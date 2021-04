Redactie Jinek wil in gesprek met Martijn Koning ‘om situatie uit te praten’

De redactie van Jinek wil graag in gesprek met Martijn Koning. Hoofdredacteur Ewart van der Horst laat tegenover ANP weten dat Koning uitgenodigd is voor een gesprek met de redactie. Koning zelf liet vrijdagavond bij Op1 weten dat hij Eva Jinek en de redactie van Jinek wel degelijk aangeboden heeft om de column over Thierry Baudet voorafgaand aan de uitzending te lezen.

„Martijn Koning is afgelopen week uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de redactie om de situatie uit te praten. De uitnodiging staat en daar willen we het bij laten”, laat Van der Horst weten in een verklaring.

Jinek wel aangeboden om column vooraf te lezen

Koning vertelde bij Op1 vrijdagavond dat Eva Jinek en de redactie wel degelijk de column voorafgaand aan de roast mochten lezen. Volgens hem gingen ze echter niet in op die uitnodiging. „De redactie was wel degelijk op de hoogte van de strekking van die column”, vertelt de cabaretier. „En Peter van der Vorst heeft zelf die appjes. Dus het is heel raar hoe het nu allemaal loopt.” Naar eigen zeggen wordt de cabaretier „gecanceld” sinds zijn tv-optreden bij Jinek.

Bij Jinek werden in verband met de verkiezingen iedere avond politici geroast. De roast van Koning aan het adres van FVD-voorman Thierry Baudet schoot echter totaal in het verkeerde keelgat. De referenties aan de deels Indonesische afkomst van Baudet en de Joodse afkomst van Baudets verloofde in relatie tot de antisemitische en racistische uitspraken van de politicus, schoten in het verkeerde keelgat. RTL, de redactie van Jinek en ook Eva Jinek zelf namen afstand van de roast. Destijds lieten Jinek en de redactie weten dat ze de roast van de cabaretier niet vooraf mochten lezen. Koning spreekt dat nu echter zelf tegen.