag zelfs te maken met een officiële storm, is te lezen op Weeronline. Die avond bereikte de wind in IJmuiden tussen 20.00 uur en 22.00 uur een gemiddelde stormkracht 9. De storm van vrijdag is de tweede storm van deze lente en ook de tweede storm van dit jaar. En dat het stormde, kon je vooral merken aan de windstoten. De zwaarste windstoot werd gemeten in Hoek van Holland met 102 km/uur.